Михайлова - Магия кельтов
«Желание причинить вред ближнему, по крайней мере — обрести собственное благополучие посредством лишения соседа некоего “блага”, которым тот обладает, представляет собой ментальную универсалию. Как правило, данное желание предстает как мотивированное в глазах того, кто намеревается принести вред. В качестве повода может выступать месть, ревность, желание “наказать”, а также — просто потребность избавить от бед самого себя. Но признавая данное желание универсальным, и, кроме того, — понимая, что мы имеем дело: 1) с желанием тайным и его воплощением — анонимным и 2) с тем, что среда, в которой происходит данный процесс, допускает истинность мистического и демонического воздействия на жертву (что также универсальным образом присутствует в обществе, причем далеко не только аграрном или архаическом), мы должны будем допустить как универсальность возникновения рассказов, повествующих о подобном воздействии, так как и универсальность или хотя бы — сходство механизмов данного воздействия». Так я начинаю статью о сравнении русских подкладов и кельтских пишогов (способах наведения порчи). Статьи этой в книге нет, она вообще не написана, по крайней мере — пока. Но содержащаяся в этом вводном фрагменте идея присутствует в книге постоянно, поясняясь другими примерами. Точнее — идей на самом деле несколько.
Татьяна Андреевна Михайлова - Магия кельтов: судьба и смерть
(Большая история, мировая культура)
Москва: Издательство АСТ, 2023. — 304 с. ; ил.
ISBN 978-5-17-150983-5
Татьяна Андреевна Михайлова - Магия кельтов: судьба и смерть - Содержание
Кельтская магия… и ее разоблачение
Глава 1. О судьбе и о тех, ко её видит
«Но вижу твой жребий на светлом челе…» топос «прорицатель на пути войска» в германской и кельтской традиции — история и/или миф
Многоаспектность эпизода «смерть Олега»
Баллада Пушкина и ее подтекст
«Песнь»: мотивная схема
«Прорицатель на пути у войска» — параллели
«Переправа» как сакральный локус
Заключение
Глава 2. О попытках изменить судьбу колдовством
Дело Алисы Китлер
Функция имени в письменной заговорной традиции (Ирландия и Россия)
«С головы до пят»: об одной несуществующей архаической формуле
Глава 3. О смерти
Вербальный и невербальный компоненты оплакивания в ирландской погребальной обрядности
Банши — вестница смерти (функция и генезис образа)
Банши — происхождение и исторические корни образа
Банши — мифологические корни образа
Банши и другие вестники смерти кельтского фольклора: суть и смысл «плача» как «послания
Банши — вторичная атрибутика
Заключение, или Откуда берется банши
Глава 4. О посмертном возвращении
Вампиры в фольклоре и массовой культуре
«Жена-вампир» в массовой культуре: фольклорные истоки
Демоны-заместители: синтаксическая функция как обоснование фольклорного нарратива
Список литературы
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