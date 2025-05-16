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Мейсон - 10-минутные обзоры Библии

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии - Цельная картина Писания в 52 коротких чтениях
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Family
Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана как динамичное, наполненное апологетикой обобщение учения Библии. Она раскрывает удивительные основы христианства и показывает, почему Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я говорю и «ищущим», и «верующим», что возможность проводить вечность с Иисусом во славе небес, а не быть разделённым с Ним муками ада, не зависит от того, насколько мы хороши, какую церковь посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, они не определяют наше спасение и не являются главными.
Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закончится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» (Иоан. 14:6).
В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве простить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его последователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24). Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая нам глаза, чтобы лучше познать Бога.
Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путешествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откровения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)!

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии - Цельная картина Писания в 52 коротких чтениях

Перевод: С. Омельченко. – Славянское Евангельское Общество, 2020. – 212 с.
ISBN 978-1-56773-148-4

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии – Содержание

Предисловие
Введение
  • Начало
  • Бог создаёт брак
  • ДОПОЛНЕНИЕ — ангелы
  • Восстание и проклятие
  • Ной строит ковчег
  • Бог посылает в ковчег животных!
  • Вся земля меняется
  • Обещание радуги и новый мир
  • ДОПОЛНЕНИЕ — ледниковый период?
  • Вавилонская башня
  • Божий завет с Аврамом
  • Ангелы спасают Лота из Содома и Гоморры
  • Исаак, почти принесённый в жертву!
  • Смерть, брак и лестница на небо
  • Иаков борется с… Иисусом?
  • Иосиф: заключён во благо
  • Иов теряет всё
  • Моисей: беглый принц
  • Десять казней опустошают Египет
  • Исход: переход через Красное море
  • Десять Заповедей и золотой телец
  • Сорок лет в пустыне
  • Валаам и его говорящая ослица
  • Тайна стен Иерихона
  • Девора и Варак: пророчица и воин
  • Маленькая армия Гедеона
  • Руфь, Ноеминь и Божья защита
  • Самсон — силач
  • в Божьих планах
  • Отчаянное обещание
  • ДОПОЛНЕНИЕ — проблема многожёнства
  • Давид и Голиаф
  • Ионафан и Давид
  • Царь Давид
  • Мудрейший человек на земле
  • Огонь с небес, сведённый Илиёй
  • Иона и большая рыба
  • Исаия: жизнь посвящённая Богу
  • Иосия — мальчик-царь!
  • Седрах, Мисах и Авденаго
  • Животное безумие Навуходоносора
  • Даниил во рву львином
  • Есфирь, царица-сирота
  • ДОПОЛНЕНИЕ — 400 лет молчания
  • Благовещение и рождение Иисуса
  • Мудрецы и помешанный на власти царь
  • ДОПОЛНЕНИЕ — рождественское чтение
  • Иисус — Его отрочество и крещение
  • Иисус — смиренный Чудотворец
  • ДОПОЛНЕНИЕ — Иоанн Креститель
  • Преображение Иисуса: переломное чудо
  • Последние недели служения Иисуса
  • Распятие Иисуса
  • ДОПОЛНЕНИЕ — фарисеи
  • От воскресения до вознесения
  • ДОПОЛНЕНИЕ — 12 учеников
  • Сила Пятидесятницы
  • Побивание камнями Стефана
  • Обращение Савла
  • Тайна, которой не скрыть
  • Надежда небес
Views 279
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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