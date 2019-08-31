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Поскольку в печатном издании использовано большое количество языков и разнообразных транскрипций, то воспроизводство их затруднительно и применены лишь кирилица, латиница и современный греческий алфавит (в связи с чем в написании греческих слов могут быть отклонения). По этой же причине опущены списки литературы в статьях. Для уточнения транскрипций и ознакомления с постатейными списками литературы обращайтесь к оригинальному печатному изданию.

Мифы народов мира – Энциклопедия – Электронное издание

Издательство Москва, 2008 год (на основе "Советской Энциклопедии" 1980 года выпуска)

Мифы народов мира – Энциклопедия – Электронное издание – От редакции

Настоящее издание представляет собой едва ли не первую в мировой науке попытку сводного и систематизированного изложения мифотворчества всех народов мира. В издание включены также мифологические представления и сюжеты, хотя и выросшие на основе народной фантазии, но прошедшие обработку в среде жрецов, религиозных мыслителей, философов. Ведь порой и трудно отделить стихийное мифотворчество от жреческих, богословских и религиозно-мифологических построений.

Цель энциклопедии – двоякая. С одной стороны, энциклопедия должна дать читателю необходимый справочный материал, который поможет ему понять многие произведения литературы и искусства. С другой стороны, она призвана удовлетворить и более глубокий интерес читателя к мифологии, фольклористике, истории религии. В энциклопедии собран обобщённый материал о мифологических образах и сюжетах, об отдельных научных теориях, направлениях и школах в изучении мифологии. В некоторых статьях теоретического содержания освещаются проблемы, по которым в научной литературе существуют различные точки зрения. В подобных случаях были отражены также и концепции авторов, являющихся специалистами в своей области. Составители энциклопедии старались по мере возможности дать читателю краткую информацию о разработке мифологических образов и сюжетов в художественной литературе, поэзии, театре, музыке, изобразительном искусстве.

Структура энциклопедии. Основу издания составляют циклы статей, посвященные мифологиям различных народов и регионов. Каждый из таких циклов, как правило, включает обобщающую статью, в которой даётся картина мифологии в целом, и статьи о богах высшего уровня, деифицированных абстрактных понятиях, полубожественных демонических персонажах, деифицированных неантропоморфных обьектах - животных, растениях, элементах ландшафта, об атрибутах, символах, элементах космоса. В издании помещается также сравнительно широкий круг статей об основных мифологических мотивах и образах, типах мифов.

Статьи в энциклопедии расположены по алфавиту.

Названия статей даны преимущественно в единственном числе; названия статей о группах мифологических персонажей, классах божеств и т. п. даны только во множественном числе (например, ст. типа «Ангелы», «Бесы», «Духи», «Дэвы»). В большинстве своём имена и термины указаны в традиционном русском написании, что влекло за собой в отдельных случаях определённую непоследовательность, противоречащую принятым в данной энциклопедии принципам транскрибирования. Диакритические знаки, обычно используемые для обозначения гортанных и эмфатических звуков, опущены.