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Мэй - Любовь и воля

Мэй - Любовь и воля
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

«Любовь и воля» — это пронзительное исследование того, почему в эпоху «сексуальной революции» люди стали чувствовать себя более одинокими и опустошенными. Ролло Мэй показывает, что погоня за техническим совершенством в сексе убивает Эрос, а излишний самоконтроль парализует способность желать.

Книга призывает читателя вернуться к своей человеческой сути — принять свою уязвимость, научиться слушать свои истинные желания и найти в себе мужество «быть». Мэй не дает простых рецептов счастья, но предлагает путь к обретению подлинности через осознание связи между своими чувствами и своими решениями. Это философское и психологическое чтение для тех, кто ищет выход из состояния душевного онемения.

Мэй Р. - Любовь и воля

Пер. с англ. А.П. Хомика. — М.: Академический проект, 2022. — 303 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-3928-5

Мэй Р. - Любовь и воля – Содержание

Предисловие

  • I. Введение: наш шизоидный мир

Часть I. Любовь

  • II. Парадоксы любви и секса

  • III. Эрос в противоборстве с сексом

  • IV. Любовь и смерть

  • V. Любовь и демоническое

  • VI. Демоническое в диалоге

Часть II. Воля

  • VII. Воля в условиях кризиса

  • VIII. Желание и воля

  • IX. Интенциональность

  • X. Интенциональность в терапии

Часть III. Любовь и воля

  • XI. Взаимосвязь любви и воли

  • XII. Смысл заботы

  • XIII. Общность сознания

Views 262
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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