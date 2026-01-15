Введение в Библию является подсобным предметом в исследовании Библии.

Оно помогает увидеть эту Вечную Книгу как бы в телескоп - издали всю, а отдельные части ее как бы под микроскопом, знакомя нас с Библией с разных точек зрения.

В первохристианской церкви и в средние века Введения в Библию как науки не было.

Религиозный интерес богословов тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и толковании Священного Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов.

В. А. Мицкевич – Библиология – Том І и ІІ

Заочный Библейский институт СЕХБ РФ

Издание Христианского общества «Библия для всех», Санкт-Петербург, 1997 г., 337 с.

ISBN 5-7454-0120-6

В. А. Мицкевич – Библиология - Том І и ІІ - Содержание

Предисловие