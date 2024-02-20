Мэйсон Майк – Таинство брака

Шла первая неделя нашего медового месяца. Как-то вечером мы с женой остановили машину около монастыря траппистов. Стоял жаркий летний день — воздух прозрачный и тихий, небо высокое, серо-голубое. Все вокруг было неподвижно, не видно ни одного монаха. Мы вылезли из машины и, взявшись за руки, направились к монастырю. Из теплой голубизны яркого дня мы попали в прохладную тихую часовню. Она тоже была по-своему яркой и тихой, но ее тишина отличалась от наружной. Мы разняли руки, и я почувствовал неловкость, смущение. Видимо, в тот момент я всерьез задумался о том, как Бог отнесся к моему браку.

Мы склонились для молитвы. А тишина звенела и, подобно крику, эхом отражалась от стен. То же самое происходило у меня в душе — от смятения сердце рвалось на части. Вновь нахлынули вопросы и сомнения, которые одолевали меня во время помолвки. Что такое брак? Неужели все свершилось и я теперь по-настоящему женат? Как же я решился? Неужели нет пути назад? Кто эта женщина, что стоит рядом со мной? А может, мне остаться здесь и постричься в монахи? Тишина часовни обняла нас, словно птица огромными крыльями, но от этого легче не становилось.

На обратном пути мы встретили знакомого, который обычно показывал монастырь посетителям. С чувством глубокого стыда я представил ему свою жену. «Он-то сразу поймет, какую страшную ошибку я совершил», — думал я. Мы перебросились несколькими словами и расстались с ним. А потом мы ехали на машине по длинной тенистой аллее прочь от этого прекрасного места, и я чувствовал, что пропал безвозвратно, ощущал такое отчаяние, которого не испытывал ни разу в жизни.

В конце аллеи мы свернули на шоссе, и по краям дороги засверкали желтые колосья пшеницы. Где-то у горизонта золотое поле сливалось с небесной голубизной. На нас опустилась другая тишина: это была тишина не великолепного солнечного дня и не часовенки, а новая — острая, тревожная и самая громкая тишина на свете встала между мной и женой.

Майк Мэйсон – Таинство брака

Пер. с англ. – Б.в.д. – 152 с.

Майк Мэйсон – Таинство брака - Содержание