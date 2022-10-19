Эпидемии всегда играли важную роль в истории человечества. Вся известная нам письменная история, охватывающая последние пять тысячелетий, была историей эпидемий. Каждая новая эпидемия символизировала очередной кризис, охватывавший отдельное общество или целую цивилизацию. Жертвами эпидемий инфекционных болезней становились целые народы. Из-за эпидемий подчас рушились царства, менялся ход войн, серьезно трансформировалась материальная и духовная культура.

Слово «эпидемия» (греч. – распространенный в народе) впервые появилось у древнегреческих авторов для описания тех глубоких социальных кризисов, которые были связаны с распространением инфекционных болезней и характеризовались высокими уровнями заболеваемости и смертности, нетипичными для остального времени. Представление о высоте уровня заболеваемости, или «эпидемиологическом пороге», является исторически подвижным. В настоящее время универсальным эпидемиологическим порогом обычно считается величина в 5% для жителей какой-то конкретной территории или социальной группы. Современные представления такого рода основываются на данных медицинской статистики и связаны с расчетами, которые проводят различные медицинские ведомства, занятые противоэпидемической работой.

В прошлом, когда медицинскую статистику собирать было некому, такие представления отличались субъективностью и зависели от точки зрения конкретных авторов, свидетельствующих об эпидемии. Несложно догадаться, что эти авторы были чувствительны к тем кризисным социальным событиям, в ходе которых заболеваемость и смертность в их окружении заметно вырастала и воспринималась как социальная проблема. Тот факт, что многие люди заболевали и многие умирали, воспринимался этими авторами как вызов конкретному обществу. На него следовало дать ответ – защитить себя от нежданно явившегося бедствия или, по крайней мере, пережить его.

Михель Дмитрий - Эпидемии и глобальная история

Институт всеобщей истории РАН

М.: Издательство «Весь Мир», 2021. 296 с.

ISBN 978-5-7777-0862-5

Михель Дмитрий - Эпидемии и глобальная история - Содержание

1. Эпидемии и история: историографическое введение

2. Древний мир

3. Средние века на Западе

4. Время Великой чумы

5. Эпоха Великих географических открытий

6. Век Просвещения

7. Эпоха революций (1790–1850)

8. Эпоха прогресса (1850–1914)

9. Период империализма (1850–1914)

10. Современный мир: инфекции (1914–2000)

11. Современный мир: эпидемии «новых болезней»

12. Современный мир: эпидемии психических расстройств

Список литературы