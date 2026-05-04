Мэй - Смысл тревоги

Но, несмотря на то, что многие люди ревностно занимаются этим вопросом, я не вижу ни одного исследователя, который разрешил бы загадку тревоги. Наши по знания возросли, но мы до сих пор не знаем, что нам делать с нашей тревогой. Хотя в целом теоретические представления о нормальной тревоге, описанные в первом издании, не вызывают возражений, из этой теории еще не сделаны практические выводы. Мы все еще склонны полагать, что “психически здоровый человек может жить без тревоги”. Мы не понимаем, что иллюзорный идеал жизни, из кото рой исключена тревога, представляет собой искаженное восприятие реальности, и это особенно очевидно в наше время на фоне таких явлений, как ядерная энергия и водородная бомба. Тревога имеет смысл. Хотя она может разрушать жизнь человека, тревогу можно использовать конструктивно. Сам факт, что мы выжили, означает, что когда-то дав но наши предки не побоялись пойти навстречу своей тревоге. Первобытные люди, как сказали бы и Фрейд, и Адлер, испытывали тревогу в те моменты, когда их жизни угрожали зубы или когти диких зверей. Тревога сыграла решающую роль в жизни человека, научив наших предшественников думать, а также пользоваться символами и орудиями для защиты от врагов.

Перев. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. — 384 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 89).

ISBN 5—8635—034—0

Мэй Ролло - Смысл тревоги - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие к дополненному изданию

Часть первая

ПОПЫТКИ ПОНЯТЬ ТРЕВОГУ

Глава первая

Тревога и двадцатый век

Художественная литература

Социальные исследования

Политика

Философия и богословие

Психология

Зачем написана эта книга

Глава вторая

Тревога в философии

Спиноза: разум побеждает страх

Паскаль: несовершенство разума

Кьеркегор: тревога в девятнадцатом веке

Глава третья

Тревога с точки зрения биологии

Реакция испуга

Тревога и “катастрофическая реакция”

Тревога и утрата окружающего мира

Представления Гольдштейна о происхождении тревоги и страха

Способность переносить тревогу

Нейрофизиологические аспекты тревоги

Восприятие опасности

Взаимодействие двух отделов автономной нервной системы

Смерть вуду

Психосоматические аспекты тревоги

Пример: работа желудка

Том: тревога и работа желудка

Значение болезни в контексте культуры

Глава четвертая

Тревога и точки зрения психологии

Испытывают ли тревогу животные?

Исследование страхов у детей

Созревание, тревога и страхи

Страхи, маскирующие тревогу

Стресс и тревога

Исследования тревоги за последние годы

Тревога и теория обучения

Некоторые комментарии

Глава пятая

Тревога в психотерапии

Фрейд: развитие представлений о тревоге

Тревога и вытеснение

Мысли Фрейда о происхождении тревоги

Развитие представлений Фрейда о тревоге

Ранк: тревога и индивидуация

Адлер: тревога и чувство неполноценности

Юнг: тревога и угроза иррационального

Хорни: тревога и ненависть

Салливан: тревога как боязнь неодобрения

Глава шестая

Тревога и культура

Историческое измерение жизни

Индивидуализм эпохи Возрождения

Соревнование в экономике

Фромм: одиночество современного человека

Тревога и рыночные отношения

Способы бегства

Кардинер: психологический рост человека в западной культуре

Глава седьмая

Теории тревоги: подведение итогов и синтез

Природа тревоги

Нормальная и невротическая тревога

Происхождение тревоги

Способность испытывать тревогу и развитие

Тревога и страх

Тревога и внутренний конфликт

Тревога и ненависть

Культура и взаимоотношения

Часть вторая

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕВОГИ

Глава восьмая

Изучение тревоги в индивидуальных случаях

Что мы пытаемся обнаружить

Гарольд Браун: конфликт, скрывающийся за сильной тревогой

Выводы

Глава девятая

Исследование незамужних матерей

Методы исследования

Хелен: интеллектуализация как защита от тревоги

Нэнси: столкновение ожиданий с реальностью

Агнес: тревога, связаная с враждебностью и агрессией

Луиза: материнское отвержение без тревоги

Бесси: отвержение родителями без тревоги

Долорес: паническая тревога в ситуации серьезной угрозы

Филлис: отсутствие тревоги у опустошенной личности

Фрэнсис: борьба подавления и творческих импульсов

Шарлотта: психотические образования как бегство от тревоги

Эстер: тревога, бунт и неповиновение

Сара и Ада: отсутствие и наличие тревоги у двух чернокожих женщин

Ирен: тревога, сверхстарательность и застенчивость

Глава десятая

Обзор материалов исследования клинических случаев

Тревога, скрывающаяся за страхом

Конфликт как источник тревоги

Родительское отвержение и тревога

Пропасть между ожиданиями и действительностью

Невротическая тревога и средний класс

Часть третья

СОВЛАДАНИЕ С ТРЕВОГОЙ

Глава одиннадцатая

Методы обуздания тревоги

В экстремальных ситуациях

Деструктивные способы

Конструктивные способы

Глава двенадцатая

Тревога и развитие “Я”

Тревога и опустошение личности

Творчество, умственные способности и тревога

Реализация своего “Я”

Приложения

Примечания

Литератур