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Мицкевич - Пастырское богословие

Мицкевич - Пастырское богословие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational, Religious Studies Atheism
Series Заочный Библейский институт ФСЕХБ (10 books)

Данное пособие составлено А. И. Мицкевичем, который внёс незначительные коррективы текста с учётом других богословских дисциплин библейских курсов. В частности, в пособии опущен раздел «Работа над проповедями», который подробно излагается в курсе гомилетики. Кроме того, А. И. Мицкевичем дополнительно была внесена лекция 7 «Об отношении к согрешающим». Лекции также были снабжены контрольными вопросами.

В пособии недостаточно подробно разработаны советы пастырю по работе поместных церквей в современных условиях.

Вместе с тем для духовных работников данное пособие содержит ценный материал для практического применения в своём служении — «показывать в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповреждённость» (Тит. 2:7).

Мицкевич - Пастырское богословие

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –

Мицкевич - Пастырское богословие - Содержание

Предисловие

Введение

  • Лекция 1 Пастырь

  • Лекция 2 Пастырское призвание

  • Лекция 3 Богоугодная жизнь

  • Лекция 4 Самоотверженное служение

  • Лекция 5 Работа над самим собой

  • Лекция 6 Забота о членах общины и о проведении бесед

  • Лекция 7 Об отношении к согрешающим и порядке отлучения в церквах евангельских христиан-баптистов

  • Лекция 8 Пастырь и другие служители церкви

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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