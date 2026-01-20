Данное пособие составлено А. И. Мицкевичем, который внёс незначительные коррективы текста с учётом других богословских дисциплин библейских курсов. В частности, в пособии опущен раздел «Работа над проповедями», который подробно излагается в курсе гомилетики. Кроме того, А. И. Мицкевичем дополнительно была внесена лекция 7 «Об отношении к согрешающим». Лекции также были снабжены контрольными вопросами.

В пособии недостаточно подробно разработаны советы пастырю по работе поместных церквей в современных условиях.

Вместе с тем для духовных работников данное пособие содержит ценный материал для практического применения в своём служении — «показывать в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповреждённость» (Тит. 2:7).

Мицкевич - Пастырское богословие

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –

Мицкевич - Пастырское богословие - Содержание

Предисловие

Введение