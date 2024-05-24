В названии, выбранном м-ром Мидом для этих лекций, - "Философия настоящего" - есть поучительная двусмысленность. Термин «настоящее» не относится здесь непосредственно к нынешней ситуации в философии, скорее он относится к статусу любого объекта, когда он нам является и пока он нам является. Если все существующее в некотором подлинном смысле временно (а с этим, похоже, согласятся сегодня многие философы), то точку его опоры в реальности мы обнаруживаем в том настоящем, в котором оно не просто было или будет, но действенно есть, в полном и категоричном смысле. В темпоралистской философии времена глагола «быть» должны приниматься всерьез, и теория м-ра Мида есть, помимо всего прочего, философия природы в настоящем времени. Она стремится понять мир как сосредоточенный в настоящем и локализовать прошлое и будущее, значения и возможности в их функциях по отношению к нему. Так, увидеть прошлое как прошлое — значит увидеть его, когда оно истекло относительно настоящего, прошлым которого оно является. То, чем оно или что-то еще претендующее на существование могло бы быть независимо от своей временнбой соотнесенности, эмпирически исследовать невозможно, а если м-р Мид прав, то и не нужно.

Вместе с тем философия бытия в настоящем есть также, в совершенно реальном смысле, философия наших современников. «Процесс», «развитие» и «возникновение» стали в новейшей мысли модными словечками, и хотя сегодня эти веяния уже не так сильны, как десять или даже пять лет тому назад, они все еще представляют для нас главенствующую тему. Лекции м-ра Мида вряд ли займут место в кругу самых популярных проявлений «духа времени», но дают нам необычайно пытливый и самостоятельный анализ его основных тенденций. Здесь мы находим темпоралистскую философию, берущую на себя интеллектуальную ответственность. Те, кто «принимают время всерьез», найдут в ней продуманную и последовательно темпоральную точку зрения для определения того, какой вклад в нынешней философской ситуации может внести «философия настоящего» в конструктивную и согласованную теорию реальности.

Джордж Герберт Мид - Философия настоящего

под ред. А. И. Мерфи; предисл., введ. А. И. Мерфи; вступит. слово Дж. Дьюи; пер. с англ. В. Г. Николаева, В. Я. Кузьминова (доп. очерк IV);

под науч. ред. В. Г. Николаева; закл. ст. В. Г. Николаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014, 272 с. 1000 экз.

Серия "Социальная теория"

ISBN 978-5-7598-1099-5

Джордж Герберт Мид - Философия настоящего - Содержание

Артур И. Мерфи. Предисловие

Артур И. Мерфи. Введение

Джон Дьюи. Предварительные замечания

ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО

I. Настоящее как локус реальности

II. Эмерджентность и идентичность

III. Социальная природа настоящего

IV. Импликации Я

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

I. Эмпирический р еализм

II. Физическая вещь

III. Научные объекты и опыт

IV. Объективная реальность перспектив

V. Генезис Я и социальный контроль

Владимир Николаев. Джордж Герберт Мид и его «Философия настоящего»