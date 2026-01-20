Мицкевич - Пастырское богословие
Данное пособие составлено А. И. Мицкевичем, который внёс незначительные коррективы текста с учётом других богословских дисциплин библейских курсов. В частности, в пособии опущен раздел «Работа над проповедями», который подробно излагается в курсе гомилетики. Кроме того, А. И. Мицкевичем дополнительно была внесена лекция 7 «Об отношении к согрешающим». Лекции также были снабжены контрольными вопросами.
В пособии недостаточно подробно разработаны советы пастырю по работе поместных церквей в современных условиях.
Вместе с тем для духовных работников данное пособие содержит ценный материал для практического применения в своём служении — «показывать в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповреждённость» (Тит. 2:7).
Мицкевич - Пастырское богословие
Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. –
Мицкевич - Пастырское богословие - Содержание
Предисловие
Введение
Лекция 1 Пастырь
Лекция 2 Пастырское призвание
Лекция 3 Богоугодная жизнь
Лекция 4 Самоотверженное служение
Лекция 5 Работа над самим собой
Лекция 6 Забота о членах общины и о проведении бесед
Лекция 7 Об отношении к согрешающим и порядке отлучения в церквах евангельских христиан-баптистов
Лекция 8 Пастырь и другие служители церкви
No comments yet. Be the first!