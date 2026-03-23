Необходимость издания в России собрания трудов о. Иоанна Мейендорфа была отмечена сразу вслед за его кончиной, в некрологе, предварявшем посвященный его памяти том ежегодника Византинороссика. Осуществить этот замысел было решено в рамках издательской программы серии Subsidia Ву zantinorossica, публикуемой Санкт-Петербургским Обществом византино-славянских исследований в качестве приложения к указанному ежегоднику.

В составе этой серии предполагаемое собрание займет, по-видимому, три или четыре тома, первый из которых читатель держит в руках.



Основополагающее значение классического труда о. Иоанна Мейендорфа о св. Григории Паламе сделало целесообразным именно с него и начать эту публикацию. Вместе с тем подготовка нового его издания вызвала наибольшие затруднения у редакции. Интенсивное развитие историографии исихазма за сорок без малого лет со дня выхода в свет авторского оригинала обязывало не только к модернизации справочного аппарата, но и к достаточно обстоятельному комментарию, облегчающему восприятие авторской мысли в современном научном контексте.

Иоанн Мейендорф - Жизнь и труды святителя Григория Паламы

Издание второе, исправленное и дополненное для русского перевода

Перевод Г. Н. Начинкина под редакцией И. П. Медведева и В. М. Лурье.

Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997, XVI+480 с. (Subsidia Byzantinorossica. Т.2)

ISBN 5-7684-0436-8

Иоанн Мейендорф - Жизнь и труды святителя Григория Паламы - Содержание

От издателя

От редакции

Введение

Часть I. Личность св. Григория Паламы

Глава I. Учители св. Григория Паламы

Григорий Кипрский - Томос 1285 г - От Григория Кипрского к св. Григорию Паламе - Св. Феолипт Филадельфийский - Св. Феолипт и исихазм - Святитель Афанасий I - Его преобразования - Св. Афанасий и монастырские имущества - Его влияние - Природа исихастского обновления - Гора св. Авксентия - Монахи и гуманисты

Глава II. Молодые годы

Его обучение - Монашеское призвание - Встреча с мессалианством - На горе Афо - В Фессалонике - Новые контакты с богомилами - В Веррии - Пустынь Св. Саввы - Акиндин на Афоне. - Игумен Есфигмену

Глава III. Варлаам и Соборы 1341 г

Варлаам - Его встреча с монахами - Акиндин — посредник - Способ молитвы исихастов - Варлаам в Авиньоне - Акиндин защищает монахов - Святогорский Томос - Против мессалиан - Созыв собора - Попытки примирения - Проблема источников - Позиция патриарха - Июньский собор 1341 г - Изъявление покорности Акиндином - Августовский собор 1341 г - Осложнения в политике - Соборный Томос - «Фальсифицированные писания

Глава IV. Период гражданской войны (1341—1347 гг.)

Политическая ситуация - Св. Григорий Палама и государственный переворот - Палама в монастыре Св. Михаила Сосфенийского - В Константинополе - Раздор с патриархом - В Ираклии - Арест св. Григория Паламы - Калека и Акиндин - Деятельность Акиндина - Донесение патриарху - Отлучение св. Григория Паламы - Рукоположение Акиндина - Столкновение патриарха с Анной Савойской - Паламитская реакция - Маневры Калеки - Его низложение - Византийское общество перед лицом спора - Колеблющиеся - Антипаламиты

Глава V. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский

Томос 1347 г - Избрание Исидора - Оппозиция - Собор антипаламитов и осуждение их - Св. Григорий Палама и «зилоты» - Св. Григорий Палама и Стефан Душан - Прибытие в Фессалонику - Никифор Григора - Созыв нового собора - Первое заседание - Последующие заседания - Протест Арсения Тирского - Второй собор - Соборный Томос 1351 г - Оппозиционеры

Глава VI. Последние годы

Св. Григорий Палама-пастырь - Новые политические осложнения - Пленник турок - Внук Орхана - «Хионы» - В Никее - Возвращение в Константинополь - Публичный спор с Григорой - В Фессалонике - Последние дни - Канонизация

Часть II. Учение святого Григория Паламы

Глава I. Борьба со светским эллинизмом: человек, лишенный благодати

Спор о познании Бога - Познание через тварный мир - Образ и подобие - Первородный грех - Грех и смерть - Передача смерти - Знали ли философы Бога? - Знание и спасение - Объюродевшая премудрость - Платон - Аристотель - Разрезанные змеи - Случай Псевдо-Дионисия

Глава II. Богословское обобщение исихазма: жизнь во Христе

Исихазм до XIV в - Евагрий - Преп. Макарий Великий - Две антропологии - Христианская йога? - Очищение и краткословная молитва - Молитва и монистическая антропология - Тело участвует в молитве - ...ив сверхъестественной жизни - Настоящий смысл психофизического способа - Оправданная критика - Роль сердца - В физиологии нет догматизма - Аскетика Воплощения - Цель Воплощения - Христианский смысл «возвращения в себя» - Христос внутри нас - Благодать крещения - Утренняя звезда - Воскресение души - Христианский материализм

Глава III. Христос и обоженное человечество: спасение, обожение и екклисиология

Духовное и историческое - Спасение - Таинства - Крещение и обожение - «Обязательная мистика»? - «Природа» и «благодать» - Что не есть благодать - Тварная и нетварная благодать - Синергия - Разнообразие благодатных даров - Единство Бога - Причастие нетварному - Отрешение, его истинный смысл - Вера - «Умное» и «духовное» - Преображение способностей чувств - Свет: средство и предмет видения - Действительное обожение - «Нетварные по благодати» - «Сотелесность» - Участие в Божественной природе - Церковь - Ее служение - Проблема христологии - Соединение ипостасное и соединение по энергиям - «Тело Божие» - Глава IV. Богословие истории: символы и реальность - Время линейное и время циклическое - Вмешательство Бога в историю - Символизм Варлаама - Тени и «телесные образы» - Псевдо-Дионисий - Видение лицом к лицу - Прообразы и историческая реальность - Эсхатология - Преодоление символизма - Реалистический символизм - Монашество: пророческое служение - Монашеское отречение - «Великая схима»

Глава V. Богословие бытия: сущность и энергия

Скрытый Бог - Две экзегезы Дионисия - Недостаточность отрицательного пути - Положительное видение незримого - Богооткрывающая роль Христа - Божественное существование ad extra - Святой Максим - Персонализм - «Низшая Божественность»? - Весь Бог всецело в энергиях - Единственный Действователь - «Перихорисис» - Нет сущности без энергии - «Воипостасированные энергии» - Сущность как «причина» энергий - Энергии и Троица - «Умножение» Неделимого - Творение - Терминологические недоразумения - Природа различий в Боге по учению св. Григория Паламы - Бог действующий

Глава VI. Две особые проблемы: исхождение Святого Духа и мариология

Отголоски арианских споров - Персонализм - Открытость - Богоматерь - Пречистая Дева - Наследие Адама - Заключение - Послесловие - Насколько помнили св. Григория Паламу в России и Греции? - Исихазм XVII—XIX вв. и наследие св. Григория Паламы - Афонский спор и предыстория «моды на паламизм» - Ближайшие предшественники о. Иоанна Мейендорфа - Историография исихазма с 1959 до середины 1970-х гг - Историография исихазма с конца 1970-х гг. до 1995 г - Где Священное Предание?

Комментарии

Использованные сокращения и особенности ссылок на некоторые источники

Именной указатель