Мэй - Любовь и воля
«Любовь и воля» — это пронзительное исследование того, почему в эпоху «сексуальной революции» люди стали чувствовать себя более одинокими и опустошенными. Ролло Мэй показывает, что погоня за техническим совершенством в сексе убивает Эрос, а излишний самоконтроль парализует способность желать.
Книга призывает читателя вернуться к своей человеческой сути — принять свою уязвимость, научиться слушать свои истинные желания и найти в себе мужество «быть». Мэй не дает простых рецептов счастья, но предлагает путь к обретению подлинности через осознание связи между своими чувствами и своими решениями. Это философское и психологическое чтение для тех, кто ищет выход из состояния душевного онемения.
Мэй Р. - Любовь и воля
Пер. с англ. А.П. Хомика. — М.: Академический проект, 2022. — 303 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-3928-5
Мэй Р. - Любовь и воля – Содержание
Предисловие
I. Введение: наш шизоидный мир
Часть I. Любовь
II. Парадоксы любви и секса
III. Эрос в противоборстве с сексом
IV. Любовь и смерть
V. Любовь и демоническое
VI. Демоническое в диалоге
Часть II. Воля
VII. Воля в условиях кризиса
VIII. Желание и воля
IX. Интенциональность
X. Интенциональность в терапии
Часть III. Любовь и воля
XI. Взаимосвязь любви и воли
XII. Смысл заботы
XIII. Общность сознания
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