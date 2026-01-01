Михайлова - Эстетика молчания
Сочинение о молчании неизбежно сталкивается с парадоксом: не является ли речь о нем актом пустословия? Согласно Лао-цзы, «знающий не говорит, а говорящий не знает». Однако даже великие мудрецы были вынуждены облекать несказанное в слова из уважения к ближнему. В начале третьего тысячелетия, которое развертывается как тотальное ток-шоу, вопрос о статусе молчания становится критическим. В мире, где успех зависит от вербальной презентации, само слово стремительно утрачивает связь с сакральным.
Современная цивилизация предстает как «империя болтовни». Поток пустословия, порожденный мощными средствами коммуникации, оглушает человека, лишая его способности внимать бытию. Как авторские вещи вытеснены конвейерным производством, так и ответственное отношение к языку вытесняется суррогатом общения. Сознание, помещенное в зону тотальной болтовни, страдает от одиночества, утратив живую связь с миром, Другим и Богом.
Молчание в данной книге рассматривается не как отсутствие звуков, а как апофатическая форма духовного опыта. Это путь самоограничения языка ради соприкосновения с Тайной. Переход от «молцания Ничто» к «молчанию любви» открывает возможность подлинного бытия, противопоставленного постиндустриальному принципу владения и потребления.
Михайлова М. В. - Эстетика молчания - Молчание как апофатическая форма духовного опыта
М.: Никея, 2011. — 320 с.
ISBN 978-5-91761-061-0
Мария Михайлова — Эстетика молчания — Содержание
Введение
Болтовня в пространстве цивилизации
Современная философия о молчании
Понятия: опыт, духовность, апофатика
I. Опыт молчания
Персональные стратегии: агрессия, ускользание, сокрытие, любовь
Социальное молчание: безмолвие народа, умолчание власти
Молчание в культуре: сакральное, психология, педагогика, искусство
Молчание и апофатика: опыт границы
II. Молчание опыта
Проблема переводимости духовного опыта на язык
Болтовня как ложная форма речи: случай Родиона Раскольникова
Лингвоантропологический кризис и СМИ
Молчание как источник поэтического письма
Голоса безмолвных вещей: от щита Ахилла до Пруста
Искусство как преодоление языка
III. Молчание как путь
Молчание и тайна в христианстве
Отрицательное (апофатическое) богословие
Апофатический поворот в философии XX века (Батай, Бланшо, Деррида)
Молчание любви: предел соединения
Евхаристия как прикосновение любви
Post Scriptum
Десять практических советов тем, кто решил вступить на путь молчания
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