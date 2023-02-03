Молиться нелегко. Для многих из нас довольно трудно открыто попросить о помощи даже хорошего друга. А если такая просьба называется «молитва», а на месте друга - Бог, просить еще труднее. Несвязанная речь, избитые формулировки, бессмысленные повторения, туманные намеки, благочестивый тон и спутанные мысли - если бы так вы говорили с друзьями и родными, они решили бы, что вы сошли с ума! Но скорее всего и вам доводилось обращаться к Богу именно так. Некоторые относятся к молитве, как к заячьей лапке, которая отводит порчу и приносит удачу.

Другие мучаются от угрызений совести, потому что их молитвенная жизнь не соответствует некоему надуманному стандарту. Возможно, в этих примерах вы узнаете самого себя.