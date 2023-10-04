Мейсон - 10-минутные обзоры Библии

Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана как динамичное, наполненное апологетикой обобщение учения Библии. Она раскрывает удивительные основы христианства и показывает, почему Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я говорю и «ищущим», и «верующим», что возможность проводить вечность с Иисусом во славе небес, а не быть разделённым с Ним муками ада, не зависит от того, насколько мы хороши, какую церковь посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, они не определяют наше спасение и не являются главными. Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закончится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» (Иоан. 14:6). В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве простить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его последователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24).

Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая нам глаза, чтобы лучше познать Бога. Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путешествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откровения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)! Если вы мало знакомы с Библией, подчеркнём некоторые очень важные факты, касающиеся этой Книги. • Библия — это собрание из 66 свободных от ошибок книг. Другой такой книги, как эта, нет. • В течение как минимум 1600 лет около 40 авторов разного социального положения записывали текст, данный им Божьим Святым Духом. • Первая часть, Ветхий Завет, охватывает первые две трети истории. Она простирается от сотворения Богом Вселенной и человечества до периода, предшествовавшего рождению обещанного Мессии. • Вторая часть, Новый Завет, описывает рождение, служение, смерть и чудесное воскресение Иисуса, а также быстрое распространение христианства в первом веке. В ней говорится о будущем Втором пришествии Христа. Из Нового Завета мы узнаём о том, как получить прощение и проводить вечность на небесах, и о том, что непрощённые грешники будут вечно страдать в очень реальном месте, называемом адом. Однако перед вами не сама Библия, а книга о Библии. Это тщательно выверенное краткое изложение самых стратегически важных и утверждающих веру историй от первой книги Библии, Бытие, до её последней книги, Откровение.

В данное произведение включены факты обоснования христианской веры, известные как «апологетика», которые подтверждают истинность Библии научными, историческими и другими доказательствами. Главы в книге «10-минутные обзоры Библии» расположены в том порядке, в каком на самом деле происходили описываемые в них события. В наше время — когда в большинстве церквей проповедуется только Новый Завет — этот хронологический подход даёт возможность ясно увидеть и понять общую картину Библии, где ярко выделяется непрерывная сюжетная линия, в центре которой находится личность Господа Иисуса Христа. Такой подход помогает легко разместить каждое событие в его связи с другими. Как картинка на коробке паззла помогает собрать его многочисленные кусочки, так и этот подход показывает общую картину. Исторические факты при написании Библии излагались в ней очень точно. Поэтому в «10-минутных обзорах Библии» в начале каждой главы указаны приблизительные даты. Эти даты основаны, прежде всего, на самой Библии и, в большинстве своём, задокументированы в работе уважаемого учёного и богослова Джеймса Ашшера. Его щепетильная хронология истории основана, главным образом, на указанных в тексте Писания различных моментах времени, таких как даты рождения, смерти, царствования многочисленных правителей Израиля. Хронология Ашшера, хотя и высмеивается скептиками, особенно приверженцами идеи эволюции, имеет сегодня огромную ценность. Знаете ли вы Библию хорошо или хотите понять, как все её удивительные ключевые события складываются воедино, с этой книгой вы лучше, чем когда-либо, оцените план нашего Творца по восстановлению творения и спасению человечества. Я молюсь о том, чтобы вы увлечённо погрузились в Слово Божье, наслаждаясь ещё более тесными отношениями с Божьим Сыном Иисусом Христом. Добро пожаловать в Божью историю — правдивую историю и будущее человечества!

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии

Цельная картина Писания в 52 коротких чтениях

Издательство СЕО 2020 год 212стр

ISBN 978-1-56773-148-4

Дейл Мейсон 10-минутные обзоры Библии Содержание

Бог создаёт брак

ДОПОЛНЕНИЕ — ангелы

Восстание и проклятие

Ной строит ковчег

Бог посылает в ковчег животных!

Вся земля меняется

Обещание радуги и новый мир

ДОПОЛНЕНИЕ — ледниковый период?

Вавилонская башня

Божий завет с Аврамом

Ангелы спасают Лота из Содома и Гоморры

Исаак, почти принесённый в жертву!

Смерть, брак и лестница на небо

Иаков борется с… Иисусом?

Иосиф: заключён во благо

Иов теряет всё

Моисей: беглый принц

Десять казней опустошают Египет

Исход: переход через Красное море

Десять Заповедей и золотой телец

Сорок лет в пустыне

Валаам и его говорящая ослица

Тайна стен Иерихона

Девора и Варак: пророчица и воин

Маленькая армия Гедеона

Руфь, Ноеминь и Божья защита

Самсон — силач

в Божьих планах

Отчаянное обещание

ДОПОЛНЕНИЕ —проблема многожёнства

Давид и Голиаф

Ионафан и Давид

Царь Давид

Мудрейший человек на земле

Огонь с небес, сведённый Илиёй

Иона и большая рыба

Исаия: жизнь посвящённая Богу

Иосия — мальчик-царь!

Седрах, Мисах и Авденаго

Животное безумие Навуходоносора

Даниил во рву львином

Есфирь, царица-сирота

ДОПОЛНЕНИЕ — 400 лет молчания

Благовещение и рождение Иисуса

Мудрецы и помешанный на власти царь

ДОПОЛНЕНИЕ — рождественское чтение

Иисус — Его отрочество и крещение

Иисус — смиренный Чудотворец

ДОПОЛНЕНИЕ — Иоанн Креститель

Преображение Иисуса: переломное чудо

Последние недели служения Иисуса

Распятие Иисуса

ДОПОЛНЕНИЕ — фарисеи

От воскресения до вознесения

ДОПОЛНЕНИЕ — 12 учеников

Сила Пятидесятницы

Побивание камнями Стефана

Обращение Савла

Тайна, которой не скрыть

Надежда небес

План чтения Библии

Советы для изучения Библии семьёй или в малых группах