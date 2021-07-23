Айзек Азимов, американский писатель и профессор биохимии в Бостонском университете, как-то поделился наблюдением: «Самая печальная черта современной жизни заключается в том, что общество накапливает знания быстрее, чем набирается мудрости». По другому случаю он писал: «Даже в юности... я не мог поверить, что если знание представляет собой опасность, то решением проблемы является невежество. Мне всегда казалось, что решением должна быть мудрость. Если приходится иметь дело с опасным веществом, вы же не стараетесь просто держаться от него подальше, а учитесь, как правильно с ним обращаться».

И действительно, кто из нас не сталкивался с болью, причиненной бездумно произнесенными словами, хотя и правдивыми, но высказанными без смирения, любви и мудрости? Кто сочтет духовные убытки от жизни в век, когда торжествуют наука и технология, но попирается мудрость ? Поэтому достойно внимания решение престижного Университета Чикаго запустить проект под названием «Исследование мудрости». Разработчики так объясняют свое стремление: «Мудрость некогда рассматривалась как предмет, достойный самого пристального внимания научного сообщества. Тем не менее с некоторых пор и до недавнего времени она находилась в относительном пренебрежении, не считаясь предметом серьезного научного изучения. Однако трудно представить предмет более основополагающий для присущего нам высочайшего стремления быть людьми. Наша цель – понять ее природу и переосмыслить ее важность».

В этой похвальной оценке древней добродетели читатели Библии могут услышать отзвуки слов царя Соломона: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею» (Притч. 3: 13-15).

Элис Мэтьюс, Кэрен Мэйсон - Зов мудрости - Размышления над Книгой притч

"Электронное издание

Серия «Духовные открытия»

Элис Мэтьюс, Кэрен Мэйсон - Зов мудрости - Размышления над Книгой притч - Содержание

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