Сочинение о молчании неизбежно сталкивается с парадоксом: не является ли речь о нем актом пустословия? Согласно Лао-цзы, «знающий не говорит, а говорящий не знает». Однако даже великие мудрецы были вынуждены облекать несказанное в слова из уважения к ближнему. В начале третьего тысячелетия, которое развертывается как тотальное ток-шоу, вопрос о статусе молчания становится критическим. В мире, где успех зависит от вербальной презентации, само слово стремительно утрачивает связь с сакральным.

Современная цивилизация предстает как «империя болтовни». Поток пустословия, порожденный мощными средствами коммуникации, оглушает человека, лишая его способности внимать бытию. Как авторские вещи вытеснены конвейерным производством, так и ответственное отношение к языку вытесняется суррогатом общения. Сознание, помещенное в зону тотальной болтовни, страдает от одиночества, утратив живую связь с миром, Другим и Богом.

Молчание в данной книге рассматривается не как отсутствие звуков, а как апофатическая форма духовного опыта. Это путь самоограничения языка ради соприкосновения с Тайной. Переход от «молцания Ничто» к «молчанию любви» открывает возможность подлинного бытия, противопоставленного постиндустриальному принципу владения и потребления.

Михайлова М. В. - Эстетика молчания - Молчание как апофатическая форма духовного опыта

М.: Никея, 2011. — 320 с.

ISBN 978-5-91761-061-0

Мария Михайлова — Эстетика молчания — Содержание

Введение

Болтовня в пространстве цивилизации

Современная философия о молчании

Понятия: опыт, духовность, апофатика

I. Опыт молчания

Персональные стратегии: агрессия, ускользание, сокрытие, любовь

Социальное молчание: безмолвие народа, умолчание власти

Молчание в культуре: сакральное, психология, педагогика, искусство

Молчание и апофатика: опыт границы

II. Молчание опыта

Проблема переводимости духовного опыта на язык

Болтовня как ложная форма речи: случай Родиона Раскольникова

Лингвоантропологический кризис и СМИ

Молчание как источник поэтического письма

Голоса безмолвных вещей: от щита Ахилла до Пруста

Искусство как преодоление языка

III. Молчание как путь

Молчание и тайна в христианстве

Отрицательное (апофатическое) богословие

Апофатический поворот в философии XX века (Батай, Бланшо, Деррида)

Молчание любви: предел соединения

Евхаристия как прикосновение любви

Post Scriptum