Протоиерей Иоанн Мейендорф - Единство империи и разделения христиан - Церковь в 450-680 гг.
прот. И. Мейендорф; пер. с англ.
Православ. Св.-Тихонов. гуманитар, ун-т. : 2012. - 520 с. - (Церковь в истории).
ISBN 978-5-7429-0415-1
Протоиерей Иоанн Мейендорф - Единство империи и разделения христиан - Церковь в 450-680 гг. - Содержание
ПОСВЯЩЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
Глава I. ЦЕРКОВЬ И ИМПЕРИЯ
1. Законодательство империи и христианская вера - 2. Культурный плюрализм - 3. Император и Церковь
Глава II. СТРУКТУРА ЦЕРКВИ
1. Поместная церковь: епископ, духовенство, миряне - 2. Духовенство: брачное или безбрачное? - 3. Поместные первоиерархи - 4. Первенство Рима к 451 г
Глава III. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ: БОГОСЛУЖЕНИЕ, МОНАШЕСТВО, СВЯТЫЕ
1. Богослужебные традиции: единство и многообразие - 2. Богослужение и искусство - 3. Развитие монашества - 4. Святые, мощи и святые места
Глава IV. РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУР И МИССИОНЕРСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА ВОСТОК
1. Сирийская традиция - 2. Христианство на азиатском субконтиненте - 3. Армения и Грузия - 4. Арабы-христиане - 5. Египет, Эфиопия и Нубия - 6. Местные христианские церкви и имперский центр Византии
Глава V. ЗАПАД В ПЯТОМ СТОЛЕТИИ: CHRISTIANITAS И ROMANITAS
1. На Дунае и за ним - 2. Христианская Галлия: экклезиологические проблемы и споры об учении блж. Августина - 3. Британские острова: святой Патрик; ирландские монахи - 4. Испания. Ариане и православные - 5. Африка. Арианские гонения - 6. Святой Лев Великий и самосознание папства - 7. Преемники Льва и Лаврентиевский раскол
Глава VI. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
1. Халкидонский собор: вероучительные результаты - 2. Халкидонский собор: церковный строй - 3. Оппозиция собору на Востоке - 4. Патриарх Акакий. «Энотикон» и споры Востока и Запада - 5. Рост монофизитства при Анастасии
Глава VII. ЭПОХА ЮСТИНИАНА
1. Союз с Римом - 2. Юстиниан и Феодора - 3. Оригенистские споры - 4. «Три Главы», пана Вигилий и Пятый Вселенский собор - 5. Наследие Юстиниана
Глава VIII. ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК ПОСЛЕ ЮСТИНИАНА: ОКОНЧАТЕЛЬНО ЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ?
1. Внутренние расколы в монофизитстве - 2. Имперская политика после Юстиниана - 3. Антиохия и яковиты - 4. Александрия и копты - 5. Христианство в Персии: армяне, яковиты и несториане
Глава IX. СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ПАПСТВО
1. Рим, Равенна и Византия; св. Григорий Великий - 2. Лангобарды-ариане и Аквилейский раскол - 3. Миссия у англосаксов: ирландские монахи и св. Августин - 4. Национальные церкви в Испании и Франции - 5. «Западный патриархат»?
Глава X. ИМПЕРАТОР ИРАКЛИЙ И МОНОФЕЛИТСТВО
1. Объединительная политика Ираклия и Сергия: моноэнергизм - 2. Единение церквей на Востоке и в Египте - 3. Софроний Иерусалимский и Гонорий Римский: монофелитство - 4. Исламское завоевание: Иерусалим, Сирия, Египет - 5. Святой Максим Исповедник и папа Мартин - 6. Шестой Вселенский собор
ЭПИЛОГ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
No comments yet. Be the first!