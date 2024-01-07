«Желание причинить вред ближнему, по крайней мере — обрести собственное благополучие посредством лишения соседа некоего “блага”, которым тот обладает, представляет собой ментальную универсалию. Как правило, данное желание предстает как мотивированное в глазах того, кто намеревается принести вред. В качестве повода может выступать месть, ревность, желание “наказать”, а также — просто потребность избавить от бед самого себя. Но признавая данное желание универсальным, и, кроме того, — понимая, что мы имеем дело: 1) с желанием тайным и его воплощением — анонимным и 2) с тем, что среда, в которой происходит данный процесс, допускает истинность мистического и демонического воздействия на жертву (что также универсальным образом присутствует в обществе, причем далеко не только аграрном или архаическом), мы должны будем допустить как универсальность возникновения рассказов, повествующих о подобном воздействии, так как и универсальность или хотя бы — сходство механизмов данного воздействия». Так я начинаю статью о сравнении русских подкладов и кельтских пишогов (способах наведения порчи). Статьи этой в книге нет, она вообще не написана, по крайней мере — пока. Но содержащаяся в этом вводном фрагменте идея присутствует в книге постоянно, поясняясь другими примерами. Точнее — идей на самом деле несколько.

Татьяна Андреевна Михайлова - Магия кельтов: судьба и смерть

(Большая история, мировая культура)

Москва: Издательство АСТ, 2023. — 304 с. ; ил.

ISBN 978-5-17-150983-5

Татьяна Андреевна Михайлова - Магия кельтов: судьба и смерть - Содержание

Кельтская магия… и ее разоблачение

Глава 1. О судьбе и о тех, ко её видит

«Но вижу твой жребий на светлом челе…» топос «прорицатель на пути войска» в германской и кельтской традиции — история и/или миф

Многоаспектность эпизода «смерть Олега»

Баллада Пушкина и ее подтекст

«Песнь»: мотивная схема

«Прорицатель на пути у войска» — параллели

«Переправа» как сакральный локус

Заключение

Глава 2. О попытках изменить судьбу колдовством

Дело Алисы Китлер

Функция имени в письменной заговорной традиции (Ирландия и Россия)

«С головы до пят»: об одной несуществующей архаической формуле

Глава 3. О смерти

Вербальный и невербальный компоненты оплакивания в ирландской погребальной обрядности

Банши — вестница смерти (функция и генезис образа)

Банши — происхождение и исторические корни образа

Банши — мифологические корни образа

Банши и другие вестники смерти кельтского фольклора: суть и смысл «плача» как «послания

Банши — вторичная атрибутика

Заключение, или Откуда берется банши

Глава 4. О посмертном возвращении

Вампиры в фольклоре и массовой культуре

«Жена-вампир» в массовой культуре: фольклорные истоки

Демоны-заместители: синтаксическая функция как обоснование фольклорного нарратива

Список литературы