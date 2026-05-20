Лучший способ начать — это поместить свое повествование в оправу личной жизни.

Россия. 1971 год. Папа умер, когда ему было 33 года, а мне 6 лет, и я не помню, что значит слово «отец». Мы жили в доме с печным отоплением и водопроводной колонкой далеко за двором. Поскольку мама всегда была на работе, на нас с сестрой, которая была на 5 лет старше, легли все заботы по дому. Я была озлоблена и ненавидела сестру за то, что она заставляла меня носить дрова, уголь для печи, и воду маленьким бидончиком. Драки с кровопролитием были делом житейским и естественным. Я росла, как трава — «с деревянными игрушками и в резиновых сапогах», как Мальчиш‑Кибальчиш, защищая всех очкариков и безотцовщин.

В памяти остался этот старый, деревянный дом, в котором меня часто оставляли одну, и мне казалось, что в нем жили привидения. Когда резко становилось темно, а я не успевала включать свет, то быстро садилась на подоконник, засовывала голову между коленями и тихонько, чтобы привидения не услышали меня, плакала. «Мамочка, пожалуйста, приходи, мне очень страшно. Я больше никогда не буду драться, только приходи сейчас. Мне очень плохо… .»

Я совсем не помню, чтобы мама была дома, читала сказки или вкладывала в нас какое‑то минимальное воспитание, какие‑то элементарные понятия — девочка, девушка, мать. Как будто ударами молотка она забивала слова — «гвозди», в раненого «гадкого утенка», часто повторяя: «Ты сирота! У тебя нет отца! Молчи. Тебя некому защитить». Из нежного возраста, в памяти не осталось теплого чувства о матери, которая прижимает меня к своей груди, или рассказывает на ночь сказку. Ее мама была тоже очень занята, и не научила этому дочь. Это наложило неизгладимый отпечаток на мою психику и отразилось на всей оставшейся жизни. Я стала такая же мама. Человек отчаянно нуждается в безопасности, и это чувство вкладывается в детскую душу с молоком матери…

Дебора Мейер - Почему в Израиле льется кровь, или новый Холокост

Под редакцией Ребекки Хоффман

2020. - 465 с.

ISBN 978-5-600-02591-2

От автора

Предисловие

Часть I Королевство кривых зеркал, или мир в котором мы живем

Глава 1. Мой путь во мраке

Глава 2. Жизнь без обязательств, или «комфорт» без адреса?!

Глава 3. Цель жизни

Глава 4. Почему так много конфликтов…?

Глава 5. Почему нас так сильно волнует мнение окружающих?

Глава 6. Займи свое место, или проклятие равенства

Глава 7. Дети. Факторы, формирующие личность 7.1. В сердечной любви довольство и покой 7.2. Пожизненные неконтролируемые желания, как следствие «украденного детства»

Глава 8. Безграничные удовольствия, как признак приближающейся катастрофы 8.1. Аборты — бич нации, или неотъемлемое право на убийство?



Часть II Как жить в мире, в котором все врут?

Глава 1. Святая Земля, или страна разврата!?

Глава 2. Страх перед неизвестным, или где искать правду, если ее нет на «Земле спасения»?

Глава 3. Магия и астрология, или не приглашайте в дом сатану!

Глава 4. Я сам обманываться рад

Глава 5. Куда ведет философская интерпретация?

Глава 6. Где находится душа и почему она болит?

Часть III «Нераскрытые тайны», или нет ничего нового под солнцем…

«Секрет» фильма «Секрет», или тайна Ронды Берн?

Глава 1. Плодотворная дебютная идея, или логическая форма соблазна

Глава 2. «Зри в корень»: почему все не живут так, как мечтают жить?

Глава 3. Фантазии из каталога желаний, или суровая борьба на проклятой земле?

Глава 4. Мир глазами своих кумиров: как избавиться от глупой манеры иметь кумира

Глава 5. Характер: Доброе сердце, подлая душа или инстинкт наименьших затрат?

Глава 6. Богатство или благосостояние? «Гремит лишь то, что пусто изнутри»

Глава 7. Красивый и здоровый: тогда почему старость не в радость?

Глава 8. Любовь: «дай мне» или «на, возьми»?

Глава 9. Разврат: Чувствам можно приказать, или это есть безнаказанность?!

Глава 10. Толерантность: или как опустить мир до скотского состояния?!

Глава 11. Основа основ и столп мудрости: знать причину существования всего существующего

Глава 12. Правильный взгляд на мир, как важное условие для жизни вообще

Часть IV Евреи, Ваше Величество!

Глава 1. Изгнать нельзя помиловать

Глава 2. Начало арабо‑израильского конфликта, или как уничтожить евреев?

Глава 3. Холокост: как окунуться в бездонные глубины истины?

Часть V Почему в Израиле льется кровь… или Новый Холокост

Эпилог

Приложение Израиль! Вернись к Истокам!

Глава 1. Предназначение и чаяние богоизбранного народа

Глава 2. Мистицизм: теоретический и практический

Глава 3. Как спасаются евреи, вернее, как они об этом думают?

Библиография

Словарь