Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана как динамичное, наполненное апологетикой обобщение учения Библии. Она раскрывает удивительные основы христианства и показывает, почему Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я говорю и «ищущим», и «верующим», что возможность проводить вечность с Иисусом во славе небес, а не быть разделённым с Ним муками ада, не зависит от того, насколько мы хороши, какую церковь посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, они не определяют наше спасение и не являются главными.

Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закончится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» (Иоан. 14:6).

В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве простить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его последователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24). Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая нам глаза, чтобы лучше познать Бога.

Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путешествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откровения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)!

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии - Цельная картина Писания в 52 коротких чтениях

Перевод: С. Омельченко. – Славянское Евангельское Общество, 2020. – 212 с.

ISBN 978-1-56773-148-4

Дейл Мейсон - 10-минутные обзоры Библии – Содержание

Предисловие

Введение