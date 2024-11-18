Михович – Как разбить скалу
Однажды Сперджен проповедовал об отречении и покаянии Петра. Он сравнил себя с петухом, который напомнил Петру слова Христа: «Трижды отречешься от Меня».
«В этом петухе я вижу себя. Моя проповедь — жалкое пение петуха, но я надеюсь, что взгляд Учителя соединится с моей слабой проповедью... Продолжай кукарекать, бедная птица. Если в это время Иисус посмотрит на человека, то твое пение не будет напрасным: оно сокрушит сердце Петра .
Мы «кукарекаем» каждое воскресенье в наших собраниях, а иногда и несколько раз в неделю. Господь благословляет наши немощи. Надеюсь, и мое «пение» не будет напрасным, если при этом вы посмотрите на Христа.
Эта книга основана на материале курса гомилетики, который был прочитан в нескольких группах Минской богословской семинарии, а также использовался на семинарах с участием проповедников разных регионов нашей страны. Я искренне надеюсь, что она поможет, особенно начинающим проповедникам, верно преподавать слово истины. Сознаю, что мы имеем немало книг, обучающих искусству проповеди, но большинство учебников гомилетики разработаны на Западе, на материале и принципах американских или европейских школ проповедования. Крупнейшие специалисты в этой области разрабатывали эти пособия в контексте определенной культуры с учетом устоявшихся национальных представлений и традиций и для определенных целей. Почему бы не добавить к этому что-то из нашей традиции?
Список книг в библиографии свидетельствует, что при подготовке курса лекций и книги использовались материалы как отечественной школы, так и западных авторов. Мы принимаем хорошее вне зависимости от того, откуда оно приходит. Кроме хороших учебников, было прочитано много проповедей замечательных проповедников прошлого и настоящего. Основные разделы книги — организация материала, актуальность проповеди, иллюстрации в проповеди — и являются результатом исследования проповедей Златоуста, Сперджена, Канатуша и других.
Проповеди для исследования, можно сказать, выбраны случайно. В основном были использованы книги из серии «20 веков проповеди». Проповеди известных русскоязычных проповедников по большей части взяты из журналов «Братский вестник» и «Крынща жыцця».
Интересно видеть, что проповедники не пользуются одной схемой, а иногда, кажется, нарушают элементарные правила гомилетики. Вспомним хотя бы использование Муди многочисленных примеров или 24 пункта только во втором разделе проповеди Шиннея «Что препятствует пробуждению'. Но это говорит и об открытости великих проповедников, способности доносить истину до разных аудиторий, чему мы тоже учимся.
Хочется выразить благодарность братьям и сестрам, благодаря которым публикация книги стала возможной. Особая признательность вице-президенту международной организации ТСМ доктору Гэрри Видману за помощь в разработке структуры и направлении работы над книгой. Также я благодарен ТСМ в лице ее президента доктора Тони Твиста за материальную поддержку проекта.
Пусть Господь благословит всех проповедников ясно, смело и дерзновенно проповедовать вечное слово, чтобы оно сокрушало скалы неверия.
Леонид Михович – Как разбить скалу – Проповедь. Проповедование. Проповедник
Минск, 2006. - 252 с.
Леонид Михович – Как разбить скалу – Содержание
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
- Необходимость и важность проповеди
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Примеры проповедников
- 1. Иисус Христос
- 2. Иоанн Златоуст
- З.Лютер и Кальвин
- 4. Уайтфильд и Эдвардс
- 5. Муди и Сперджен
ПРОПОВЕДЬ
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Текст для проповеди
- 1. «Проповедуй слово
- 2. Необходимость проповеди слова
- 3. Выбор текста
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Работа с текстом
- 1. Историко-культурный анализ текста
- 2. Контекстуальный анализ
- 3. Лексический анализ текста
- 4. Образный язык, литературные жанры
- План подготовки проповеди
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Организация материала
- 1. Важность и необходимость организации
- 2. Примеры и комментарии (разные типы структур)
- 3. Особенности хорошей структуры
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Введение в проповедь
- 1. Цели введения
- 2. Типы вступления
- 3. Характеристики хорошего вступления
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Заключение проповеди
- 1. Важность и цели заключения
- 2. Типы заключения
- 3. Правила заключения
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Актуальность проповеди
- 1. Аллегоризация и спиритуалиэация
- 2. Применение
- 3. Актуальные темы и ответ на нужды людей
- 4. Современные события (происшествия) или факты
- 5. Понятный язык
- 6. Контакт с аудиторией
- 7. Актуальные образы и примеры
- 8. Проповедь слова
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Иллюстрации в проповеди
- 1. Необходимость и важность примеров
- 2. Типы иллюстраций
- 3. Правила использования иллюстраций
- 4. Источники иллюстраций
- 5. Сбор материала
ПРОПОВЕДОВАНИЕ
- 1. Перед проповедью
- 2. Во время проповеди
- 3. Внешность проповедника
- 4. Способ произнесения проповеди (использование конспекта)
- 5. Повторение проповедей
ПРОПОВЕДНИК
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Дух проповедника (святость)
- 1. Святость, чистота в искушениях
- 2. Победа чрез молитву и пребывание в слове
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Сердце проповедника (любовь)
- 1. Любовь к людям
- 2. Любовь к проповеди Евангелия
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Ум проповедника (образование)
- 1. Необходимость образования и примеры
- 2. Чтение
- 3. Книги для чтения
- 4. Принципы образования
- Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Призывная проповедь
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Введение: важность призывной проповеди
- 1. Богословская основа призывной проповеди
- 2. История форм призыва
- 3. Выход вперед: за и против
- 4. Как приготовить и провозгласить призыв
- 5. Модели призыва
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Проповеди по 72 псалму
- 1. «Кризис веры» (Пс. 72:1-14)
- 2. «Что происходит во святилище?» (Пс. 72:1-3,12-20)
- 3. «Духовное мышление» (Пс. 72:18-28)
- 4. «Все, что нам надо» (Пс. 72:23-28)
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