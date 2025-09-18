Миллард Эриксон - Христианское богословие

За двадцать два года преподавания систематического богословия я часто мечтал о современном учебном пособии, написанном с евангельских позиций. Труды Чарльза Ходжа, Огастаса Стронга, Луи Беркхофа и других исследователей прекрасно послужили для своего времени, но эти авторы никак не могли предвидеть и тем более охарактеризовать произошедшие за последнее время изменения в богословии и других науках. «Христианское богословие» представляет собой попытку восполнить эту нужду в наши дни.

Данная книга предлагается в качестве учебника для вводного семинарского курса по систематическому богословию. Она построена во взаимосвязи с трехтомником «Лекций по христианскому богословию», изданным мною ранее, но может использоваться и самостоятельно. Будучи просто учебным пособием, книга не претендует на глубокое исследование деталей и частностей, интересующих серьезных ученых, но она в то же время рассматривает вопросы, которые обычно задают прихожане выпускникам богословских учебных заведений.

Я решил не поддаваться искушению написать по целой книге на каждую тему, обозначенную в этих главах. Отрицательный результат этого решения — возможная поверхностность изложения. Положительный же результат лично для меня заключается в том, что я смогу написать еще несколько десятков книг. Я сознательно не включал в эту книгу слишком много библиографических сведений по каждому затронутому вопросу (хотя определенные указания на имеющуюся литературу даны). Но поскольку данная работа относится к систематическому богословию, в ней использованы результаты исследований многих ученых в области экзегетики. Таким образом, как правило, мы не будем вдаваться в детальную экзегетику в том виде, в каком она представлена, например, в «Церковной догматике» Карла Барта.

Книга предполагает знакомство читателя с содержанием Ветхого и Нового Заветов и с историей христианства. Предполагаются также элементарные знания греческого языка Нового Завета. Но даже если их нет, читатель все равно может пользоваться книгой, хотя в отдельных случаях ему придется обращаться к словарям. Знания древнееврейского библейского языка не требуется. Транслитерации основываются на системе, изложенной в «Богословском словаре Ветхого Завета».

Проницательный читатель быстро поймет, что по своему построению и по своим выводам эта книга принадлежит к разряду тех, которые считаются классическими. В «Христианском богословии», изданном Питером Ходгсоном и Робертом Кингом, рассматриваются некоторые традиционные учения систематического богословия в рамках их классической интерпретации, их современного восприятия и современных истолкований. Сейчас в богословии человек может либо полностью отказаться от признания современного мышления, либо учитывать, но не следовать ему, либо полностью его принять. Лично для себя я выбрал второй вариант. Полагаю, что богословам следует просто понять современное мышление как в богословском, так и в более широком культурном смысле, ответить на него и использовать его там, где оно применимо. Это мышление строится на предпосылках, которые я лично не принимаю и которые в отдельных своих чертах кажутся мне несостоятельными — в частности, во многих своих конечных проявлениях они просто не выдерживают критики.

Например, я пытаюсь рассматривать Писание с посткритических, а не просто с критических, докритических или некритических позиций. Сдержанное отношение к крайним формам критической методологии обусловлено не наивной библеистикой. Оно, скорее, основывается на изучении древней философии, а прежде всего на материалах курсов по философии Платона в Чикагском университете и по философии Аристотеля в Северо-Западном университете. В ходе изучения данных курсов оказывалось, что при использовании формально-критического подхода не удается произвести датирование и выстроить систему взглядов каждого из данных философов. Этот скептицизм еще больше укрепился после знакомства с трудами таких авторов (не являющихся учеными-богословами в прямом смысле), как Вальтер Кауфман и К. С. Льюис.

Богословие автора этой книги — классическая ортодоксия. Кое-кто может рассматривать такую позицию как абсолютизацию одного периода развития богословия. Пауль Тиллих, например, характеризовал фундаментализм как голос из прошлого, пытающийся поднять нечто конечное и преходящее над непреходящей и бесконечной вечностью. Более удачным представляется определение Кирсоппа Лейка: фундаментализм — это точка зрения, которая отражает взгляды библейских авторов и которой когда-то придерживались все христиане. Именно на нем я и основываюсь в тех случаях, когда возникает необходимость сделать выбор для поддержания хрупкого равновесия между библейскими истинами и их современными толкованиями.

Миллард Эриксон - Христианское богословие

Эриксон М. Христианское богословие / Миллард Эриксон. — Санкт-Петербург : Библия для всех, 1999. — 1088 с. — ISBN 5-7454-0281-4.

Миллард Эриксон - Христианское богословие – Содержание

Предисловие

Часть первая Изучение Бога

1. Что такое богословие

2. Богословие и философия

3. Богословский метод

4. Богословие и критическое изучение Библии

5. Христианское послание в современном изложении

6. Богословие и язык

Часть вторая Познание Бога

7. Общее Божье откровение

8. Особое Божье откровение

9. Сохранение откровения: богодухновеиность

10. Надежность Слова Божьего: непогрешимость ·

11. Сила Слова Божьего: авторитет

Часть третья Образ Божий

12. Величие Бога

13. Благость Бога

14. Близость и отдаленность Бога: имманентность и трансцендентность

15. Триединство Бога: Троица

Часть четвертая Божьи дела

16. Божий план

17. Божья созидательная работа: творение

18. Продолжающаяся Божья работа: провидение

19. Зло и Божий мир: особая проблема

20. Особые Божьи представители: ангелы

Часть пятая Человек

21. Введение в учение о человеке

22. Происхождение человека

23. Образ Божий в человеке

24. Структура человеческой природы

25. Универсальность человеческой природы

Часть шестая Грех

26. Природа греха

27. Источник греха

28. Последствия греха

29. Масштабы греха

30. Социальный аспект греха

Часть седьмая Личность Христа

31. Современные методологические проблемы христологии

32. Божественность Христа

33. Человеческая природа Христа

34. Единство личности Христа

35. Непорочное зачатие

Часть восьмая Служение Христа

36. Предварительные замечания о служении Христа

37. Теории Искупления

38. Основная тема Искупления

39. Масштабы Искупления

Часть девятая Святой Дух

40. Личность Святого Духа

41. Дела Святого Духа

Часть десятая Спасение

42. Концепции спасения

43. Предпосылка спасения: предопределение

44. Начало спасения: субъективные аспекты

45. Начало спасения: объективные аспекты

46. Продолжение спасения

47. Завершение спасения

48. Средства и масштабы спасения

Часть одиннадцатая Церковь

49. Природа церкви

50. Роль церкви

51. Организация церкви

52. Обряд вхождения в церковь: крещение

53. Обряд продолжения и поддержания отношений в церкви: вечеря Господня

54. Единство церкви

Часть двенадцатая Последние дни

55. Введение в эсхатологию

56. Личная эсхатология

57. Второе пришествие и его последствия

58. Концепции тысячелетнего царства и великой скорби

59. Конечное состояние праведных и неправедных

Заключительные замечания