Слова, молчание и повествование — как машины, которые всегда находятся в движении, подпитывая нас и побуждая к действиям: добродетельным и преступным, добрым и злым, прекрасным и безобразным, возвышенным и нелепым. Никакой другой писатель (кроме, пожалуй, Шекспира) не стал таким неиссякаемым источником вдохновения для всего спектра человеческих действий, мыслей, эмоций и убеждений во всех их противоречивых проявлениях и сочетаниях. Путешествия Достоевского по этим территориям никогда не кончаются, всегда находятся в процессе, активны и рискованны — даже если те, кого он вдохновил, могут остановиться в своих поисках, найдя для себя ответы. Его читатели дали различные названия тому качеству завершенности, скрытому в неопределенности, которую передает его творчество и которая затем может служить для возникновения религиозных, философских или откровенно политизированных дискурсов, некоторые из которых, несомненно, удивили бы или даже ужаснули бы самого писателя.

Достоевский, однако, продолжает стоять особняком: его слова, молчание и повествование, будучи воплощенными в персонажах, выражают его собственный незавершенный путь. Возможно, мятежный философ Ивана Карамазова и завершил свой путь в квадриллионы километров в темноте, но писатель все еще продолжает путешествие.

Робин Фойер Миллер - Неоконченное путешествие Достоевского

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / Биб-лиороссика, 2022. — 359 с.

ISBN 979-8-887190-14-3 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-31-1 (Библиороссика)

Робин Фойер Миллер - Неоконченное путешествие Достоевского - Содержание

К русскому изданию

Предисловие

Введение

Глава 1. Обращение, идеи и их воплощение, духовное преображение: Достоевский и народ

Глава 2. Вина, раскаяние и тяга к творчеству в «Записках из Мертвого дома»

Глава 3. «Преступление и наказание» в учебной аудитории: слон в саду

Глава 4. Евангелие от Достоевского: парадокс, сюжет и притча

Глава 5. Трансформации, разоблачения и признания

Глава 6. Осмысление границ жанра и расшифровка «Сна смешного человека»

Глава 7. Появление и исчезновение тревоги в метафизическом романе: прочтение «Братьев Карамазовых» через оптику «Мельмота Скитальца»

Глава 8. Опасные «путешествия к обращению»: приключения во времени и пространстве

Заключительные фрагменты: несколько слов напоследок

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель