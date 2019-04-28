Межрелигиозный диалог в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки
Представленный сборник подготовлен на кафедре внешних церковных связей и состоит из двух тематических блоков, рассматривающих теоретические подходы к осмыслению межрелигиозного диалога в целом и феномен преследования христиан в современном мире как конкретную злободневную проблему, вокруг которой может выстраиваться сотрудничество представителей разных религий.
Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей
под ред. свящ. Д. Сафонова. - М.: Познание, 2017. - 264 с.
ISBN 978-5-9908680-7-6
Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей - Содержание
Роль межрелигиозного диалога в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований
- Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) - Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах мира
- священник Димитрий Сафонов - Сотрудничество религиозных организаций, общественных институтов, государств в защите гонимых христиан на Ближнем Востоке
- священник Павел Анищик - Современные преследования христиан на Ближнем Востоке: причины, тенденции, методы противодействия
- И. Д. Кашицын - Гонения на христиан в Сирии и Ираке в 2013-2016 годах
- Г. Л. Крылов - Отношения между властями Египта и коптской общиной после отстранения президента Хосни Мубарака (2011 г.)
- А. Ю. Хошев - Статус христианских храмов в средневековом исламском праве
С. В. Мельник - II. Теория и опыт межрелигиозного диалога в прошлом и настоящем
- Виды межрелигиозного диалога
- Многообразие религиозного опыта: эксклюзивизм,
- инклюзивизм, плюрализм и релятивизм
- Полемический диалог
- Миротворческий диалог
- Партнерский диалог
- Когнитивный диалог
- Межрелигиозный диалог: проблема дефиниции
Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей - Отрывок из книги
Тема моей лекции связана с положением христиан в тех странах, где они составляют меньшинство. Сегодня эта тема приобрела особую остроту и актуальность. Нашу эпоху справедливо называют эпохой нового мученичества, ибо в целом ряде стран христиане подвергаются массовым преследованиям, гонениям и дискриминации.
30 ноября - 1 декабря 2011 года в конференц-зале гостиницы «Даниловская» была проведена конференция «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан». Я выступил на этом форуме с докладом, в котором привел многочисленные факты дискриминации христиан в разных странах.
На прошлой неделе интернет-сайт Седмица.ги открыл специальную новостную рубрику «Гонения на христиан», которая призвана в режиме реального времени знакомить читателей с фактами насилия над христианами в разных уголках мира.
Я также хотел бы перечислить несколько интернет-ресурсов на английском языке. В основном это сайты правозащитных организаций, которые специализируются на мониторинге ситуации, связанной с положением христиан, обеспечении материальной и юридической помощи преследуемым христианам.
Международная организация по защите преследуемых христиан «Всемирная христианская солидарность» («Christian Solidarity Worldwide») поддерживает интернет-ресурс, где представлена статистика гонений по регионам, аналитические материалы, многочисленные видеоролики. Эта организация, штаб-квартира которой находится в Великобритании, оказывает также юридическую поддержку преследуемым христианам в странах, где исповедание христианства в той или иной форме запрещено законом.
1. Американская правозащитная организация International Christian Concern поддерживает интернет-ресурс, который называется «Преследование» - «Persecution». Это важный информационный ресурс, который содержит подробный обзор ситуации с преследованием христиан по регионам мира и отдельным странам.
2. Международная организация «Barnabas Fund» также публикует последние новости о фактах убийств и преследований христиан в мире. Здесь, в частности, помещена очень объемная подборка новостей по последним событиям в Сирии и Египте. Эта организация - одна из немногих, кто организует постоянную помощь христианам в Сирии, положение которых ухудшается с каждым днем в связи с действиями боевиков.
3. Международная организация «Open Doors» размещает на своем сайте подробные обзоры по странам и континентам. Ежегодно здесь публикуется список из 50 стран, где христиане подвергаются наибольшей дискриминации, так называемый «World Watch List». Страны разделены на четыре группы, согласно степени давления, оказываемого в них на христианские общины.
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