Введение в Библию является подсобным предметом в исследовании Библии.

Оно помогает увидеть эту Вечную Книгу как бы в телескоп - издали всю, а отдельные части ее как бы под микроскопом, знакомя нас с Библией с разных точек зрения.

В первохристианской церкви и в средние века Введения в Библию как науки не было.

Религиозный интерес богословов тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и толковании Священного Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов.

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ

Заочный Библейский институт СЕХБ РФ

Издание Христианского общества «Библия для всех», Санкт

Петербург, 1997 г., 337 с.

ISBN 5-7454-0120-6

В. А. Мицкевич – Библиология - Том І и ІІ - Содержание

Предисловие

Лекция 1

Учение о Библии

Общее введение в Священное Писание

Лекция 2

Общее введение в Священное Писание (продолжение)

Лекция 3

Библейская география

Лекция 4

Введение в Ветхий Завет

Основные мысли книг Ветхого Завета

Лекция 5

Пятикнижие (продолжение).

Лекция 6

Введение в книги Иисуса Навина, Судей и Руфь

Лекция 7

Книги Царств и Паралипоменон

Лекция 8

Книги Ездры, Нсемии и Есфирь

Лекция 9

Книги учительные

Лекция 10

Книги пророческие

Лекция 11

Книги пророка Иеремии и Иезекииля

Лекция 12

Введение в книги Даниила и „малых” пророков

Лекция 13

Введение в Новый Завет /1/

Некоторые пророчества Ветхого Завета о Христе

Лекция 14

Введение в Новый Завет /2/

Краткая история канона Нового Завета

Лекция 15

Введение в Новый Завет /3/

Введение в Евангелие от Матфея Введение в Евангелие от Луки

Лекция 16

Введение в Новый Завет /4/

Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /1/

Лекция 17

Введение в Новый Завет /5/

Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /2/

Лекция 18

Введение в Новый Завет /6/

Послания апостолов

Лекция 19

Введение в Новый Завет /7/

Послания ап. Павла

Лекция 20

Введение в Новый Завет /8/

Послания

Лекция 21

Введение в Новый Завет /9/

Пастырские послания

Откровение Иоанна Богослова

Послесловие к нашему предмету „Введение в Библию”

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ - Предисловие

Иисус Христос сказал: „Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь венную, а они свидетельствуют о Мне" - Ин.5,39.

Исследовать Священное Писание помогает Библиология или Введение в Библию. Эта дисциплина позволяет исследователю Слова Божия лучше увидеть в различных прообразах обещанного Мессию, Который пришел в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Она дает возможность установить хронологию библейских событий и время написания тех или иных книг Ветхого и Нового Заветов, а также утверждает подлинность, достоверность и богодухновенность Священного Писания. Кроме того, Библиология знакомит с представителями положительной и отрицательной критики Библии и дает им соответствующую оценку.

При составлении данного курса использовались:

„Введение к изучению Библии” Г. И. Ясиницкого, „Толкователь Библии” И. Я. Бокмелдера, „Руководство к чтению Библии” Вигуру, а также археологические, исторические и богословские исследования более позднего времени.

Все причастные к этому скромному труду выражают надежду, что он принесет благословение и окажет добрую услугу в изучении Слова Божия как основы для получения спасения по вере в Господа нашего Иисуса Христа, „закланного от создания мира" - От. 13,8.

Учение о Библии

Введение в Священное Писание, или библиология, т.е. учение о Библии — это богословская дисциплина, которая изучает в целом происхождение, сущность и историю Библии. Введение в Библию состоит из следующих частей:

1. Общее введение в Священное Писание.

2. Введение в Ветхий Завет.

3. Введение в Новый Завет.

Общее введение в Священное Писание дает представление о Библии в целом и знакомит с ее происхождением, авторитетом и историей. Здесь же излагаются понятия о богодухновенности, каноне, истории, языках и переводах Священного Писания; о календаре, ве­сах и мерах у еврейского народа; кратко о географии и ботанике Палестины и некоторые другие общие вопросы по исследованию Библии.

Введение в Ветхий и Новый Заветы имеет целью изучить те же вопросы по отношению к отдельным книгам Священного Писания, т.е. кто, зачем, где и когда написал ту или другую книгу и ознакомить кратко с ее содержанием.