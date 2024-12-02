Мифы Карелии и Ингерманландии
Сможете ли вы показать на карте Карелию и Ингерманландию? Если с первой, возможно, проблем не будет, хотя найти ее на мелкомасштабной карте Российской Федерации не так-то легко, то вот Ингерманландия может привести современного читателя в недоумение. В школьном курсе географии этого, скорее всего, не проходили, да и на картах ее уже давно не отмечают.
И тем не менее именно понятие «Ингерманландия» позволит нам создать по возможности полную картину мифологии народов, населявших некогда (и населяющих по сей день) несколько районов северо-запада страны. Задача не из простых: во-первых, эти мифы далеко не так известны, как, скажем, греческие или скандинавские; во-вторых, записывать и изучать их начали достаточно поздно, и многие мифы дошли до нас только в самых поздних вариантах. И, наконец, в-третьих, на историю этого региона оказало огромное влияние, что в XVIII столетии здесь появляется новый крупный город, Санкт-Петербург, и историческое развитие идет по совершенно новому – европейскому – пути. Но все-таки проследить основные моменты вполне возможно. И для этого нам придется обратиться не только к мифам, рождавшимся на довольно ограниченной территории, но и к сказкам, легендам, исторической хронике.
Что такое миф? Чем он отличается от бывальщины, сказки, легенды? Как рождались сюжеты, которым уже не одна тысяча лет? Давайте начнем путешествие по землям российского северо-запада!
Мифы Карелии и Ингерманландии
Москва : Эксмо, 2024. — 240 с. : ил.
ISBN 978-5-04-196749-9
Мифы Карелии и Ингерманландии – Содержание
Введение
Глава 1. Мир мифа, религии и сказки
Пространство мифа. Люди и боги
Религия и философия
Сказочная страна
Время героев
Глава 2. География и этнография
Земля со сложным названием
Население Ингерманландии: коллективный портрет
Земля озер, лесов и скал и ее жители
Глава 3. Начало. Сотворение мира и человека
Славяне и германцы: сбор информации по крупицам
Финно-угорская Вселенная. Птичьи истории
Солнце, Луна и другие
Наш предок — олень
Полярная звезда, центр Вселенной и царство мертвых
Глава 4. Боги, духи, герои
Имен больше, чем богов
Перипетии «Калевалы»
В доме и вне его
Древнегерманская и славянская мифология: сплошные загадки
Героическая история
Глава 5. Местный колорит
Народное и национальное. Миф и русский костюм
«Фишки» — местные и не только
Глава 6. «Скоро сказка сказывается…»
Непростой медведь
Животные- помощники
Сказки об уме и находчивости
Язычество и христианство
Заключение
No comments yet. Be the first!