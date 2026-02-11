Ранее в рамках серии "Библиотека еврейских текстов" увидели свет русский перевод первой и самой древней из книг, входящих в собрание Мидраш раба: Берешит раба [1] , и первый том из Мидраша к Пяти свиткам.

До этого ни одно из произведений, входящих в собрание Мидраш раба, не переводилось на русский язык. Но, работая над переводами Мидраш раба, мы принимаем во внимание опыт уже существующих изданий на европейских языках. Так, первый немецкий перевод Мидраша был выполнен Августом Вюнше, интеллектуалом и семитологом нееврейского происхождения, чтобы познакомить публику с наследием иудаизма. Это издание [2] , которое изначально предназначалось дая взыскательных любителей древних культур, со временем обрело широкий круг как еврейских, так и нееврейских читателей. Издание на английском языке [3] , подготовленное группой авторов — выходцев из Восточной Европы, создавалось дая членов англоязычных еврейских общин, учеников еврейских школ и колледжей, но, выйдя за рамки предполагаемого контекста, широко использовалось исследователями поздней античности, экзегетической литературы и просто читателями, движимыми интеллектуальным любопытством. Со временем язык и стиль этого английского перевода оказался старомодным дая современного англоязычного читателя, как правило американского, что подвигло Джекоба Нюснера [4] на создание нового перевода, в котором были учтены некоторые достижения исследования мидраша на тот период.

Труд Нюснера оказался не единственным и даже не самым популярным англоязычным переводом Мидраш раба. Гораздо большую известность как в научных кругах, так и у широкого круга читателей получило десятитомное издание Сончино [5] . Благодаря огромному опыту перевода и издания классических еврейских текстов (в частности, именно этим издательством был осуществлен полный и авторитетный английский перевод Талмуда) команде переводчиков и редакторов [6] удалось подготовить книгу, полезную дая серьезных исследователей и в то же время доступную неподготовленному читателю. Для многих англоязычных евреев знакомство с миром мидраша начинается именно с этого издания.

Мы надеемся, что русское издание Мидраш раба, истинной жемчужины еврейской письменности, также окажется полезным как подготовленным читателям, так и всем, кто интересуется еврейским духовным наследием.

Мидраш раба - Великий мидраш - Мидраш к пяти свиткам - Том второй - Шир-га-Ширим раба - Содержание Глава 1 - Глава 8

Приложения Библиография Глоссарий Биографический указатель

Мидраш раба - Великий мидраш - Мидраш к пяти свиткам - Том второй - Шир-га-Ширим раба - Предисловие

Литература мидраша

К литературе мидраша относятся антологии толкований, в которых анонимные редакторы талмудической эпохи собирали яркие примеры этого жанра, по-видимому, с целью обучения начинающих толкователей. Отдельные произведения литературы мидраша также сокращенно называют мидраш. Среди них различают мидраши танаев (dwi) — антологии, в которых собран ранний материал (до середины II в. н. э.), и мидраши амораев (п>хтш) — антологии, в которых собран материал эпохи амораев, но которые были отредактированы не позднее VI в.

Шир гa-ширим раба представляет собой один из мидрашей к Пяти свиткам (к ним относятся также мидраши к библейским книгам Эстер, Рут, Эйха и Ко£елет). Но прежде чем представить читателю само произведение, поясним несколько основных понятий, характеризующих литературу мидраша.

Понятие мидраш

Происхождение глагола дараш (urn) и существительного мидраш (игл») неясно. В библейском иврите глагол дараш имеет значения "искать", "выспрашивать" — то есть стараться приблизиться к чему-то, найти нечто или даже овладеть им. В более широком смысле: "исследовать", "заниматься изысканиями", "выяснять" — то есть стараться приблизиться к чему-то, изучив и поняв его суть. Иначе говоря, это слово обозначает стремление понять нечто, существующее в реальности. Значение глагола дараш, близкое к талмудическому, возникло в эпоху составления заключительных книг Священного Писания.