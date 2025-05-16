Мейсон - 10-минутные обзоры Библии
Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана как динамичное, наполненное апологетикой обобщение учения Библии. Она раскрывает удивительные основы христианства и показывает, почему Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я говорю и «ищущим», и «верующим», что возможность проводить вечность с Иисусом во славе небес, а не быть разделённым с Ним муками ада, не зависит от того, насколько мы хороши, какую церковь посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, они не определяют наше спасение и не являются главными.
Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закончится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» (Иоан. 14:6).
В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве простить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его последователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24). Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая нам глаза, чтобы лучше познать Бога.
Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путешествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откровения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)!
Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии - Цельная картина Писания в 52 коротких чтениях
Перевод: С. Омельченко. – Славянское Евангельское Общество, 2020. – 212 с.
ISBN 978-1-56773-148-4
Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии – Содержание
Предисловие
Введение
- Начало
- Бог создаёт брак
- ДОПОЛНЕНИЕ — ангелы
- Восстание и проклятие
- Ной строит ковчег
- Бог посылает в ковчег животных!
- Вся земля меняется
- Обещание радуги и новый мир
- ДОПОЛНЕНИЕ — ледниковый период?
- Вавилонская башня
- Божий завет с Аврамом
- Ангелы спасают Лота из Содома и Гоморры
- Исаак, почти принесённый в жертву!
- Смерть, брак и лестница на небо
- Иаков борется с… Иисусом?
- Иосиф: заключён во благо
- Иов теряет всё
- Моисей: беглый принц
- Десять казней опустошают Египет
- Исход: переход через Красное море
- Десять Заповедей и золотой телец
- Сорок лет в пустыне
- Валаам и его говорящая ослица
- Тайна стен Иерихона
- Девора и Варак: пророчица и воин
- Маленькая армия Гедеона
- Руфь, Ноеминь и Божья защита
- Самсон — силач
- в Божьих планах
- Отчаянное обещание
- ДОПОЛНЕНИЕ — проблема многожёнства
- Давид и Голиаф
- Ионафан и Давид
- Царь Давид
- Мудрейший человек на земле
- Огонь с небес, сведённый Илиёй
- Иона и большая рыба
- Исаия: жизнь посвящённая Богу
- Иосия — мальчик-царь!
- Седрах, Мисах и Авденаго
- Животное безумие Навуходоносора
- Даниил во рву львином
- Есфирь, царица-сирота
- ДОПОЛНЕНИЕ — 400 лет молчания
- Благовещение и рождение Иисуса
- Мудрецы и помешанный на власти царь
- ДОПОЛНЕНИЕ — рождественское чтение
- Иисус — Его отрочество и крещение
- Иисус — смиренный Чудотворец
- ДОПОЛНЕНИЕ — Иоанн Креститель
- Преображение Иисуса: переломное чудо
- Последние недели служения Иисуса
- Распятие Иисуса
- ДОПОЛНЕНИЕ — фарисеи
- От воскресения до вознесения
- ДОПОЛНЕНИЕ — 12 учеников
- Сила Пятидесятницы
- Побивание камнями Стефана
- Обращение Савла
- Тайна, которой не скрыть
- Надежда небес
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