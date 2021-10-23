Джемс Мэйз - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Книга Левит - Книга Чисел

Мэйз - Книга Левит - Книга Чисел - 4
Для большинства из нас сегодня Книга Левит и Книга Чисел такая же сухая, бесплодная и неизвестная область, как та сухая и бездорожная пустыня, в которой протекает большая часть их повествования. В изучении Библии обычно делают огромный шаг от волнующего заключения Завета на Синае (Исх. 19-24) к Моавитской равнине, чтобы услышать величественные и трогательные речи Моисея, обращенные им к народу Божиему непосредственно перед своей смертью (Книга Второзаконие). Большинство материала в Книгах Исход 25-40, Левит и Чисел опускается или затрагивается лишь слегка. Какое дело до этого христианам двадцатого века? Исход 25-40 посвящен, в основном, планированию и постройке Скинии. А коль скоро мы больше не пользуемся скиниями, ее изобилующее повторениями описание едва ли вдохновит нас в нашем изучении. А Книга Левит? Судя по названию, это должна быть книга о левитах, о том давным-давно исчезнувшем колене служителей, следивших за Скинией и Храмом. Книга Чисел касается проблемы разделения израильтян на племена и колена и исчислением их числа в каждом колене и племени.
Когда человек открывает свою Библию для изучения Книги Левит и Книги Чисел, он стоит перед фундаментальным фактом, что эти две книги представляют собой неотделимую часть некоего большего единства. Это не две самостоятельные книги, каждая из которых имеет свое значение, и их нельзя понять, если не изучать в их литературном и повествовательном контексте. Они представляют собой центральную часть непрерывного повествования, идущего от Исхода до Второзакония и, собственно, до Книги Иисуса Навина включительно. Все это повествование представляет собой введение в Библию и рассказывает о том, почему и как появился народ Божий, живущий в Палестине. Оно начинается историей о сотворении мира и достигает высшей точки в описании завоевания Земли Обетованной. И поэтому, при изучении Книги Левит и Книги Чисел читатель должен постоянно помнить о том, что произошло раньше, и думать о том, что случится потом. Их характер, их проблемы и их развитие неразрывно связаны с остальными четырьмя книгами.
Это также значит, что Книга Левит и Книга Чисел играют важную роль в понимании тех остальных книг. Нельзя покинуть пустыню Синай и прибыть в Землю Обетованную не свернув, предварительно, стан у Горы Божией и не пережив, затем, с Израилем долгий, трудный и тягостный путь по пустыне. Потому что вся повесть - это способ, которым Израиль свидетельствует и познает истинное знание Бога. Это, как будет объяснено ниже, исповедание веры Израиля.
Джемс Мэйз - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Книга Левит - Книга Чисел
Всемирный союз баптистов 1991 г. - 179 с.
Джемс Мэйз - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Книга Левит - Книга Чисел - Содержание
Введение
- Контекст и содержание
- Историческая эпоха
- Литературная история
- Значение
Часть1. У Синая: организация жизни Израиля вокруг Всесвятого (Лев. 1,1-Чис. 10,28)
- Введение
- Руководство для жертвоприношения (Лев. 1,3-7,38)
- Руководство для жертвоприношения, часть первая (Лев. 1,3-6,7)
- Руководство для жертвоприношения, часть вторая (Лев. 6,8-7,38)
- Установление богослужения в Израиле (Лев. 8,1-10,20)
- Руководство для обряда очищения (Лев. 11,1-16,34)
- Закон Святости (Лев. 17,1-26,46)
- Замена обетов и десятин (Лев. 27,1-34)
- Подготовка к странствованию (Чис. 1,1-10,10)
- Отправление с Синая (Чис. 10,11-28)
Часть2. В пустыне: странствие Израиля в землю обетованную (Чис. 10,29-21,35)
- Проводник по пустыне (Чис. 10,29-32)
- Ковчег Завета (Чис. 10,33-36)
- Ропот израильтян у Тавера (Чис. 11,1-3)
- Прихоть в Киброт-Гаттааве (Чис. 11,4-35)
- Мятеж Мариамь и Аарона (Чис. 12,1-16)
- Неудача при попытке войти в Землю Обетованную (Чис. 13,1-14,45)
- Собрание материала о соблюдении обрядов (Чис. 15,1-41)
- Восстание Корея (Чис. 16,1-50)
- Небесный знак избранности левитов (Чис. 17,1-13)
- Служение и вознаграждение священников и левитов (Чис. 18,1-32)
- Очищение тех, кто прикоснулся к мертвому телу (Чис. 19,1-22)
- Грех Моисея у Меривы (Чис. 20,1-13)
- Едом отказывается пропустить Израиля через свою землю (Чис. 20,14-21)
- Смерть Аарона (Чис. 20,22-29)
- Победанад Арадом (Чис. 21,1-3)
- Ядовитые змеи (Чис. 21,4-9)
- Путь вокруг Моава и Едома (Чис. 21,10-20)
- Победа над Ситоном и Огом (Чис. 21,21-35)
Часть3. Стан на Моавитской равнине: подготовка к вступлению в землю обетованную (Чис. 22,1-36,13)
- Валаам и его пророчества об Израиле (Чис. 22,2-24,25)
- Неверность Израиля в Ситтиме (Чис. 25,1-18)
- Второе исчисление (Чис. 26,1-65)
- Дочери Салпаада (Чис. 27,1-11)
- Посвящение Иисуса Навина (Чис. 27,12-23)
- Руководство для жертвоприношений священного года (Чис. 28,1-29,40)
- Закон об обетах, данных женщинами (Чис. 30,1-16)...
- Отмщение мадианитянам (Чис. 31,1-54)
- Распределение Трансиорданской территории (Чис. 32,1-42)
- Путь Израиля от Египта до Моавитской равнине (Чис. 33,1-49)
- Наставления относительно завоевания Ханаана (Чис. 33,50-56)
- Размеры и раздление Земли Обетованной (Чис. 34,1-29)
- Города-убежища и города левитов (Чис. 35,1-34)
- Дочери Салпаада (Чис. 36,1-13)
Спасибо!
Огромное спасибо за еще один том шестнадцатитомного комментария к Ветхому Завету на Эсхатосе! Будем надеяться, что в свое время на сайте будет полный комплект комментария.