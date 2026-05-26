Мейнеке - Возникновение историзма
Фридрих Мейнеке рассматривает возникновение историзма как одну из величайших духовных революций европейской мысли. Историзм для него — не просто научный метод, а новый способ видеть мир и человека: вместо отвлечённого, генерализирующего взгляда на историю он выдвигает внимание к индивидуальному, развивающемуся и неповторимому.
Книга прослеживает путь от естественно-правового и просветительского мышления к историческому сознанию Нового времени. Мейнеке показывает, как у Шефтсбери, Лейбница, Вико, Вольтера, Монтескье, Юма, Гиббона, Бёрка, Мёзера, Гердера и Гёте постепенно складывались предпосылки историзма как общеевропейского явления и высшего выражения западной духовной культуры.
Мейнеке Фридрих – Возникновение историзма
Мейнеке Ф. Возникновение историзма / пер. с нем. В.А. Брун-Цеховой; отв. ред. Л.Т. Мильская. – 2-е изд. – М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. – 480 с. – («Книга света».)
ISBN 978-5-98712-031-6
Мейнеке Фридрих – Возникновение историзма – Содержание
Предварительные замечания
Книга 1. Предваряющие ступени и понимание истории в Просвещении
Предшественники: Шефтсбери, Лейбниц, Готфрид Арнольд, Вико
Вольтер
Монтескье
Историческое мышление во Франции во время Вольтера и Монтескье и после них
Понимание истории в английском Просвещении: Юм, Гиббон, Робертсон
Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк
Книга 2. Движение в Германии
Первый взгляд на движение в Германии, Лессинг и Винкельман
Мёзер
Гердер
Гёте
Приложение. Леопольд фон Ранке
Список русских переводов авторов, упоминаемых Ф. Мейнеке
Указатель имен
No comments yet. Be the first!