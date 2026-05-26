Мейнеке - Возникновение историзма

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Книга света (9 books)

Фридрих Мейнеке рассматривает возникновение историзма как одну из величайших духовных революций европейской мысли. Историзм для него — не просто научный метод, а новый способ видеть мир и человека: вместо отвлечённого, генерализирующего взгляда на историю он выдвигает внимание к индивидуальному, развивающемуся и неповторимому.

Книга прослеживает путь от естественно-правового и просветительского мышления к историческому сознанию Нового времени. Мейнеке показывает, как у Шефтсбери, Лейбница, Вико, Вольтера, Монтескье, Юма, Гиббона, Бёрка, Мёзера, Гердера и Гёте постепенно складывались предпосылки историзма как общеевропейского явления и высшего выражения западной духовной культуры.

Мейнеке Фридрих – Возникновение историзма

Мейнеке Ф. Возникновение историзма / пер. с нем. В.А. Брун-Цеховой; отв. ред. Л.Т. Мильская. – 2-е изд. – М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. – 480 с. – («Книга света».)

ISBN 978-5-98712-031-6

Мейнеке Фридрих – Возникновение историзма – Содержание

  • Предварительные замечания

  1. Книга 1. Предваряющие ступени и понимание истории в Просвещении

    • Предшественники: Шефтсбери, Лейбниц, Готфрид Арнольд, Вико

    • Вольтер

    • Монтескье

    • Историческое мышление во Франции во время Вольтера и Монтескье и после них

    • Понимание истории в английском Просвещении: Юм, Гиббон, Робертсон

    • Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк

  2. Книга 2. Движение в Германии

    • Первый взгляд на движение в Германии, Лессинг и Винкельман

    • Мёзер

    • Гердер

    • Гёте

  • Приложение. Леопольд фон Ранке

  • Список русских переводов авторов, упоминаемых Ф. Мейнеке

  • Указатель имен

Views 25
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
