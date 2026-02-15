Мейчен - Учебник греческого языка Нового Завета

Книга предназначается в первую очередь для студентов, приступающих к изучению греческой Библии без всякого предварительного знакомства с древнегреческим языком либо настолько мало сведущих, что необходимо заново пройти курс начального обучения.

Мейчен Грешем - Учебник греческого языка Нового Завета

Второе издание, исправленное и дополненное

Российское Библейское Общество, Москва, 2005 г. - 235 с.

ISBN 5-85524-029-0

Мейчен Грешем - Учебник греческого языка Нового Завета - Предисловие

Нынешняя система образования неизбежно приводит к тому, что многие, желающие изучать греческую Библию, не могут прийти к этому через изучение классической аттической прозы. Об этом, несомненно, остается только сожалеть, но нельзя упускать это из виду. Прискорбно, что столь многие студенты, изучающие Новый Завет, не знакомы с классическим древнегреческим языком, но было бы еще прискорбнее, если бы из-за незнания классического греческого языка они так и не решились познакомиться хотя бы с менее сложным языком Нового Завета.