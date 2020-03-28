В книге «Сердце лидера-слуги» собраны письма, в свое время написанные моим отцом, Джеком Миллером. Наш отец, - а нас в семье пятеро, - был евангелистом, служителем, который занимался созданием новых церквей, преподавателем семинарии, миссионером и писателем. Он был наставником и воспитателем многих молодых людей, хотя тридцать лет назад о нем никто так не говорил.

Читая эти письма, Вы обратите внимание на то, что Джек начинал свои наставления не с планирования, организационных стратегий или практических советов о том, как успешно управлять христианским служением или как преуспевать в христианской жизни. Хотя в его письмах можно найти множество подобных советов, он не считал, что это - самое важное, в чем нуждается лидер-христианин, для того чтобы начать жизнь христианского служения и преуспевать в ней.

Джон Миллер - Сердце лидера-слуги - Письма Джека Миллера

Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2009 г. - 384 стр.

ISBN: 0-87552-715-9

Джон Миллер - Сердце лидера-слуги - Письма Джека Миллера - Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1. Мотивация в служении: стремление воздавать славу Богу

Часть 2. Основы служения: вера, смирение и молитва

Часть 3. Неотступность в служении

Часть 4. Ободрение

Приложение: Возрождение величайшего дела

Основные события жизни и служения Джека Миллера

Джон Миллер - Сердце лидера-слуги - Письма Джека Миллера - Введение

Чем бы Джек ни занимался, ему нравилось, чтобы рядом с ним было много людей и чтобы они делали то же дело (наверное, поэтому у него было пятеро детей, ведь дети - внимательные слушатели и верные ученики). Мы жили в пригороде Филадельфии, и в нашем большом старом доме частыми гостями были студенты, прихожане церкви, а иногда и просто те люди, которых Джек подвозил на машине и приглашал в гости2. Он делился своей верой со всеми этими людьми, а когда кто-либо из них становился верующим (кстати сказать, благодаря свидетельству Джека ко Христу пришли несколько студентов семинарии), он начинал учить их делиться верой с другими людьми. Методы обучения, которыми он пользовался, были весьма практичными. Отец брал с собой на служение всех, кто был в нашей гостиной в то время, когда он готовился к служению. Он благовествовал в ресторанах, на остановках метро, в больницах и в парках. Кроме того, он ездил с благовестническими миссиями в африканские страны и в Ирландию.

Со временем созданная Джеком церковь (пресвитерианская церковь «Новая жизнь») стала возрастать и уже сама начала создавать дочерние церкви. Миссия, которой он помогал на начальном этапе ее существования (миссия «Мировая жатва»), стала открывать новые сферы деятельности. Джек осознал, что верующие теперь меньше нуждаются в наставлениях, которые он давал им прежде. Поэтому он стал посвящать больше времени переписке с молодыми христианскими лидерами, с которыми желал продолжать делиться наставлениями. Переписке с ними Джек посвятил много времени. Он снял копии со многих писем и сохранил их. Он всегда надеялся, что придет день, когда эти письма будут изданы.

Письма, которые вошли в эту книгу, адресованы христианам из разных стран мира. Многие из мужчин и женщин, которых наставлял Джек, жили далеко от Филадельфии. Некоторые из них были миссионерами, другие были пасторами, которые посещали церковь «Новая жизнь» во время обучения в семинарии. Джек продолжал поддерживать общение с ними и после того, как на них была возложена обязанность заботиться о церквах. Джек также наставлял мужчин и женщин, которые пожелали вступить с ним в общение, прочитав его книги или прослушав его проповеди. Он также переписывался с лидерами церкви «Новая жизнь». Ему нравилось спокойно приводить свои мысли в порядок, излагать их на бумаге, а затем обсуждать с кем-либо написанное.

В этих письмах Джек рассматривает широкий круг вопросов и тем. Некоторые письма посвящены проблемам служения. Есть в книге письма, обращенные к служителям, чье призвание - создавать новые церкви; в них Джек отвечает на вопросы этих служителей о том, как создать церковь и заботиться о ней. Джек отвечает миссионерам, которым очень трудно приспособиться к новой культуре; он обращается к лидерам церкви «Новая жизнь» и говорит о конкретных планах и проблемах. Он наставляет пасторов, стремящихся применять принципы, изложенные в его книгах, в жизни церквей. Он пишет христианским лидерам, находящимся в конфликтных ситуациях (этой теме посвящена значительная часть книги). В книге есть много писем, где говорится о трудностях, с которыми сталкиваются все христиане; Джек пишет о телесных страданиях, борьбе с грехом, неумении и нежелании прощать, духовной борьбе, переменах в жизни и необходимости терпеливо переносить трудности.