Мейнеке - Возникновение историзма

Фридрих Мейнеке рассматривает возникновение историзма как одну из величайших духовных революций европейской мысли. Историзм для него — не просто научный метод, а новый способ видеть мир и человека: вместо отвлечённого, генерализирующего взгляда на историю он выдвигает внимание к индивидуальному, развивающемуся и неповторимому.

Книга прослеживает путь от естественно-правового и просветительского мышления к историческому сознанию Нового времени. Мейнеке показывает, как у Шефтсбери, Лейбница, Вико, Вольтера, Монтескье, Юма, Гиббона, Бёрка, Мёзера, Гердера и Гёте постепенно складывались предпосылки историзма как общеевропейского явления и высшего выражения западной духовной культуры.

Мейнеке Ф. Возникновение историзма / пер. с нем. В.А. Брун-Цеховой; отв. ред. Л.Т. Мильская. – 2-е изд. – М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. – 480 с. – («Книга света».)

Мейнеке Фридрих – Возникновение историзма – Содержание

Предварительные замечания

Книга 1. Предваряющие ступени и понимание истории в Просвещении Предшественники: Шефтсбери, Лейбниц, Готфрид Арнольд, Вико

Вольтер

Монтескье

Историческое мышление во Франции во время Вольтера и Монтескье и после них

Понимание истории в английском Просвещении: Юм, Гиббон, Робертсон

Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк Книга 2. Движение в Германии Первый взгляд на движение в Германии, Лессинг и Винкельман

Мёзер

Гердер

Гёте