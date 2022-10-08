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Михайлов - Богословская герменевтика великих каппадокийцев

Михайлов Петр - Богословская герменевтика великих каппадокийцев
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Educational
Предлагаемое пособие призвано послужить материалом для изучения богословия древних христианских авторов на языках оригиналов, по преимуществу на древнегреческом. Путеводной нитью при этом служит интерес святых отцов к Священному Писанию. Как это ни удивительно, но в сознании нынешних христиан прочно закрепилось представление о безусловном преимуществе догматических дисциплин, то есть вероучительных предметов в их систематическом изложении, перед дисциплинами историческими, к которым относятся библеистика, патрология и различные аспекты церковной истории. Однако такое понимание — это всего лишь предрассудок новоевропейского мышления, привыкшего иметь дело с готовыми фактами интеллектуальной и духовной культуры.
Чтобы сохранить верность древней богословской традиции, сформированной святыми отцами, необходимо его и оценивать как предрассудок, ибо древние богословы имели дело с первейшими источниками нашей веры — с божественным Откровением и потому были в состоянии стать его носителями и толкователями, отражая свой богословский опыт в вероучительных церковных определениях и богословских доктринах. Именно на этом предмете и сосредоточено предлагаемое читателю учебное пособие — на особенностях восприятия Божественного Слова святыми богословами древней Церкви.

Михайлов Петр - Богословская герменевтика великих каппадокийцев

Учебное пособие
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. 208 с.
ISBN 978-5-7429-1403-7

Михайлов Петр - Богословская герменевтика великих каппадокийцев - Содержание

Общее введение
  • Предуведомление
  • Постановка проблемы
  • Основная терминология
  • Структура сакрального слова
  • Этапы библейского толкования как ступени духовного восхождения
Истоки каппадокийской герменевтики
Герменевтика св. Василия Великого
  • Обзор экзегетических сочинений
  • Влияние Оригена
  • Канон Писания
  • Богодухновенность Писания
  • Роль Писания в духовной жизни
  • Экзегетические методы
  • Христологическая герменевтика
  • Истолкование природы по Писанию
  • Писаное и неписанное предание Церкви
  • Познание Бога через самопознание
Герменевтика св. Григория Богослова
  • Обзор экзегетических сочинений
  • Канон Священного Писания
  • История Заветов и природа богословия
  • Экзегетический принцип
  • Христологическая герменевтика
  • Типологический метод
  • Литургическое пространство церковной истины
Герменевтика св. Григория Нисского
  • Обзор экзегетических сочинений
  • Экзегетические принципы: θεωρία — άκολουθία — σκοπός
  • Эпектасис
  • Богословие восьмого дня
Views 398
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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