протопресвитер Иоанн Мейендорф - Пасхальная тайна - Статьи по богословию
Пер. с англ., фр. / протопресвитер Иоанн Мейендорф ; сост. : И. В. Мамаладзе ; предисл. прот. В. Воробьева, Й. ван Россума. — М.: Эксмо: Православ. Св.-Тихонов гуманитар. ун-т. 2013. — 832 с.: ил.
(Религия. Сокровища православной мысли).
ISBN 978-5-699-64696-8 (Эксмо)
ISBN 978-5-7429-0787-9 (ПСТГУ)
Прот. Владимир Воробьев. Последний раз в России
Йост ван Россум. Отец Иоанн Мейендорф: жизнь, посвященная науке и служению Церкви
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВИЕ
Восточное православие - Восточное православие. История - Смысл Предания - Христианское Предание: православное видение - Христианское богословие Творения - Творение в истории православного богословия
ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА
Человечество Христа: пасхальная тайна - Время Великой субботы - О литургическом восприятии пространства и времени - Христос как Спаситель в учении Восточной Церкви - Христос как Слово: Евангелие и культура - Новая жизнь во Христе: спасение в православном богословии - Рим. 5:12 у Кирилла Александрийского и Феодорита - Свободная воля у прп. Максима Исповедника - Антропология и первородный грех - Учение прп. Феодора Студита об изображении Христа
СВЯТОЙ ДУХ КАК БОГ
Обожение в восточнохристианской традиции - Мистическое богословие - Богословие Святого Духа - Святой Дух как Бог - У истоков спора о Filioque - Святой Дух в Церкви
БОГОСЛОВСКИЙ СИНТЕЗ
Никейский Символ веры: объединяет или разделяет? - Халкидониты и монофизиты после Халкидонского собора - Юстиниан, Империя и Церковь - Византия как центр богословской мысли на христианском Востоке - Греческая философия и христианское богословие в древней Церкви - Свт. Василий, мессалианство и византийское христианство - Богословское образование в святоотеческую и византийскую эпохи и его уроки для нашего времени - Богословие в тринадцатом столетии: методологические контрасты
ИСИХАСТСКИЕ СПОРЫ
Святая Гора Афон в XIV столетии. Духовное и интеллектуальное наследие - Духовные тенденции в Византии в конце XIII и начале XIV вв. - Начало исихастских споров - Горе-богослов единства XIV века: Варлаам Калабрийский - К вопросу о влиянии Псевдо-Дионисия на Востоке - Тема «обращения к себе» в паламитском учении XIV столетия - Учение свт. Григория Паламы о благодати - Евхаристический догмат в богословских спорах XIV столетия - Святая Троица в паламитском богословии - Св. Григорий Палама, его место в предании Церкви и современном богословии - Исихазм: проблемы семантики - Верен ли термин «исихазм»? Заметки о религиозной идеологии XIV столетия - [Византийское] общество и культура в XIV столетии: круг религиозных проблем
СВЕТ С ВОСТОКА
Преемственность и разрыв традиции в византийской религиозной мысли - Халкидониты и нехалкидониты: последние шаги к объединению - Православное богословие сегодня - О православном понимании Евхаристии - По поводу «единства Триединого Бога» Юргена Мольмана - Свет с Востока? «Богословствование» в перспективе Восточного христианства
Библиографические сокращения
Иноязычные слова и выражения
Указатель цитат из Священного Писания и ссылок на него
Указатель географических названий
Указатель личных имен
