Мицкевич – Библиология - книги и модуль BibleQuote
Введение в Библию является подсобным предметом в исследовании Библии.
Оно помогает увидеть эту Вечную Книгу как бы в телескоп - издали всю, а отдельные части ее как бы под микроскопом, знакомя нас с Библией с разных точек зрения.
В первохристианской церкви и в средние века Введения в Библию как науки не было.
Религиозный интерес богословов тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и толковании Священного Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов.
В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ
Заочный Библейский институт СЕХБ РФ
Издание Христианского общества «Библия для всех», Санкт
Петербург, 1997 г., 337 с.
ISBN 5-7454-0120-6
В. А. Мицкевич – Библиология - Том І и ІІ - Содержание
Предисловие
Лекция 1
- Учение о Библии
- Общее введение в Священное Писание
Лекция 2
- Общее введение в Священное Писание (продолжение)
Лекция 3
- Библейская география
Лекция 4
- Введение в Ветхий Завет
- Основные мысли книг Ветхого Завета
Лекция 5
- Пятикнижие (продолжение).
Лекция 6
- Введение в книги Иисуса Навина, Судей и Руфь
Лекция 7
- Книги Царств и Паралипоменон
Лекция 8
- Книги Ездры, Нсемии и Есфирь
Лекция 9
- Книги учительные
Лекция 10
- Книги пророческие
Лекция 11
- Книги пророка Иеремии и Иезекииля
Лекция 12
- Введение в книги Даниила и „малых” пророков
Лекция 13
- Введение в Новый Завет /1/
- Некоторые пророчества Ветхого Завета о Христе
Лекция 14
- Введение в Новый Завет /2/
- Краткая история канона Нового Завета
Лекция 15
- Введение в Новый Завет /3/
- Введение в Евангелие от Матфея Введение в Евангелие от Луки
Лекция 16
- Введение в Новый Завет /4/
- Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /1/
Лекция 17
- Введение в Новый Завет /5/
- Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /2/
Лекция 18
- Введение в Новый Завет /6/
- Послания апостолов
Лекция 19
- Введение в Новый Завет /7/
- Послания ап. Павла
Лекция 20
- Введение в Новый Завет /8/
- Послания
Лекция 21
- Введение в Новый Завет /9/
- Пастырские послания
- Откровение Иоанна Богослова
- Послесловие к нашему предмету „Введение в Библию”
В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ - Предисловие
Иисус Христос сказал: „Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь венную, а они свидетельствуют о Мне" - Ин.5,39.
Исследовать Священное Писание помогает Библиология или Введение в Библию. Эта дисциплина позволяет исследователю Слова Божия лучше увидеть в различных прообразах обещанного Мессию, Который пришел в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Она дает возможность установить хронологию библейских событий и время написания тех или иных книг Ветхого и Нового Заветов, а также утверждает подлинность, достоверность и богодухновенность Священного Писания. Кроме того, Библиология знакомит с представителями положительной и отрицательной критики Библии и дает им соответствующую оценку.
При составлении данного курса использовались:
„Введение к изучению Библии” Г. И. Ясиницкого, „Толкователь Библии” И. Я. Бокмелдера, „Руководство к чтению Библии” Вигуру, а также археологические, исторические и богословские исследования более позднего времени.
Все причастные к этому скромному труду выражают надежду, что он принесет благословение и окажет добрую услугу в изучении Слова Божия как основы для получения спасения по вере в Господа нашего Иисуса Христа, „закланного от создания мира" - От. 13,8.
Учение о Библии
Введение в Священное Писание, или библиология, т.е. учение о Библии — это богословская дисциплина, которая изучает в целом происхождение, сущность и историю Библии. Введение в Библию состоит из следующих частей:
- 1. Общее введение в Священное Писание.
- 2. Введение в Ветхий Завет.
- 3. Введение в Новый Завет.
Общее введение в Священное Писание дает представление о Библии в целом и знакомит с ее происхождением, авторитетом и историей. Здесь же излагаются понятия о богодухновенности, каноне, истории, языках и переводах Священного Писания; о календаре, весах и мерах у еврейского народа; кратко о географии и ботанике Палестины и некоторые другие общие вопросы по исследованию Библии.
Введение в Ветхий и Новый Заветы имеет целью изучить те же вопросы по отношению к отдельным книгам Священного Писания, т.е. кто, зачем, где и когда написал ту или другую книгу и ознакомить кратко с ее содержанием.
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