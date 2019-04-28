Представленный сборник подготовлен на кафедре внешних церковных связей и состоит из двух тематических блоков, рассматривающих теоретические подходы к осмыслению межрелигиозного диалога в целом и феномен преследования христиан в современном мире как конкретную злободневную проблему, вокруг которой может выстраиваться сотрудничество представителей разных религий.

С. В. Мельник - II. Теория и опыт межрелигиозного диалога в прошлом и настоящем

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей - Содержание

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Бл ижнего Востока и Северной Африки от преследований: сборник научных статей - Отрывок из книги

Тема моей лекции связана с положением христиан в тех странах, где они составляют меньшинство. Сегодня эта тема приобрела особую остроту и актуальность. Нашу эпоху справедливо называют эпохой нового мученичества, ибо в целом ряде стран христиане подвергаются массовым преследованиям, гонениям и дискриминации.

30 ноября - 1 декабря 2011 года в конференц-зале гостиницы «Даниловская» была проведена конференция «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан». Я выступил на этом форуме с докладом, в котором привел многочисленные факты дискриминации христиан в разных странах.

На прошлой неделе интернет-сайт Седмица.ги открыл специальную новостную рубрику «Гонения на христиан», которая призвана в режиме реального времени знакомить читателей с фактами насилия над христианами в разных уголках мира.

Я также хотел бы перечислить несколько интернет-ресурсов на английском языке. В основном это сайты правозащитных организаций, которые специализируются на мониторинге ситуации, связанной с положением христиан, обеспечении материальной и юридической помощи преследуемым христианам.

Международная организация по защите преследуемых христиан «Всемирная христианская солидарность» («Christian Solidarity Worldwide») поддерживает интернет-ресурс, где представлена статистика гонений по регионам, аналитические материалы, многочисленные видеоролики. Эта организация, штаб-квартира которой находится в Великобритании, оказывает также юридическую поддержку преследуемым христианам в странах, где исповедание христианства в той или иной форме запрещено законом.

1. Американская правозащитная организация International Christian Concern поддерживает интернет-ресурс, который называется «Преследование» - «Persecution». Это важный информационный ресурс, который содержит подробный обзор ситуации с преследованием христиан по регионам мира и отдельным странам.

2. Международная организация «Barnabas Fund» также публикует последние новости о фактах убийств и преследований христиан в мире. Здесь, в частности, помещена очень объемная подборка новостей по последним событиям в Сирии и Египте. Эта организация - одна из немногих, кто организует постоянную помощь христианам в Сирии, положение которых ухудшается с каждым днем в связи с действиями боевиков.

3. Международная организация «Open Doors» размещает на своем сайте подробные обзоры по странам и континентам. Ежегодно здесь публикуется список из 50 стран, где христиане подвергаются наибольшей дискриминации, так называемый «World Watch List». Страны разделены на четыре группы, согласно степени давления, оказываемого в них на христианские общины.