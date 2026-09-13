Мэтьюз - Почему существует зло
«Я не Бога не принимаю, — сетовал Достоевский, — я мира, Им созданного, не принимаю». В действительности древнейшие памятники литературы бьются над вопросом, который тревожит нас сегодня столь же сильно, как и четыре тысячи лет назад: почему в мире существуют зло и страдание?
От древнего шумерского «Эпоса о Гильгамеше» до террористических атак 11 сентября проблема теодицеи — объяснения присутствия зла в мире, управляемом Богом или подчиненном нравственному порядку, — находилась в центре внимания каждой великой религии и многих секулярных философских мировоззрений. Цель настоящего курса — проследить разнообразные формулировки этой проблемы и те ответы, которые предлагались западной цивилизацией. В этих лекциях исследуется история того, как культура осмысляла проблему зла, и те «решения», которые разрабатывались человеком для жизни под его тенью.
Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Курс Виргинского университета
Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 349 с. Серия «Открытая кафедра»: серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению. Перевод и издание — Богословский клуб «Эсхатос».
Мэтьюз Чарльз – Почему существует зло – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекции
Природа и происхождение зла
«Энума элиш» — зло как космическая битва
Греция — трагедия и Пелопоннесская война
Греческая философия — человеческое зло и злая воля
Еврейская Библия — соперничество человека с Богом
Еврейская Библия — мудрость и страх Господень
Христианское Писание — апокалипсис и первородный грех
Неизбежность зла — Ириней Лионский
Сотворение, зло и грехопадение — Августин
Раввинистический иудаизм — злое начало (ецер ха-ра)
Ислам — падение некогда славного Иблиса
О самообмане во зле — схоластика
Данте — ад и оставление надежды
Реформация — сила внутреннего зла
Мрачная политика — Макиавелли о том, как быть злым
Гоббс — зло как социальный конструкт
Монтень и Паскаль — зло и человеческое «я»
Мильтон — зло эпического масштаба
Просвещение и его недовольные
Кант — зло в самом корне человеческой воли
Гегель — бойня всемирной истории
Маркс — материализм и зло
Американский Север и Юг — священная война
Ницше — переосмысление языка зла
Достоевский — бесовское начало в эпоху Модерна
Конрад — непостижимый ужас
Фрейд — влечение к смерти и необъяснимое
Камю — вызов принимать зло всерьез
Протестантское богословие о зле после Второй мировой войны
Католическое богословие о зле после Второй мировой войны
Еврейская мысль о зле после Второй мировой войны
Арендт и банальность зла
Поэты XX века о жизни не по лжи и природе зла
Наука и эмпирическое исследование природы зла
«Раз-именование» зла: от Манхэттенского проекта до 11 сентября
Где обрести надежду? Заключительные размышления
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