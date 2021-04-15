И кому только пришло в голову создавать компании, в которых при общей численности штата в 100 с лишним человек, всего полтора десятка были представителями «сильной половины» человечества? Кто сталкивался с подобным процентным неравенством, с явной женской гегемонией на рабочем месте, будь то больница, или школа, или кол центр, тот поймёт, с какими муками было связано приближение одного дня в году. Особого дня. Дня с особыми ожиданиями от нас, мужчин.

Кому только в голову пришло выделить 8-е марта, как Женский день! И речь не только о том, что такая половая диспропорция в коллективе бьёт по карману мужского меньшинства. Гораздо большей проблемой были муки творчества: что подарить? Как поздравить? как сделать женщин счастливее, хотя бы в этот день? Как дать понять женщинам, что он Женщины? Ничуть не меньше заставляли кипеть мои мозги поздравительные речи и тосты на праздничных чаепитиях и фуршетах. И не только вопрос «что сказать», но и необходимость слушать пожелания других. Особенно необходимость слушать раз за разом повторяющееся пожелание «женского счастья».

А в чём оно? Что делает женщину женственной? Что делает женщину счастливой? Мне показалось, что сами женщины, желавшие друг другу «женского счастья», не просто не имеют единого мнения, но и не имеют мнения никакого! В лучшем случае, одни отвечали «был бы милый рядом», другие — «лишь бы у детей было всё хорошо», третьи — по-современному, «счастье в самореализации». Были и такие, которые отвечали что-то из разряда «а то вы сами не знаете». Поиски ответов на вопросы в чём заключается женственность и что такое женское счастье, которые я попытался провести в Интернете простым вбиванием этих понятий в поисковую строку, также мало помогли, но всё же показали наиболее популярные точки зрения. Женственность —это красота и сексуальность. Счастье — это замужество и дети.

Михаил Стефанович - Мужской взгляд на библейскую женственность

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп» 2019 288ст

ISBN 978-5-0050-4041-1

Михаил Стефанович - Мужской взгляд на библейскую женственность - Содержание

Глава 1. Виначале

Глава 2. Ева и её дети

Глава 3. Ада и Цилла или Закон Соответствия

Глава 4. «Допотопные» дочери человеческие

Глава 5. Строительницы Вавилонской башни

Глава 6. Сара. Преданная и прекрасная

Глава 7. Сара. Доминирующая

Глава 8. Сарра и её смех

Глава 9. Жена Лота. Теряющая или спасающаяся?

Глава 10. Дочери Лота. Как преодолеть беспомощность

Глава 11. Агарь. Как относиться к выпавшему шансу

Глава 12. Хеттура. Последняя любовь Авраама

Глава 13. Ревекка. Сначала замуж, а любовь потом

Глава 14. Лия и Рахиль. Сначала любовь, а потом замуж

Глава 15. Фамарь. Проклятие «Чёрной вдовы»

Глава 16. Женщины в жизни Моисея

Глава 17. Женские «псалмы». Песнь Мариам

Глава 18. Дочери Салпаада. Ещё раз об «угнетённых» женщинах Востока

Глава 19. Ахса, дочь Халева. Невеста с приданым

Глава 20. Женские «псалмы». Песнь Деворы

Глава 21. Мать Самсона. Кто есть кто

Глава 22. Жёны Самсона. Что страшней: романтизм или сварливость?

Глава 23. Ноеминь, Орфа и Руфь. Как увидеть в своей жизни «женское счастье»

Глава 24. Ноеминь и Руфь. Как заслужить признание

Глава 25. Женские «псалмы». Песнь Анны

Глава 26. Мелхола. Быть женой царя или женой поклонника?

Глава 27. Авигея. В горе и радости, пока смерть не разлучит нас

Глава 28. Иезавель. Жизнь «в свободе»

Глава 29. Вера вдовы Сарептской. Или богатой Сонамитянки. Воскрешая умершее

Глава 30. Девочка — служанка жены Неемана

Глава 31. Астинь и Есфирь. Потеря лица или потеря будущего

Глава 32. Женские «псалмы». Песнь Елисаветы

Глава 33. Женские «псалмы». Песнь Марии

Глава 34. Марфа, сестра Марии. Всезнайка, «всеумейка», одиночка

Глава 35. Старицы Павла. Курсы любви и домоводства

Заключение. Невеста. Оплёванная, но любимая