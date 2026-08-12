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Пирс - Боги викингов

Пирс - Боги викингов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism

Дни недели сопровождают нас всю жизнь, но многие ли задумываются, откуда взялись их названия? Каждый день недели хранит память об определённом саксонском или скандинавском божестве — божестве эпохи викингов, и, изучая происхождение этих имён, можно шаг за шагом восстановить картину древней религии саксов и скандинавов. Между тем мир, в котором жили создатели этой религии, радикально отличался от привычного нам: приход викингов на Британские острова обернулся веками грабежей и насилия, но вместе с завоевателями на некогда христианизированную землю вернулась вера, полностью чуждая местным обычаям — воинственная, суровая, порождённая долгими зимами и короткими летами северной Атлантики.

Чтобы понять этих людей, необходимо ближе познакомиться с миром англосаксов и скандинавов и той религией, которую они исповедовали: с их представлениями о начале и конце времён, о богах, живущих в Асгарде, и великанах, обитающих на окраинах мира, а главное — с тем, как эти представления, вопреки многовековому натиску христианства, дожили до наших дней, укрывшись в самых обыденных словах, которые мы произносим каждый день, не задумываясь об их происхождении, — в названиях дней недели.

Пирс Мэрион – Боги викингов – Боги викингов: древнегерманские мифы и дни недели

Пер. с англ. Д. Даммер; ред. Д. Гальцин; ил. Э. Хардинг; худ. обложки Nihil DS. – «Касталия», 2026. – 256 с.

Пирс Мэрион – Боги викингов – Содержание

  1. Введение

  2. Часть 1. Дни недели

    • Название дней недели

  3. Часть 2. Англосаксонское, скандинавское и христианское мировоззрение

    • Англосаксонский мир в эпоху викингов

    • Скандинавское язычество и христианство

  4. Часть 3. Начало и конец

    • Сотворение мира в скандинавской традиции

    • Скандинавская космология и земли смерти

    • Рагнарёк и гибель мира

  5. Часть 4. Скандинавские мифы и их отражение в днях недели

    • Воскресенье

    • Понедельник

    • Вторник

    • Среда

    • Четверг

    • Пятница

    • Суббота

  6. Приложение. Праздники саксов и скандинавов

    • Первое мая

    • Летнее солнцестояние

    • Йоль

  7. Иллюстрации

  8. Об авторе

Views 50
Rating 4.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Vadim
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