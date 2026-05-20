Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мейер - Почему в Израиле льется кровь, или новый Холокост

Мейер - Почему в Израиле льется кровь, или новый Холокост
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Лучший способ начать — это поместить свое повествование в оправу личной жизни.

Россия. 1971 год. Папа умер, когда ему было 33 года, а мне 6 лет, и я не помню, что значит слово «отец». Мы жили в доме с печным отоплением и водопроводной колонкой далеко за двором. Поскольку мама всегда была на работе, на нас с сестрой, которая была на 5 лет старше, легли все заботы по дому. Я была озлоблена и ненавидела сестру за то, что она заставляла меня носить дрова, уголь для печи, и воду маленьким бидончиком. Драки с кровопролитием были делом житейским и естественным. Я росла, как трава — «с деревянными игрушками и в резиновых сапогах», как Мальчиш‑Кибальчиш, защищая всех очкариков и безотцовщин.

В памяти остался этот старый, деревянный дом, в котором меня часто оставляли одну, и мне казалось, что в нем жили привидения. Когда резко становилось темно, а я не успевала включать свет, то быстро садилась на подоконник, засовывала голову между коленями и тихонько, чтобы привидения не услышали меня, плакала. «Мамочка, пожалуйста, приходи, мне очень страшно. Я больше никогда не буду драться, только приходи сейчас. Мне очень плохо… .»

Я совсем не помню, чтобы мама была дома, читала сказки или вкладывала в нас какое‑то минимальное воспитание, какие‑то элементарные понятия — девочка, девушка, мать. Как будто ударами молотка она забивала слова — «гвозди», в раненого «гадкого утенка», часто повторяя: «Ты сирота! У тебя нет отца! Молчи. Тебя некому защитить». Из нежного возраста, в памяти не осталось теплого чувства о матери, которая прижимает меня к своей груди, или рассказывает на ночь сказку. Ее мама была тоже очень занята, и не научила этому дочь. Это наложило неизгладимый отпечаток на мою психику и отразилось на всей оставшейся жизни. Я стала такая же мама. Человек отчаянно нуждается в безопасности, и это чувство вкладывается в детскую душу с молоком матери…

Дебора Мейер - Почему в Израиле льется кровь, или новый Холокост

Под редакцией Ребекки Хоффман

2020. - 465 с.

ISBN 978-5-600-02591-2

Дебора Мейер - Почему в Израиле льется кровь, или новый Холокост - Содержание

Содержание

От автора

Предисловие

Часть I Королевство кривых зеркал, или мир в котором мы живем

  • Глава 1. Мой путь во мраке

  • Глава 2. Жизнь без обязательств, или «комфорт» без адреса?!

  • Глава 3. Цель жизни

  • Глава 4. Почему так много конфликтов…?

  • Глава 5. Почему нас так сильно волнует мнение окружающих?

  • Глава 6. Займи свое место, или проклятие равенства

  • Глава 7. Дети. Факторы, формирующие личность

    • 7.1. В сердечной любви довольство и покой

    • 7.2. Пожизненные неконтролируемые желания, как следствие «украденного детства»

  • Глава 8. Безграничные удовольствия, как признак приближающейся катастрофы

    • 8.1. Аборты — бич нации, или неотъемлемое право на убийство?

Часть II Как жить в мире, в котором все врут?

  • Глава 1. Святая Земля, или страна разврата!?

  • Глава 2. Страх перед неизвестным, или где искать правду, если ее нет на «Земле спасения»?

  • Глава 3. Магия и астрология, или не приглашайте в дом сатану!

  • Глава 4. Я сам обманываться рад

  • Глава 5. Куда ведет философская интерпретация?

  • Глава 6. Где находится душа и почему она болит?

Часть III «Нераскрытые тайны», или нет ничего нового под солнцем…

«Секрет» фильма «Секрет», или тайна Ронды Берн?

  • Глава 1. Плодотворная дебютная идея, или логическая форма соблазна

  • Глава 2. «Зри в корень»: почему все не живут так, как мечтают жить?

  • Глава 3. Фантазии из каталога желаний, или суровая борьба на проклятой земле?

  • Глава 4. Мир глазами своих кумиров: как избавиться от глупой манеры иметь кумира

  • Глава 5. Характер: Доброе сердце, подлая душа или инстинкт наименьших затрат?

  • Глава 6. Богатство или благосостояние? «Гремит лишь то, что пусто изнутри»

  • Глава 7. Красивый и здоровый: тогда почему старость не в радость?

  • Глава 8. Любовь: «дай мне» или «на, возьми»?

  • Глава 9. Разврат: Чувствам можно приказать, или это есть безнаказанность?!

  • Глава 10. Толерантность: или как опустить мир до скотского состояния?!

  • Глава 11. Основа основ и столп мудрости: знать причину существования всего существующего

  • Глава 12. Правильный взгляд на мир, как важное условие для жизни вообще

Часть IV Евреи, Ваше Величество!

  • Глава 1. Изгнать нельзя помиловать

  • Глава 2. Начало арабо‑израильского конфликта, или как уничтожить евреев?

  • Глава 3. Холокост: как окунуться в бездонные глубины истины?

  • Часть V Почему в Израиле льется кровь… или Новый Холокост

Эпилог

Приложение Израиль! Вернись к Истокам!

  • Глава 1. Предназначение и чаяние богоизбранного народа

  • Глава 2. Мистицизм: теоретический и практический

  • Глава 3. Как спасаются евреи, вернее, как они об этом думают?

Библиография

Словарь

Views 44
Rating 5.0 / 5
Added 20.05.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

Related Books

All Books