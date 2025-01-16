Мэйсон - Невозможное возможно
ПОЧТИ ВСЕ, чем мы наслаждаемся с вами сегодня, еще вчера казалось невозможным. Так что же все-таки невозможное делает возможным, возможное весьма вероятным и, наконец, вероятное свершившимся фактом?
Где-то глубоко внутри вашего естества живет почти неосуществимая мечта, жаждущая своего воплощенья в реальность. Именно она является ключом к пониманию того призвания, ради которого вы пришли в этот мир. И заронил ее в ваше сердце некто иной, как Небесный Отец. А, как известно, Он величайший специалист в том, что касается самого невозможного. В этой сфере Ему по истине нет равных. Он способен сделать гораздо больше того, о чем мы можем попросить или даже подумать.
Жизнь порой представляет из себя череду практически непреодолимых препятствий, окруживших нас со всех сторон. Всевозможные страхи, нетвердость веры, неверность друзей, зависть, отголоски прошлого, неспособность отдавать, трудности в служении, одни и те же ошибки, гнев, непримиренность, нерешительность и неумение любить — вот то немногое, что поглощает наши силы и время. Все это вместе взятое создает некое ощущение бессилия и неспособности ничего изменить. Если же что-то еще и остается возможным сделать, то лишь ценою неимоверных усилий.
Но есть и хорошая новость: Бог хочет сделать гораздо больше, чем мы можем вообразить. Все, что нам представляется невозможным, Он желает обратить в реальность. Я хочу, чтобы прочитав эту книгу, вы взглянули на происходящее в вашей жизни с точки зрения Бога. Когда в результате какой-то ошибки ситуация выглядит непоправимой, есть Тот, Кто с легкостью все может исправить. Когда беспокойство стремится сковать вас, вспомните о Нем, и Он освободит вас. Когда вы в смятении и не знаете, как поступить, Он всегда рядом и может озарить Своим светом ваш путь.
Возможно, нет большей истины, чем та, что открыта нам в Евангелии от Матфея (19:26): «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
Мэйсон Д. - Невозможное возможно
Пер. с англ. — Киев.: ,2010. — 236 с.
ISBN 0-7642-2 740-8
Мэйсон Д. - Невозможное возможно – Содержание
Введение
- Осторожность в последнюю очередь
- Если Бог — ваш Отец, пожалуйста, позвоните домой
- Страх заставляет бежать даже тогда, когда за вами никто не гонится
- Вам надо встать лишь на один раз больше, чем пришлось упасть
- Даже почтовые марки ни на что не сгодятся, если их клеить друг к дружке
- Самое время покинуть трибуну болельщиков и вмйти на поле!
- Лучшие друзья те, благодаря которым вы становитесь лучше
- Посреди дороги нет ничего кроме двух желтьгх полос и мертвых броненосцев
- У прошлого нет будущего
- Откладывание на потом — самая благотворная среда для возникновения трудностей
- Не стойте у себя на пути
- Улыбайтесь, зто придает вашему лицу настоящую ценность
- Нет никакого оправдання всем вашим оправданням
- Всегда говорите меньше, чем знаєте
- Пути без препятствий лишают вас самых важных побед
- Нос бульдога скошен назад, позтому он может дышать с тем, что у него в зубах
- Проще восхищаться другими, чем развивать заложенное в вас
- Если Бог — зто все, что у вас есть, тогда Он и все, что вам нужно
- Вы готовы?
- Секрет успешной жизни в одной фразе «блаженней давать»
- Своим успехом вы обязаны только проблемам
- Ключ к успеху — зто правильный распорядок каждого дня
- Когда ваша жизнь становится маленьким произведением искусства
- Пусть творческий подход и воображение всегда берут верх над рутиной
- Бог может действовать через вас уже сегодня
- Цените ли вы то, чем вас благословил Бог?
- Хороший старт — половина победы
- Знать, что Бог не может, также важно, как и то, что Он может
- Не проведите всей жизни с жалобной книгой в руках
- Кто срывает с деревьев цветы, никогда не дождется плодов
- Делайте всегда чуточку больше
- Только постоянно впитывая новое, наш ум способен к наибольшему росту
- Неотступность творит чудеса
- Делайте то, что другие считали всегда невозможным
- Познайте свой предел, чтобы затем преодолеть его
- Девиз на каждый день: «Господь, даруй мне неотступность и упорство сорняка»
- Если вы постоянно растете, покупайте обувь на размер больше
- Верить — зто скорейший способ сделать невозможное возможным
- Нарушенные обещания привели к большим катастрофам, чем нарушение ПДД
- Берегитесь статус-кво
- Месть — плохой попутчик на пути к успеху
- Имей зависть форму, она была бы подобна бумерангу
- Молитесь непрестанно
- Имейте
- Увлеченность — гарант успеха
- Нетерпеливость — головная боль, чем сильнеє приступы, тем дальше цель
- Идите в ногу с Господом
- Скореє избавьтесь от вашего гнева, на него нет спроса
- Творческий человек не знает одиночества и предела совершенству
- Орлы парят в одиночестве, вороны же летают только стаей
- Учитесь благодарности
- Начните с того, что єсть, ожидание — плохой стройматериал
- Выбор
- Идеи уходят и приходят, побуждение от Бога остается навсегда
- То, что имеет вдасть над нашим днем
- Не поступайте согласно ожиданиям мира
- Будь
- Лишь посвящая себя полностью, ты получаешь все
- Каждьш из нас нуждается в подьемной силе веры
- Одна здравая мысль лучше трех несбыточных
- Умейте сказать «нет» самым заманчивым планам, если вы заняты
- Доволен был бы мальчишка, которым вы когда-то были, тем кто вы сейчас?
- Лучшее всегда лучше
- Чудеса начинаются с перемен в сердце
- Бойтесь не меняться, а слишком долго оставаться на одном месте
- Чем шумнеє критика, тем ближе к мечте
- Страх с беспокойством подобны внесенню залога
- Шаги к победе
- Естественной реакцией на падение является желание встать
- Одно дело ценнее тысячи благих намерений
- Чем меньше вы общаетесь с определенными людьми, тем лучше вы становитесь
- Все рождаются гениями, но большая часть умирает чьим-то жалким подобием
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