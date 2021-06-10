Бог посылает Израилю пророков, предупреждающих соотечественников о бедах, которые неминуемо обрушатся на всех евреев, если те не перестанут грешить. Проходит время, и чужеземные завоеватели стирают оба еврейских государства с лица земли. Тем не менее Бог помогает евреям вернуться на родину и восстановить привычный образ жизни, а затем, чтобы привести человечество к поставленной цели, совершает чудо - посылает людям собственного сына, рожденного девственницей. Иисус учит людей, как надо жить, чтобы уподобиться обитателям Царства Божьего, а затем, распятый и погребенный, своим воскрешением из мертвых доказывает, что Царство Божье вечно. «Итак идите, научите все народы», — говорит Иисус своим последователям (Матфея 28:19).

Переносится на будущее исполнение Божьего замысла привести все народы к величию духа и чистоте его. «И услышал я громкий голос с неба, — пишет Иоанн Богослов, рассказывая о своем предвидении, - говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:3—4). Среди самых известных библейских сюжетов есть, вероятно, истории, которые столетиями передавались из уст в уста, пока не нашлись люди, записавшие их. Дело в том, что три тысячи лет назад мало кто умел читать и писать, зато все охотно слушали рассказы о прошлом своего народа, хранившиеся в памяти стариков и любителей легенд и преданий.

Первым автором священных книг, упомянутым в Библии, стал Моисей, живший либо в XV, либо в XIII веке до н. э., — ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению на этот счет. Согласно иудейской традиции, Моисей написал первые пять книг Ветхого Завета (Тору), хотя в самих книгах нет никаких ссылок на автора.

С большей уверенностью можно утверждать, что Моисей записал множество законов, содержащихся во всех книгах Торы начиная со второй: Исходе, Левите, Числах и Второзаконии. Это предположение основывается на таких словах: «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем» (Исход 34:27). Одна лишь Книга Бытие повествует о событиях, происходивших задолго до рождения Моисея. Как предполагают специалисты по Библии, записывать историю Израиля начали чиновники, состоявшие при дворе царя Давида.

Миллер Стивен М. – Библия. Кто есть кто. Толкования и разъяснения

Перевод с английского – С. Лунина

Харьков – 2007 г.

Издательство – «Клуб Семейного Досуга» – 112 с.

ISBN 978-966-343-581-7

Миллер Стивен М. – Библия. Кто есть кто. Толкования и разъяснения – Содержание