Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Милл - Скейлирап - Подлинно свободен!

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Подлинно свободен!» — это поразительная автобиография Мэнни Милла, которая читается как остросюжетный роман, но является абсолютно правдивым свидетельством Божьей силы. История начинается с жизни преуспевающего бизнесмена, который, стремясь к «американской мечте», погряз в финансовых махинациях и обмане. Оказавшись в списке самых разыскиваемых преступников ФБР, Мэнни был вынужден бежать, скрываясь от правосудия, пока окончательный крах не привел его за решетку. Однако именно в камере федеральной тюрьмы он пережил встречу, которая изменила его жизнь навсегда, — встречу с Иисусом Христом.

Мэнни Милл и Джуди Скейлирап описывают процесс глубокого покаяния и радикальной перемены мышления. Автор подчеркивает, что истинная свобода не зависит от наличия стен или колючей проволоки; он обрел ее, будучи в заключении, в то время как на «воле» был рабом своих амбиций и греха. После освобождения Мэнни посвятил свою жизнь служению заключенным, основав миссию «Koinonia House», чтобы помогать бывшим преступникам интегрироваться в общество через веру.

Эта книга — мощный призыв к честности перед Богом и самим собой. Она доказывает, что никакое прошлое не является слишком темным для Божьего света и никакая вина не велика для Его прощения. История Мэнни Милла вдохновляет читателей на то, чтобы оставить попытки самооправдания и обрести подлинную свободу, которую дает только примирение с Творцом.

Мэнни Милл и Джуди Скейлирап – Подлинно свободен! – Правдивая история жизни Мэнни Милла

West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2006. – 178 с.

ISBN-13: 978-1-93350805-1־ (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-05-1 (РУС.)

ISBN-10: 0-8024-1414-1 (АНГЛ.)

Мэнни Милл и Джуди Скейлирап – Подлинно свободен! – Содержание

Предисловие от Чака Колсона

Благодарности

Вехи жизненного пути Мэнни Милла

Встреча с Мэнни Миллом

  • 1. Жизнь на Кубе

  • 2. Едва ускользнули

  • 3. Американская мечта

  • 4. Спасение и пожар

  • 5. Радикальное искупление

  • 6. Сложные последствия

  • 7. Выдающееся ученичество

  • 8. Освобожден условно

  • 9. Барбара Линде Милл

  • 10. Ухаживание и брак

  • 11. Служение для бывших заключенных

  • 12. Восстановление семьи

Эпилог

Views 68
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books