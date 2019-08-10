Мэйн Дэвид - Ковчег

Ной же обрел благодать пред очами Господа.

Бытие 6:8

Ной смотрит на небо. В последнее время он часто обращает взгляд ввысь. Он ждет появления туч. Небо чистое, сияют звезды. Ной мочится, стряхивает последние капли и возвращается в дом. В доме жена медленно помешивает тушеное мясо в горшке, который висит над огнем. Время для ужина позднее, остальные уже поели и легли спать. Ной опирается о грубо побеленную известью стену и показывает на глиняную миску. Ему около шестисот лет: слова не нужны. Мясо приготовлено с чечевицей. Ной с удовольствием ест. Немного соли бы не помешало, однако с солью в последнее время туго. Ной заканчивает трапезу, отставляет миску в сторону и прочищает горло. Жена знает: сейчас он что-то скажет, и поворачивается к нему. — Я должен построить лодку, — говорит Ной. — Лодку, — повторяет жена. — Скорее корабль. Немного погодя Ной добавляет: — Понадобится помощь сыновей. Жена садится на корточки у очага: крепкие ноги широко расставлены, руки на коленях. Она вертит в руках деревянный черпак и произносит: — Ты же не разбираешься в лодках. И в кораблях тоже. — Я знаю все, что мне требуется. — Отсюда до моря или реки, что может нести лодку, много лиг. Ной теряет терпение: — Я не собираюсь тебе ничего объяснять. Она кивает. Лампада, в которой горит оливковое масло, отбрасывает на них мягкий желтый свет.

Жена крепко сбита, невысокого роста, широка в кости. Она гораздо моложе Ноя, ей около шестидесяти. Она была очень молода, когда вышла замуж за этого старика с едой бородой до пупа, чьи ноги перевиты венами, словно каналами. Ной на удивление крепок, она родила ему трех сыновей. Сейчас даже непонятно, кто из них выглядит старше — Ной или жена. — Как мы доставим корабль к морю, когда ты закончишь строить? — осторожно спрашивает она. Ной раздражителен, но быстро успокаивается. — Мы не пойдем к морю. Море придет к нам. Жена кидает в огонь валежник. Она уже сняла горшок с мясом, но продолжает автоматически помешивать в нем черпаком. У нее тонкие длинные пальцы. — Тебя посетило видение? — Да, — тихо отвечает Ной. Повисает тишина. — Понятно. Жена поднимает голову, на ее лице грустная улыбка. На секунду Ною кажется, что ей снова тринадцать лет. Когда он приехал за ней, ее скрывали спины братьев. Глаза ее были обращены в землю. Ее вывели во двор, чтобы он на нее взглянул. Она ему понравилась, и он увез ее на муле. Тогда в его душе шевельнулось что-то простое и нежное. На секунду он пожалел ее, зная, какие тяготы лягут ей на плечи. Но ничего нельзя было поделать. Его призвали. Более того, его избрали. Его ждал труд. — Думаю, тебе пора браться за работу, — говорит жена. — Думаю, да, — соглашается Ной. Произнося эти слова, он отворачивается в сторону, замечая, как в глазах жены мелькает тень печали.

Мэйн Дэвид - Ковчег

2005. — 334 с. ISBN 5-94278-921-5

Мэйн Дэвид - Ковчег

Часть первая. ТУЧИ

Часть вторая. ЛИВЕНЬ

Часть третья. СОЛНЦЕ

Мэйн Дэвид - Ковчег - Тучи

Вот как Ноя посетило видение. Он был в горчичном поле, повсюду цвели цветы такого ярко-желтого цвета, что жгли глаза. Цветы качались на легком ветерке — словно по поверхности пруда пробегала рябь. Ослепленный цветами, Ной быстро шагал по тропе, зажав в правой узловатой руке посох. Он был погружен в мысли о торговле, прикидывая, что получит от Динара-торговца за горчицу, оливки, овечью шерсть, куриные яйца и козье молоко. Может, вина, которое поможет скоротать зимние ночи, или пару штук тканей с Востока, или соли — да, точно, лучше соли. Ясное дело, у жены свои запросы: медный горшок или прялка получше. Всегда чего-нибудь не хватает. Слава Яхве, у него нет дочерей, которых приходится выдавать замуж, поэтому не нужно забивать голову мыслями о приданом. Неподалеку он услышал блеяние ягненка. Но Яфет пасет овец на восточных холмах, а они отсюда далеко. Неужели кто-то отбился от стада? — Ной. Голос шел не снаружи, а скорее изнутри его самого. Ной покачнулся, но не остановился. — Ной. Ной непроизвольно обхватил голову руками. — Кто?.. — Ной. Он почувствовал, как что-то давит за висками.

Ощущение приводило в замешательство, но страха Ной не испытывал. — Я здесь. — Да, Господи, — удалось выдавить Ною. — Ты праведник, Ной. Мало подобных тебе. В ответ Ной ничего не сказал. — Я призрел на тебя и сыновей твоих. Но не призрел я на многих других. Ты понимаешь? — Не совсем, Господи. — Я истреблю отступников. — Истребишь? — еле слышно прошептал Ной. — Я обрушу на них справедливую кару. Сгинут они в водном потопе и предстанут на суд мой. Ной охнул. Он почувствовал, как по ногам побежала горячая струйка. — Да пребудет воля Твоя, Господи. Прошу тебя, пощади меня и сыновей, пусть мы и не заслужили Твоей милости. — Не бойся, Ной. У меня есть на тебя планы. Ной уже давно стоял на месте. Вокруг него расстилались цветы, такие яркие, что его глаза наполнились слезами.

— Ты построишь лодку. И не просто лодку. Она должна быть большой, в сотни локтей, чтобы туда вошел ты с сыновьями и женой твоей, и женами сыновей твоих. — Да, Господи. — Когда закончишь, возьми с собой всех животных, от всякой плоти по паре, и они войдут к тебе. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, ибо не ведаешь ты, сколько будешь скитаться по волнам потопа. — Я сделаю, как велишь, Господи. — Когда кончится дождь, ты и семья твоя, и животные, что будут с тобой, пойдете и заселите землю. Все остальное, что есть на земле, лишится жизни. Ной кивнул. Если он еще не обмочился, сейчас этого не миновать. — Господи, это судно... — Сделай его большим, — посоветовал Яхве. — Сто локтей? — Триста. Пятьдесят в ширину и тридцать в высоту. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье, осмоли его смолою внутри и снаружи и сделай две двери в боку его высотой в три человеческих роста. Ной почувствовал, как в нем зашевелилось отчаяние. — Господи, но это безмерный труд. Потребуется время. «И куча леса», — подумал Ной, но вслух произносить этого не стал. Впрочем, это не помогло. — Я дам время. Если ты пребудешь крепок в вере своей, лес тебе принесут другие. — С этими словами Яхве, Бог предков — Сифа и отца его Адама, испарился из головы Ноя.