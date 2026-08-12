Пирс - Боги викингов

Дни недели сопровождают нас всю жизнь, но многие ли задумываются, откуда взялись их названия? Каждый день недели хранит память об определённом саксонском или скандинавском божестве — божестве эпохи викингов, и, изучая происхождение этих имён, можно шаг за шагом восстановить картину древней религии саксов и скандинавов. Между тем мир, в котором жили создатели этой религии, радикально отличался от привычного нам: приход викингов на Британские острова обернулся веками грабежей и насилия, но вместе с завоевателями на некогда христианизированную землю вернулась вера, полностью чуждая местным обычаям — воинственная, суровая, порождённая долгими зимами и короткими летами северной Атлантики.

Чтобы понять этих людей, необходимо ближе познакомиться с миром англосаксов и скандинавов и той религией, которую они исповедовали: с их представлениями о начале и конце времён, о богах, живущих в Асгарде, и великанах, обитающих на окраинах мира, а главное — с тем, как эти представления, вопреки многовековому натиску христианства, дожили до наших дней, укрывшись в самых обыденных словах, которые мы произносим каждый день, не задумываясь об их происхождении, — в названиях дней недели.

Пирс Мэрион – Боги викингов – Боги викингов: древнегерманские мифы и дни недели

Пер. с англ. Д. Даммер; ред. Д. Гальцин; ил. Э. Хардинг; худ. обложки Nihil DS. – «Касталия», 2026. – 256 с.

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