Мэйсон - Невозможное возможно

ПОЧТИ ВСЕ, чем мы наслаждаемся с вами сегодня, еще вчера казалось невозможным. Так что же все-таки невозможное делает возможным, возможное весьма вероятным и, наконец, вероятное свершившимся фактом?

Где-то глубоко внутри вашего естества живет почти неосуществимая мечта, жаждущая своего воплощенья в реальность. Именно она является ключом к пониманию того призвания, ради которого вы пришли в этот мир. И заронил ее в ваше сердце некто иной, как Небесный Отец. А, как известно, Он величайший специалист в том, что касается самого невозможного. В этой сфере Ему по истине нет равных. Он способен сделать гораздо больше того, о чем мы можем попросить или даже подумать.

Жизнь порой представляет из себя череду практически непреодолимых препятствий, окруживших нас со всех сторон. Всевозможные страхи, нетвердость веры, неверность друзей, зависть, отголоски прошлого, неспособность отдавать, трудности в служении, одни и те же ошибки, гнев, непримиренность, нерешительность и неумение любить — вот то немногое, что поглощает наши силы и время. Все это вместе взятое создает некое ощущение бессилия и неспособности ничего изменить. Если же что-то еще и остается возможным сделать, то лишь ценою неимоверных усилий.

Но есть и хорошая новость: Бог хочет сделать гораздо больше, чем мы можем вообразить. Все, что нам представляется невозможным, Он желает обратить в реальность. Я хочу, чтобы прочитав эту книгу, вы взглянули на происходящее в вашей жизни с точки зрения Бога. Когда в результате какой-то ошибки ситуация выглядит непоправимой, есть Тот, Кто с легкостью все может исправить. Когда беспокойство стремится сковать вас, вспомните о Нем, и Он освободит вас. Когда вы в смятении и не знаете, как поступить, Он всегда рядом и может озарить Своим светом ваш путь.

Возможно, нет большей истины, чем та, что открыта нам в Евангелии от Матфея (19:26): «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».

Мэйсон Д. - Невозможное возможно

Пер. с англ. — Киев.: ,2010. — 236 с.

ISBN 0-7642-2 740-8

Мэйсон Д. - Невозможное возможно – Содержание

Введение