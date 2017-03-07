Кто-то захочет поспорить о том, что первично — «природа или воспитание», но мы не станем углубляться в эту тему. Конечно, какие-то черты характера или особенности уже заложены в ребенке изначально, но если мы не будем бдительны, то начнем всякий раз ссылаться на природу, желая оправдать поступки своих детей.

Поскольку эта книга посвящена личной ответственности перед детьми, мы стремимся побудить родителей (и мы не исключение) искать причины того, почему дети думают и ведут себя так, а не иначе, в воспитании. Сегодня бытует мнение, что у детей нужно «воспитывать характер». Это важно, новее дело в том, что характер формируется под влиянием родителей.

Мы знаем, что многим мамам и папам трудно с этим согласиться, поэтому и говорим это сейчас, чтобы задать тон всей книге, посвященной личной ответственности: Если у родителей проблемы с подростком, то, скорее всего, они возникали еще в раннем детстве.

Особенно важно в воспитании детей читать хорошие детские книжки и книги о воспитании. Эта - из таких книг. Другие детские книги вы может выбрать на сайте http://www.bookvoed.ru/books?genre=48 .Читайте вместе с детьми!

Я уверена, что взрослым не хватает инструментов для воспитания детей. Воспитание — это тяжелейший круглосуточный труд. Я всегда это подозревала, но теперь знаю не понаслышке: сама стала матерью. Мы с мужем Эриком благодарны за полезный инструмент под названием QBQ, и не только мы, но и множество других семей. Я получаю письма от родителей, которые описывают проблемы воспитания и рассказывают, как применяют метод дома, желая лучше справляться со своей задачей — растить детей. Но не стоит забывать, что изначально эта книга не была адресована родителям. Помню, одна бабушка, услышав моего отца на радиошоу Дэйва Рэмси, сразу же купила на нашем сайте две книги: QBQ! и Flipping the Switch, но вскоре после этого спросила, можно ли их вернуть. На вопрос о причинах она ответила, что там все «о бизнесе», а она хотела, чтобы книгу прочитали ее взрослые дети и правильно воспитывали внуков. Как-то раз я обедала с подругой, у которой двое ребятишек. Мы болтали о наших «маминых» делах, и она сказала: «Меньше всего я хочу читать еще одну книгу" о воспитании, которая подробно и пошагово расскажет, что я должна делать. Почти ничего из этих книг нельзя применить в жизни. Мне нужны мысли, которые заставят меня задуматься, и принципы, которые помогут лучше справляться с воспитанием детей». На что я ответила: «Мои родители как раз пишут такую книгу». Итак, перед вами книга, написанная для родителей, бабушек и дедушек, а также для всех, кого интересуют лучшие методы воспитания детей. Мы уверены, что такого рода книга нужна по одной причине: искусству воспитания детей можно научиться. Поэтому я обещаю, что вы найдете в ней практичные и полезные идеи, которые, благодаря вашему упорству в их реализации, со временем превратятся в навыки. Поверьте, вы будете вознаграждены!

Джон Миллер и Карен Миллер - Правила счастливых семей. Книга для ответственных родителей

Перевод с английского Елены Бузниковой

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

ISBN 978-5-91657-916-I

Джон Миллер и Карен Миллер - Правила счастливых семей. Книга для ответственных родителей - Содержание

Глава 1. Предисловие

Глава 2. Искусству воспитания можно научиться

Глава 3. Учитесь задавать глубокие вопросы

Глава 4. Почему я?

Глава 5. Учимся зарабатывать

Глава 6. Никаких жалоб

Глава 7. Промедление — товарищ провала

Глава 8. Безотлагательность

Глава 9. «Кто это сделал?»

Глава 10. Никаких оправданий

Глава 11. Родительское отречение

Глава 12. За нами наблюдают

Глава 13. Не забывайте о слове «я»

Глава 14. Жизнь справедлива

Глава 15. Смирение

Глава 16. Будьте рядом

Глава 17. Как стать сильными родителями

Глава 18. Не бойтесь трудностей

Глава 19. Сильное воспитание начинается с сильных ценностей

Глава 20. Попустительство запрещено

Глава 21. Поднимайте планку

Глава 22. Поощрение по методу QBQ

Глава 23. Позвольте им быть самими собой

Глава 24. Переключайтесь

Глава 25. Говорите о детях хорошо

Глава 26. Семья-команда

Глава 27. Стресс в семье — личный выбор

Глава 28. Сожалений больше нет

Глава 29. Правда рождает доверие

Глава 30. Доверие нужно заслужить

Глава 31. Проблемы повторных браков

Глава 32. Бабушки и дедушки

Глава 33. Финансовый вопрос

Глава 34. Готовность к жизни

Глава 35. Финальный QBQ-вопрос

Глава 36. Обучение QBQ

Глава 37. Усвоение метода QBQ

Глава 38. Практика QBQ

Об авторах

Джон Миллер и Карен Миллер - Правила счастливых семей. Книга для ответственных родителей - Предисловие

Бросается в глаза отсутствие в десяти заповедях каких-либо обязательств родителей по отношению к ребенку. Должно быть, Богу показалось ненужным регулировать законом то, что Он охраняет любовью.

Роберт Бролт

Мои отец и мать, Джон и Карен Миллер, — не эксперты по воспитанию, но я считаю их превосходными родителями. Они не детские психологи, не проводили специальных исследований и не защищали кандидатских диссертаций по семейному консультированию, но их методы воспитания говорят сами за себя. Думаю, на правах старшего ребенка в семье я могу со всей ответственностью утверждать: может, они и неидеальные родители, но прекрасно справились с этой работой.

Я знаю, что кажусь ребенком, который хвастается своими родителями, но я не только старшая из семерых детей (шесть девочек и один мальчик), но и работаю в компании QBQ, где помогаю отцу донести идею личной ответственности посредством тренингов, публичных выступлений и коучинга. И, несмотря на то что заниматься семейным бизнесом очень непросто, мне нравится работать на родителей и вместе с ними. Одного этого уже достаточно, чтобы понять эффективность их методов воспитания.

Конечно, и они совершали ошибки, и я, но в общем и целом у меня с ними всегда были прекрасные отношения, которые сохранились до сих пор. Помню, я искренне недоумевала, когда мои друзья жаловались на проблемы с родителями. Хотя и у меня случались моменты «потери равновесия», я никогда не хотела ни того, чтобы родители оставили меня в покое, ни уйти из дому.

Главная причина, по которой я считаю их хорошими родителями, состоит в том, что они руководствуются практичной и действенной концепцией под названием «Вопрос за вопросом» (The Question Behind the Question — QBQ), позволяющей им, как, впрочем, и другим родителям, вырабатывать личную ответственность за воспитание. Если бы родителям разрешалось выбрать лишь один метод воспитания, то это определенно должен быть QBQ.

Папа придумал этот метод до того, как я вступила в подростковый возраст. Затем он стал обучать принципу «Личная ответственность и QBQ» деловой мир. Почти сразу он заметил, что клиенты хотят использовать эту методику дома, чтобы стать хорошими родителями. Он часто слышал: «Я могу применить это в семье точно так же, как и в работе!»

Терминология QBQ вскоре просочилась в повседневное общение самых разных семей, в том числе и в наш дом. Мы, дети, время от времени поддразнивали родителей, особенно отца, вопросами вроде: «Ой, папа, ты не хочешь задать QBQ прямо сейчас?!» Конечно, мы говорили это в шутку, но нас действительно можно назвать QBQ-семьей. Отличная новость: любая семья может стать такой же.

Кристин Линдин www.QBQ.com