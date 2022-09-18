Миллер - Христы
В случае с этой работой, «мнимые мысленные величины» - это формы христианского богословия. Как бы то ни было, этот проект намеревается стать теологией, теологией в первоначальном смысле историй и образов богов. Это означает переосмысление традиционных «мысленных величин » христианства. Они состоят, конечно, из доктрин, учений и верований. К сожалению, не каждый день «Живешь » среди них, как говорится в стихотворении Стивенса. Кажется, их нечасто можно «узреть» . Но, возможно, « придет день » .
Вера в эксперимент этого проекта заключается в том, чтобы предположить, что их все же можно узреть. Живые образы (величины) , лежащие в состоянии покоя и хорошо спрятанные в доктринах, учениях и верованиях, возможно, стали бессознательными или забытыми. И все же в богословии есть «чудо» : потрясающие, политеистические мифологические темы, архетипические мотивы, живые образы «вечного» во всех самых глубоких религиозных идеях.
Это место, как говорится в стихотворении, является «Подобием» жизни. Его «сходство» с нашей повседневной реальностью «разбередило струну» . Но резонансы могут остаться незамеченными или даже подавлены традиционными взглядами. Существует «призывная, нестерпимая тоска» , ожидающая освобождения, которая, сели станет явной, может привести к тому, что « величины» религии станут более реалистичными, чем мы могли подумать. Как говорит Стивенс в другом стихотворении, есть «бледный полюс сходства/ пережитый, но не очень хорошо видимый » .
Дело этой работы - попытаться «увидеть» немного лучше то, что мы смутно «Переживаем» как «сходство» с жизнью в образах пашей веры. Мы действительно живем в «созвездии» религиозных "nятен" . Богословие в наше время ищет « Вермонт» , который по благодати долины, если не горы, «собирается в одной точке» в повседневном жизненном опыте.
Возможность восстановления связи между формами мышления христианского богословия и жизненным опытом человека уже обсуждалась в более ранней книге « Новый политеизм» . Эта работа должна была стать своего рода продолжением проекта, началом ко торого является этот том.
Девид Миллер - Христы. Размышления об архетипических образах в христианском богословии
2019. - 220 с.
ISBN 978-5-521-15793-8
Девид Миллер - Христы. Размышления об архетипических образах в христианском богословии- Содержание
Благодарности
Вступление
- Глава 1. Перфекционизм и lmitatio Christi
- Глава 2. Добрый Пастырь и Его Овцы
- Глава 3. Один глаз пастыря и имитации
- Глава 4. Конец совершенства
- Глава 5. Иисус, Модель Несовершенства
- Глава 6. Христос Агнец и Овен Гермес
- Глава 7. Христос Пастырь и Чудовище Циклоп
- Глава 8. Пастырь и шут
- Глава 9. Шут и Христос
- Глава 10. Образ клоуна и пьяное чувство запаха
- Глава 11. Красный нос на белом: Архетипическое лицо клоуна
- Глава 12. Фантазия о носе 1: Психология
- Глава 13. Фантазия о носе 2: Литература
- Глава 14. Запах традиционной религии и его мифический оттенок
- Глава 15. Увлажнение: юмор на грани нашего остроумия
- Глава 16. Потепление: Феноменология прямого и круглого
- Глава 17. Красное и белое: Носовая алхимия клоуна
- Глава 18. Полнота и Время
- Глава 19. Учение/ Проповедь: Разделение внугри/ снаружи
- Глава 20. Превращение внешнего во внугреннее: Два в одном
- Глава 21. От Сократа до Силена: Мифологическое переосмысление образа учителя
- Глава 22. Силен и Христос: Истинная лоза как великий учитель
- Глава 23. Библейское и теологическое пьянство: Случаи Лота и Ноя
- Глава 24 . Поэзия опьянения
- Глава 25 . Огонь в воде: ритм внугри
- Глава 26 . Огненная вода: искусство забывать
- Глава 27. Стрела опьянения и нужный момент
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