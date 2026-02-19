Мейендорф - Византийское богословие

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History
Series Богословское наследие XX века (7 books)

Книга «Византийское богословие. Исторические тенденции и догматические темы» протопресвитера Иоанна Мейендорфа — это признанная классика патрологии и один из важнейших трудов по истории восточнохристианской мысли. Переиздание 2023 года в серии «Неопалимая купина» возвращает современному читателю глубокий анализ интеллектуального наследия Византии. Мейендорф представляет богословие не как застывший набор догматов, а как живой процесс, неразрывно связанный с литургией, монашеским опытом и историческими вызовами империи.

Структура книги разделена на две части: историческую и систематическую. В первой части автор прослеживает развитие византийской мысли от Халкидонского собора до падения Константинополя, уделяя внимание иконоборческим спорам, великому расколу с Западом и исихастскому возрождению Григория Паламы. Вторая часть посвящена ключевым догматическим темам: творению, антропологии, христологии и евхаристии. Главный тезис Мейендорфа заключается в динамизме византийской антропологии: человек рассматривается не как статичная сущность, а как открытая реальность, призванная к обожению и свободному общению с Богом.

Издание снабжено вступительной статьей П. Б. Михайлова и подробным научным аппаратом. Книга будет полезна не только студентам духовных академий и историкам, но и всем, кто интересуется философией, искусством и духовными корнями восточноевропейской цивилизации. Это попытка понять Византию «изнутри», через её молитвенный и интеллектуальный поиск «Живого Бога».

Иоанн Мейендорф — Византийское богословие

М.: Никея, 2023. — 512 с. (Богословское наследие XX века)
ISBN 978-5-907628-86-1

Иоанн Мейендорф — Византийское богословие - Содержание

  • Динамизм антропологии: Учение о человеке как о существе, определяемом через его отношение к Богу («образ» и «подобие»).

  • Апофатика и катафатика: Баланс между непостижимостью Божественной сущности и реальностью Божественных энергий.

  • Исихазм и Григорий Палама: Защита реального богообщения и монашеского духовного опыта против рационализма гуманистов.

  • Христология после Халкидона: Сложнейшие споры о двух природах Христа и их значении для спасения человека.

  • Lex orandi: Взаимосвязь богослужения (литургии) и вероучения — закон молитвы как закон веры.

  • Экклезиология: Место Церкви в империи, вопрос первенства Рима и Константинополя, понятие «икономии» в церковном праве.

