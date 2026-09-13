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Мэтьюз - Почему существует зло

Мэтьюз - Почему существует зло
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Theology, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (19 books)

«Я не Бога не принимаю, — сетовал Достоевский, — я мира, Им созданного, не принимаю». В действительности древнейшие памятники литературы бьются над вопросом, который тревожит нас сегодня столь же сильно, как и четыре тысячи лет назад: почему в мире существуют зло и страдание?

От древнего шумерского «Эпоса о Гильгамеше» до террористических атак 11 сентября проблема теодицеи — объяснения присутствия зла в мире, управляемом Богом или подчиненном нравственному порядку, — находилась в центре внимания каждой великой религии и многих секулярных философских мировоззрений. Цель настоящего курса — проследить разнообразные формулировки этой проблемы и те ответы, которые предлагались западной цивилизацией. В этих лекциях исследуется история того, как культура осмысляла проблему зла, и те «решения», которые разрабатывались человеком для жизни под его тенью.

Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Курс Виргинского университета

Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 349 с. Серия «Открытая кафедра»: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению. Перевод и издание — Богословский клуб «Эсхатос».

Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  • Лекции

    1. Природа и происхождение зла

    2. «Энума элиш» — зло как космическая битва

    3. Греция — трагедия и Пелопоннесская война

    4. Греческая философия — человеческое зло и злая воля

    5. Еврейская Библия — соперничество человека с Богом

    6. Еврейская Библия — мудрость и страх Господень

    7. Христианское Писание — апокалипсис и первородный грех

    8. Неизбежность зла — Ириней Лионский

    9. Сотворение, зло и грехопадение — Августин

    10. Раввинистический иудаизм — злое начало (ецер ха-ра)

    11. Ислам — падение некогда славного Иблиса

    12. О самообмане во зле — схоластика

    13. Данте — ад и оставление надежды

    14. Реформация — сила внутреннего зла

    15. Мрачная политика — Макиавелли о том, как быть злым

    16. Гоббс — зло как социальный конструкт

    17. Монтень и Паскаль — зло и человеческое «я»

    18. Мильтон — зло эпического масштаба

    19. Просвещение и его недовольные

    20. Кант — зло в самом корне человеческой воли

    21. Гегель — бойня всемирной истории

    22. Маркс — материализм и зло

    23. Американский Север и Юг — священная война

    24. Ницше — переосмысление языка зла

    25. Достоевский — бесовское начало в эпоху Модерна

    26. Конрад — непостижимый ужас

    27. Фрейд — влечение к смерти и необъяснимое

    28. Камю — вызов принимать зло всерьез

    29. Протестантское богословие о зле после Второй мировой войны

    30. Католическое богословие о зле после Второй мировой войны

    31. Еврейская мысль о зле после Второй мировой войны

    32. Арендт и банальность зла

    33. Поэты XX века о жизни не по лжи и природе зла

    34. Наука и эмпирическое исследование природы зла

    35. «Раз-именование» зла: от Манхэттенского проекта до 11 сентября

    36. Где обрести надежду? Заключительные размышления

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 16 hours ago
Благодарю.

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