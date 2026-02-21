Слова, молчание и повествование — как машины, которые всегда находятся в движении, подпитывая нас и побуждая к действиям: добродетельным и преступным, добрым и злым, прекрасным и безобразным, возвышенным и нелепым. Никакой другой писатель (кроме, пожалуй, Шекспира) не стал таким неиссякаемым источником вдохновения для всего спектра человеческих действий, мыслей, эмоций и убеждений во всех их противоречивых проявлениях и сочетаниях. Путешествия Достоевского по этим территориям никогда не кончаются, всегда находятся в процессе, активны и рискованны — даже если те, кого он вдохновил, могут остановиться в своих поисках, найдя для себя ответы. Его читатели дали различные названия тому качеству завершенности, скрытому в неопределенности, которую передает его творчество и которая затем может служить для возникновения религиозных, философских или откровенно политизированных дискурсов, некоторые из которых, несомненно, удивили бы или даже ужаснули бы самого писателя.
Достоевский, однако, продолжает стоять особняком: его слова, молчание и повествование, будучи воплощенными в персонажах, выражают его собственный незавершенный путь. Возможно, мятежный философ Ивана Карамазова и завершил свой путь в квадриллионы километров в темноте, но писатель все еще продолжает путешествие.
Робин Фойер Миллер - Неоконченное путешествие Достоевского
(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)
СПб.: Academic Studies Press / Биб-лиороссика, 2022. — 359 с.
ISBN 979-8-887190-14-3 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907532-31-1 (Библиороссика)
Робин Фойер Миллер - Неоконченное путешествие Достоевского - Содержание
К русскому изданию
Предисловие
Введение
Глава 1. Обращение, идеи и их воплощение, духовное преображение: Достоевский и народ
Глава 2. Вина, раскаяние и тяга к творчеству в «Записках из Мертвого дома»
Глава 3. «Преступление и наказание» в учебной аудитории: слон в саду
Глава 4. Евангелие от Достоевского: парадокс, сюжет и притча
Глава 5. Трансформации, разоблачения и признания
Глава 6. Осмысление границ жанра и расшифровка «Сна смешного человека»
Глава 7. Появление и исчезновение тревоги в метафизическом романе: прочтение «Братьев Карамазовых» через оптику «Мельмота Скитальца»
Глава 8. Опасные «путешествия к обращению»: приключения во времени и пространстве
Заключительные фрагменты: несколько слов напоследок
Источники
Библиография
Предметно-именной указатель
