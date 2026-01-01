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Михайлова - Эстетика молчания

Михайлова М. В. - Эстетика молчания
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philosophy, Cultural Studies Art

Сочинение о молчании неизбежно сталкивается с парадоксом: не является ли речь о нем актом пустословия? Согласно Лао-цзы, «знающий не говорит, а говорящий не знает». Однако даже великие мудрецы были вынуждены облекать несказанное в слова из уважения к ближнему. В начале третьего тысячелетия, которое развертывается как тотальное ток-шоу, вопрос о статусе молчания становится критическим. В мире, где успех зависит от вербальной презентации, само слово стремительно утрачивает связь с сакральным.

Современная цивилизация предстает как «империя болтовни». Поток пустословия, порожденный мощными средствами коммуникации, оглушает человека, лишая его способности внимать бытию. Как авторские вещи вытеснены конвейерным производством, так и ответственное отношение к языку вытесняется суррогатом общения. Сознание, помещенное в зону тотальной болтовни, страдает от одиночества, утратив живую связь с миром, Другим и Богом.

Молчание в данной книге рассматривается не как отсутствие звуков, а как апофатическая форма духовного опыта. Это путь самоограничения языка ради соприкосновения с Тайной. Переход от «молцания Ничто» к «молчанию любви» открывает возможность подлинного бытия, противопоставленного постиндустриальному принципу владения и потребления.

Михайлова М. В. - Эстетика молчания - Молчание как апофатическая форма духовного опыта

М.: Никея, 2011. — 320 с.
ISBN 978-5-91761-061-0

Мария Михайлова — Эстетика молчания — Содержание

Введение

  • Болтовня в пространстве цивилизации

  • Современная философия о молчании

  • Понятия: опыт, духовность, апофатика

I. Опыт молчания

  • Персональные стратегии: агрессия, ускользание, сокрытие, любовь

  • Социальное молчание: безмолвие народа, умолчание власти

  • Молчание в культуре: сакральное, психология, педагогика, искусство

  • Молчание и апофатика: опыт границы

II. Молчание опыта

  • Проблема переводимости духовного опыта на язык

  • Болтовня как ложная форма речи: случай Родиона Раскольникова

  • Лингвоантропологический кризис и СМИ

  • Молчание как источник поэтического письма

  • Голоса безмолвных вещей: от щита Ахилла до Пруста

  • Искусство как преодоление языка

III. Молчание как путь

  • Молчание и тайна в христианстве

  • Отрицательное (апофатическое) богословие

  • Апофатический поворот в философии XX века (Батай, Бланшо, Деррида)

  • Молчание любви: предел соединения

  • Евхаристия как прикосновение любви

Post Scriptum

  • Десять практических советов тем, кто решил вступить на путь молчания

Views 513
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
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