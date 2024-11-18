Однажды Сперджен проповедовал об отречении и покаянии Петра. Он сравнил себя с петухом, который напомнил Петру слова Христа: «Трижды отречешься от Меня».

«В этом петухе я вижу себя. Моя проповедь — жалкое пение петуха, но я надеюсь, что взгляд Учителя соединится с моей слабой проповедью... Продолжай кукарекать, бедная птица. Если в это время Иисус посмотрит на человека, то твое пение не будет напрасным: оно сокрушит сердце Петра .

Мы «кукарекаем» каждое воскресенье в наших собраниях, а иногда и несколько раз в неделю. Господь благословляет наши немощи. Надеюсь, и мое «пение» не будет напрасным, если при этом вы посмотрите на Христа.

Эта книга основана на материале курса гомилетики, который был прочитан в нескольких группах Минской богословской семинарии, а также использовался на семинарах с участием проповедников разных регионов нашей страны. Я искренне надеюсь, что она поможет, особенно начинающим проповедникам, верно преподавать слово истины. Сознаю, что мы имеем немало книг, обучающих искусству проповеди, но большинство учебников гомилетики разработаны на Западе, на материале и принципах американских или европейских школ проповедования. Крупнейшие специалисты в этой области разрабатывали эти пособия в контексте определенной культуры с учетом устоявшихся национальных представлений и традиций и для определенных целей. Почему бы не добавить к этому что-то из нашей традиции?

Список книг в библиографии свидетельствует, что при подготовке курса лекций и книги использовались материалы как отечественной школы, так и западных авторов. Мы принимаем хорошее вне зависимости от того, откуда оно приходит. Кроме хороших учебников, было прочитано много проповедей замечательных проповедников прошлого и настоящего. Основные разделы книги — организация материала, актуальность проповеди, иллюстрации в проповеди — и являются результатом исследования проповедей Златоуста, Сперджена, Канатуша и других.

Проповеди для исследования, можно сказать, выбраны случайно. В основном были использованы книги из серии «20 веков проповеди». Проповеди известных русскоязычных проповедников по большей части взяты из журналов «Братский вестник» и «Крынща жыцця».

Интересно видеть, что проповедники не пользуются одной схемой, а иногда, кажется, нарушают элементарные правила гомилетики. Вспомним хотя бы использование Муди многочисленных примеров или 24 пункта только во втором разделе проповеди Шиннея «Что препятствует пробуждению'. Но это говорит и об открытости великих проповедников, способности доносить истину до разных аудиторий, чему мы тоже учимся.

Хочется выразить благодарность братьям и сестрам, благодаря которым публикация книги стала возможной. Особая признательность вице-президенту международной организации ТСМ доктору Гэрри Видману за помощь в разработке структуры и направлении работы над книгой. Также я благодарен ТСМ в лице ее президента доктора Тони Твиста за материальную поддержку проекта.

Пусть Господь благословит всех проповедников ясно, смело и дерзновенно проповедовать вечное слово, чтобы оно сокрушало скалы неверия.

Леонид Михович – Как разбить скалу – Проповедь. Проповедование. Проповедник

Минск, 2006. - 252 с.

Леонид Михович – Как разбить скалу – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость и важность проповеди

Примеры проповедников 1. Иисус Христос 2. Иоанн Златоуст З.Лютер и Кальвин 4. Уайтфильд и Эдвардс 5. Муди и Сперджен



ПРОПОВЕДЬ

Текст для проповеди 1. «Проповедуй слово 2. Необходимость проповеди слова 3. Выбор текста

Работа с текстом 1. Историко-культурный анализ текста 2. Контекстуальный анализ 3. Лексический анализ текста 4. Образный язык, литературные жанры

План подготовки проповеди

Организация материала 1. Важность и необходимость организации 2. Примеры и комментарии (разные типы структур) 3. Особенности хорошей структуры

Введение в проповедь 1. Цели введения 2. Типы вступления 3. Характеристики хорошего вступления

Заключение проповеди 1. Важность и цели заключения 2. Типы заключения 3. Правила заключения

Актуальность проповеди 1. Аллегоризация и спиритуалиэация 2. Применение 3. Актуальные темы и ответ на нужды людей 4. Современные события (происшествия) или факты 5. Понятный язык 6. Контакт с аудиторией 7. Актуальные образы и примеры 8. Проповедь слова

Иллюстрации в проповеди 1. Необходимость и важность примеров 2. Типы иллюстраций 3. Правила использования иллюстраций 4. Источники иллюстраций 5. Сбор материала



ПРОПОВЕДОВАНИЕ

1. Перед проповедью

2. Во время проповеди

3. Внешность проповедника

4. Способ произнесения проповеди (использование конспекта)

5. Повторение проповедей

ПРОПОВЕДНИК

Дух проповедника (святость) 1. Святость, чистота в искушениях 2. Победа чрез молитву и пребывание в слове

Сердце проповедника (любовь) 1. Любовь к людям 2. Любовь к проповеди Евангелия

Ум проповедника (образование) 1. Необходимость образования и примеры 2. Чтение 3. Книги для чтения 4. Принципы образования

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ