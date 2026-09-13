Мэтьюз - Почему существует зло

«Я не Бога не принимаю, — сетовал Достоевский, — я мира, Им созданного, не принимаю». В действительности древнейшие памятники литературы бьются над вопросом, который тревожит нас сегодня столь же сильно, как и четыре тысячи лет назад: почему в мире существуют зло и страдание?

От древнего шумерского «Эпоса о Гильгамеше» до террористических атак 11 сентября проблема теодицеи — объяснения присутствия зла в мире, управляемом Богом или подчиненном нравственному порядку, — находилась в центре внимания каждой великой религии и многих секулярных философских мировоззрений. Цель настоящего курса — проследить разнообразные формулировки этой проблемы и те ответы, которые предлагались западной цивилизацией. В этих лекциях исследуется история того, как культура осмысляла проблему зла, и те «решения», которые разрабатывались человеком для жизни под его тенью.

Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Курс Виргинского университета

Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 349 с. Серия «Открытая кафедра»: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению. Перевод и издание — Богословский клуб «Эсхатос».

Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Содержание