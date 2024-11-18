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Михович – Как разбить скалу

Леонид Михович – Как разбить скалу – Проповедь. Проповедование. Проповедник
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics
Однажды Сперджен проповедовал об отречении и покаянии Петра. Он сравнил себя с петухом, который напомнил Петру слова Христа: «Трижды отречешься от Меня».
«В этом петухе я вижу себя. Моя проповедь — жалкое пение петуха, но я надеюсь, что взгляд Учителя соединится с моей слабой проповедью... Продолжай кукарекать, бедная птица. Если в это время Иисус посмотрит на человека, то твое пение не будет напрасным: оно сокрушит сердце Петра .
Мы «кукарекаем» каждое воскресенье в наших собраниях, а иногда и несколько раз в неделю. Господь благословляет наши немощи. Надеюсь, и мое «пение» не будет напрасным, если при этом вы посмотрите на Христа.
Эта книга основана на материале курса гомилетики, который был прочитан в нескольких группах Минской богословской семинарии, а также использовался на семинарах с участием проповедников разных регионов нашей страны. Я искренне надеюсь, что она поможет, особенно начинающим проповедникам, верно преподавать слово истины. Сознаю, что мы имеем немало книг, обучающих искусству проповеди, но большинство учебников гомилетики разработаны на Западе, на материале и принципах американских или европейских школ проповедования. Крупнейшие специалисты в этой области разрабатывали эти пособия в контексте определенной культуры с учетом устоявшихся национальных представлений и традиций и для определенных целей. Почему бы не добавить к этому что-то из нашей традиции?
Список книг в библиографии свидетельствует, что при подготовке курса лекций и книги использовались материалы как отечественной школы, так и западных авторов. Мы принимаем хорошее вне зависимости от того, откуда оно приходит. Кроме хороших учебников, было прочитано много проповедей замечательных проповедников прошлого и настоящего. Основные разделы книги — организация материала, актуальность проповеди, иллюстрации в проповеди — и являются результатом исследования проповедей Златоуста, Сперджена, Канатуша и других.
Проповеди для исследования, можно сказать, выбраны случайно. В основном были использованы книги из серии «20 веков проповеди». Проповеди известных русскоязычных проповедников по большей части взяты из журналов «Братский вестник» и «Крынща жыцця».
Интересно видеть, что проповедники не пользуются одной схемой, а иногда, кажется, нарушают элементарные правила гомилетики. Вспомним хотя бы использование Муди многочисленных примеров или 24 пункта только во втором разделе проповеди Шиннея «Что препятствует пробуждению'. Но это говорит и об открытости великих проповедников, способности доносить истину до разных аудиторий, чему мы тоже учимся.
Хочется выразить благодарность братьям и сестрам, благодаря которым публикация книги стала возможной. Особая признательность вице-президенту международной организации ТСМ доктору Гэрри Видману за помощь в разработке структуры и направлении работы над книгой. Также я благодарен ТСМ в лице ее президента доктора Тони Твиста за материальную поддержку проекта.
Пусть Господь благословит всех проповедников ясно, смело и дерзновенно проповедовать вечное слово, чтобы оно сокрушало скалы неверия.

Леонид Михович – Как разбить скалу – Проповедь. Проповедование. Проповедник

Минск, 2006. - 252 с.

Леонид Михович – Как разбить скалу – Содержание

Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
  • Необходимость и важность проповеди
  • Примеры проповедников
    • 1. Иисус Христос
    • 2. Иоанн Златоуст
    • З.Лютер и Кальвин
    • 4. Уайтфильд и Эдвардс
    • 5. Муди и Сперджен
ПРОПОВЕДЬ
  • Текст для проповеди
    • 1. «Проповедуй слово
    • 2. Необходимость проповеди слова
    • 3. Выбор текста
  • Работа с текстом
    • 1. Историко-культурный анализ текста
    • 2. Контекстуальный анализ
    • 3. Лексический анализ текста
    • 4. Образный язык, литературные жанры
  • План подготовки проповеди
  • Организация материала
    • 1. Важность и необходимость организации
    • 2. Примеры и комментарии (разные типы структур)
    • 3. Особенности хорошей структуры
  • Введение в проповедь
    • 1. Цели введения
    • 2. Типы вступления
    • 3. Характеристики хорошего вступления
  • Заключение проповеди
    • 1. Важность и цели заключения
    • 2. Типы заключения
    • 3. Правила заключения
  • Актуальность проповеди
    • 1. Аллегоризация и спиритуалиэация
    • 2. Применение
    • 3. Актуальные темы и ответ на нужды людей
    • 4. Современные события (происшествия) или факты
    • 5. Понятный язык
    • 6. Контакт с аудиторией
    • 7. Актуальные образы и примеры
    • 8. Проповедь слова
  • Иллюстрации в проповеди
    • 1. Необходимость и важность примеров
    • 2. Типы иллюстраций
    • 3. Правила использования иллюстраций
    • 4. Источники иллюстраций
    • 5. Сбор материала
ПРОПОВЕДОВАНИЕ
  • 1. Перед проповедью
  • 2. Во время проповеди
  • 3. Внешность проповедника
  • 4. Способ произнесения проповеди (использование конспекта)
  • 5. Повторение проповедей
ПРОПОВЕДНИК
  • Дух проповедника (святость)
    • 1. Святость, чистота в искушениях
    • 2. Победа чрез молитву и пребывание в слове
  • Сердце проповедника (любовь)
    • 1. Любовь к людям
    • 2. Любовь к проповеди Евангелия
  • Ум проповедника (образование)
    • 1. Необходимость образования и примеры
    • 2. Чтение
    • 3. Книги для чтения
    • 4. Принципы образования
  • Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Призывная проповедь
  • Введение: важность призывной проповеди
    • 1. Богословская основа призывной проповеди
    • 2. История форм призыва
    • 3. Выход вперед: за и против
    • 4. Как приготовить и провозгласить призыв
    • 5. Модели призыва
  • Проповеди по 72 псалму
    • 1. «Кризис веры» (Пс. 72:1-14)
    • 2. «Что происходит во святилище?» (Пс. 72:1-3,12-20)
    • 3. «Духовное мышление» (Пс. 72:18-28)
    • 4. «Все, что нам надо» (Пс. 72:23-28)
Views 379
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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