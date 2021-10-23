Джемс Мэйз - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Книга Левит - Книга Чисел

Для большинства из нас сегодня Книга Левит и Книга Чисел такая же сухая, бесплодная и неизвестная область, как та сухая и бездорожная пустыня, в которой протекает большая часть их повествования. В изучении Библии обычно делают огромный шаг от волнующего заключения Завета на Синае (Исх. 19-24) к Моавитской равнине, чтобы услышать величественные и трогательные речи Моисея, обращенные им к народу Божиему непосредственно перед своей смертью (Книга Второзаконие). Большинство материала в Книгах Исход 25-40, Левит и Чисел опускается или затрагивается лишь слегка. Какое дело до этого христианам двадцатого века? Исход 25-40 посвящен, в основном, планированию и постройке Скинии. А коль скоро мы больше не пользуемся скиниями, ее изобилующее повторениями описание едва ли вдохновит нас в нашем изучении. А Книга Левит? Судя по названию, это должна быть книга о левитах, о том давным-давно исчезнувшем колене служителей, следивших за Скинией и Храмом. Книга Чисел касается проблемы разделения израильтян на племена и колена и исчислением их числа в каждом колене и племени.

Когда человек открывает свою Библию для изучения Книги Левит и Книги Чисел, он стоит перед фундаментальным фактом, что эти две книги представляют собой неотделимую часть некоего большего единства. Это не две самостоятельные книги, каждая из которых имеет свое значение, и их нельзя понять, если не изучать в их литературном и повествовательном контексте. Они представляют собой центральную часть непрерывного повествования, идущего от Исхода до Второзакония и, собственно, до Книги Иисуса Навина включительно. Все это повествование представляет собой введение в Библию и рассказывает о том, почему и как появился народ Божий, живущий в Палестине. Оно начинается историей о сотворении мира и достигает высшей точки в описании завоевания Земли Обетованной. И поэтому, при изучении Книги Левит и Книги Чисел читатель должен постоянно помнить о том, что произошло раньше, и думать о том, что случится потом. Их характер, их проблемы и их развитие неразрывно связаны с остальными четырьмя книгами.

Это также значит, что Книга Левит и Книга Чисел играют важную роль в понимании тех остальных книг. Нельзя покинуть пустыню Синай и прибыть в Землю Обетованную не свернув, предварительно, стан у Горы Божией и не пережив, затем, с Израилем долгий, трудный и тягостный путь по пустыне. Потому что вся повесть - это способ, которым Израиль свидетельствует и познает истинное знание Бога. Это, как будет объяснено ниже, исповедание веры Израиля.