Мэй - Любовь и воля

«Любовь и воля» — это пронзительное исследование того, почему в эпоху «сексуальной революции» люди стали чувствовать себя более одинокими и опустошенными. Ролло Мэй показывает, что погоня за техническим совершенством в сексе убивает Эрос, а излишний самоконтроль парализует способность желать.

Книга призывает читателя вернуться к своей человеческой сути — принять свою уязвимость, научиться слушать свои истинные желания и найти в себе мужество «быть». Мэй не дает простых рецептов счастья, но предлагает путь к обретению подлинности через осознание связи между своими чувствами и своими решениями. Это философское и психологическое чтение для тех, кто ищет выход из состояния душевного онемения.

Мэй Р. - Любовь и воля

Пер. с англ. А.П. Хомика. — М.: Академический проект, 2022. — 303 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3928-5

Мэй Р. - Любовь и воля – Содержание

Предисловие

I. Введение: наш шизоидный мир

Часть I. Любовь

II. Парадоксы любви и секса

III. Эрос в противоборстве с сексом

IV. Любовь и смерть

V. Любовь и демоническое

VI. Демоническое в диалоге

Часть II. Воля

VII. Воля в условиях кризиса

VIII. Желание и воля

IX. Интенциональность

X. Интенциональность в терапии

Часть III. Любовь и воля