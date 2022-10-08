Михайлов - Богословская герменевтика великих каппадокийцев
Предлагаемое пособие призвано послужить материалом для изучения богословия древних христианских авторов на языках оригиналов, по преимуществу на древнегреческом. Путеводной нитью при этом служит интерес святых отцов к Священному Писанию. Как это ни удивительно, но в сознании нынешних христиан прочно закрепилось представление о безусловном преимуществе догматических дисциплин, то есть вероучительных предметов в их систематическом изложении, перед дисциплинами историческими, к которым относятся библеистика, патрология и различные аспекты церковной истории. Однако такое понимание — это всего лишь предрассудок новоевропейского мышления, привыкшего иметь дело с готовыми фактами интеллектуальной и духовной культуры.
Чтобы сохранить верность древней богословской традиции, сформированной святыми отцами, необходимо его и оценивать как предрассудок, ибо древние богословы имели дело с первейшими источниками нашей веры — с божественным Откровением и потому были в состоянии стать его носителями и толкователями, отражая свой богословский опыт в вероучительных церковных определениях и богословских доктринах. Именно на этом предмете и сосредоточено предлагаемое читателю учебное пособие — на особенностях восприятия Божественного Слова святыми богословами древней Церкви.
Михайлов Петр - Богословская герменевтика великих каппадокийцев
Учебное пособие
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. 208 с.
ISBN 978-5-7429-1403-7
Михайлов Петр - Богословская герменевтика великих каппадокийцев - Содержание
Общее введение
- Предуведомление
- Постановка проблемы
- Основная терминология
- Структура сакрального слова
- Этапы библейского толкования как ступени духовного восхождения
Истоки каппадокийской герменевтики
Герменевтика св. Василия Великого
- Обзор экзегетических сочинений
- Влияние Оригена
- Канон Писания
- Богодухновенность Писания
- Роль Писания в духовной жизни
- Экзегетические методы
- Христологическая герменевтика
- Истолкование природы по Писанию
- Писаное и неписанное предание Церкви
- Познание Бога через самопознание
Герменевтика св. Григория Богослова
- Обзор экзегетических сочинений
- Канон Священного Писания
- История Заветов и природа богословия
- Экзегетический принцип
- Христологическая герменевтика
- Типологический метод
- Литургическое пространство церковной истины
Герменевтика св. Григория Нисского
- Обзор экзегетических сочинений
- Экзегетические принципы: θεωρία — άκολουθία — σκοπός
- Эпектасис
- Богословие восьмого дня
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