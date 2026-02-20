Милл - Скейлирап - Подлинно свободен!

Книга «Подлинно свободен!» — это поразительная автобиография Мэнни Милла, которая читается как остросюжетный роман, но является абсолютно правдивым свидетельством Божьей силы. История начинается с жизни преуспевающего бизнесмена, который, стремясь к «американской мечте», погряз в финансовых махинациях и обмане. Оказавшись в списке самых разыскиваемых преступников ФБР, Мэнни был вынужден бежать, скрываясь от правосудия, пока окончательный крах не привел его за решетку. Однако именно в камере федеральной тюрьмы он пережил встречу, которая изменила его жизнь навсегда, — встречу с Иисусом Христом.

Мэнни Милл и Джуди Скейлирап описывают процесс глубокого покаяния и радикальной перемены мышления. Автор подчеркивает, что истинная свобода не зависит от наличия стен или колючей проволоки; он обрел ее, будучи в заключении, в то время как на «воле» был рабом своих амбиций и греха. После освобождения Мэнни посвятил свою жизнь служению заключенным, основав миссию «Koinonia House», чтобы помогать бывшим преступникам интегрироваться в общество через веру.

Эта книга — мощный призыв к честности перед Богом и самим собой. Она доказывает, что никакое прошлое не является слишком темным для Божьего света и никакая вина не велика для Его прощения. История Мэнни Милла вдохновляет читателей на то, чтобы оставить попытки самооправдания и обрести подлинную свободу, которую дает только примирение с Творцом.

West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2006. – 178 с.

ISBN-13: 978-1-93350805-1־ (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-05-1 (РУС.)

ISBN-10: 0-8024-1414-1 (АНГЛ.)

Мэнни Милл и Джуди Скейлирап – Подлинно свободен! – Содержание

Предисловие от Чака Колсона

Благодарности

Вехи жизненного пути Мэнни Милла

Встреча с Мэнни Миллом

1. Жизнь на Кубе

2. Едва ускользнули

3. Американская мечта

4. Спасение и пожар

5. Радикальное искупление

6. Сложные последствия

7. Выдающееся ученичество

8. Освобожден условно

9. Барбара Линде Милл

10. Ухаживание и брак

11. Служение для бывших заключенных

12. Восстановление семьи

Эпилог