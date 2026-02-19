Книга «Византийское богословие. Исторические тенденции и догматические темы» протопресвитера Иоанна Мейендорфа — это признанная классика патрологии и один из важнейших трудов по истории восточнохристианской мысли. Переиздание 2023 года в серии «Неопалимая купина» возвращает современному читателю глубокий анализ интеллектуального наследия Византии. Мейендорф представляет богословие не как застывший набор догматов, а как живой процесс, неразрывно связанный с литургией, монашеским опытом и историческими вызовами империи.

Структура книги разделена на две части: историческую и систематическую. В первой части автор прослеживает развитие византийской мысли от Халкидонского собора до падения Константинополя, уделяя внимание иконоборческим спорам, великому расколу с Западом и исихастскому возрождению Григория Паламы. Вторая часть посвящена ключевым догматическим темам: творению, антропологии, христологии и евхаристии. Главный тезис Мейендорфа заключается в динамизме византийской антропологии: человек рассматривается не как статичная сущность, а как открытая реальность, призванная к обожению и свободному общению с Богом.

Издание снабжено вступительной статьей П. Б. Михайлова и подробным научным аппаратом. Книга будет полезна не только студентам духовных академий и историкам, но и всем, кто интересуется философией, искусством и духовными корнями восточноевропейской цивилизации. Это попытка понять Византию «изнутри», через её молитвенный и интеллектуальный поиск «Живого Бога».

Иоанн Мейендорф — Византийское богословие

М.: Никея, 2023. — 512 с. (Богословское наследие XX века)

