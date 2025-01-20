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Мицкевич – Библиология - книги и модуль BibleQuote

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ
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Модуль для программы BibleQuote - 20/01/2025
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Введение в Библию является подсобным предметом в исследовании Библии.
Оно помогает увидеть эту Вечную Книгу как бы в телескоп - издали всю, а отдельные части ее как бы под микроскопом, знакомя нас с Библией с разных точек зрения.
В первохристианской церкви и в средние века Введения в Библию как науки не было.
Религиозный интерес богословов тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и толковании Священного Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов.

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ

Заочный Библейский институт СЕХБ РФ
Издание Христианского общества «Библия для всех», Санкт
Петербург, 1997 г., 337 с.
ISBN 5-7454-0120-6

В. А. Мицкевич – Библиология - Том І и ІІ - Содержание

Предисловие
Лекция 1
  • Учение о Библии
  • Общее введение в Священное Писание
Лекция 2
  • Общее введение в Священное Писание (продолжение)
Лекция 3
  • Библейская география
Лекция 4
  • Введение в Ветхий Завет
  • Основные мысли книг Ветхого Завета
Лекция 5
  • Пятикнижие (продолжение).
Лекция 6
  • Введение в книги Иисуса Навина, Судей и Руфь
Лекция 7
  • Книги Царств и Паралипоменон
Лекция 8
  • Книги Ездры, Нсемии и Есфирь
Лекция 9
  • Книги учительные
Лекция 10
  • Книги пророческие
Лекция 11
  • Книги пророка Иеремии и Иезекииля
Лекция 12
  • Введение в книги Даниила и „малых” пророков
Лекция 13
  • Введение в Новый Завет /1/
  • Некоторые пророчества Ветхого Завета о Христе
Лекция 14
  • Введение в Новый Завет /2/
  • Краткая история канона Нового Завета
Лекция 15
  • Введение в Новый Завет /3/
  • Введение в Евангелие от Матфея Введение в Евангелие от Луки
Лекция 16
  • Введение в Новый Завет /4/
  • Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /1/
Лекция 17
  • Введение в Новый Завет /5/
  • Введение в книгу „Деяния святых апостолов” /2/
Лекция 18
  • Введение в Новый Завет /6/
  • Послания апостолов
Лекция 19
  • Введение в Новый Завет /7/
  • Послания ап. Павла
Лекция 20
  • Введение в Новый Завет /8/
  • Послания
Лекция 21
  • Введение в Новый Завет /9/
  • Пастырские послания
  • Откровение Иоанна Богослова
  • Послесловие к нашему предмету „Введение в Библию”

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ - Предисловие

Иисус Христос сказал: „Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь венную, а они свидетельствуют о Мне" - Ин.5,39.
Исследовать Священное Писание помогает Библиология или Введение в Библию. Эта дисциплина позволяет исследователю Слова Божия лучше увидеть в различных прообразах обещанного Мессию, Который пришел в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Она дает возможность установить хронологию библейских событий и время написания тех или иных книг Ветхого и Нового Заветов, а также утверждает подлинность, достоверность и богодухновенность Священного Писания. Кроме того, Библиология знакомит с представителями положительной и отрицательной критики Библии и дает им соответствующую оценку.
При составлении данного курса использовались:
„Введение к изучению Библии” Г. И. Ясиницкого, „Толкователь Библии” И. Я. Бокмелдера, „Руководство к чтению Библии” Вигуру, а также археологические, исторические и богословские исследования более позднего времени.
Все причастные к этому скромному труду выражают надежду, что он принесет благословение и окажет добрую услугу в изучении Слова Божия как основы для получения спасения по вере в Господа нашего Иисуса Христа, „закланного от создания мира" - От. 13,8.

Учение о Библии

Введение в Священное Писание, или библиология, т.е. учение о Библии — это богословская дисциплина, которая изучает в целом происхождение, сущность и историю Библии. Введение в Библию состоит из следующих частей:
  • 1. Общее введение в Священное Писание.
  • 2. Введение в Ветхий Завет.
  • 3. Введение в Новый Завет.
Общее введение в Священное Писание дает представление о Библии в целом и знакомит с ее происхождением, авторитетом и историей. Здесь же излагаются понятия о богодухновенности, каноне, истории, языках и переводах Священного Писания; о календаре, ве­сах и мерах у еврейского народа; кратко о географии и ботанике Палестины и некоторые другие общие вопросы по исследованию Библии.
Введение в Ветхий и Новый Заветы имеет целью изучить те же вопросы по отношению к отдельным книгам Священного Писания, т.е. кто, зачем, где и когда написал ту или другую книгу и ознакомить кратко с ее содержанием.
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Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2025
Author brat Warden
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