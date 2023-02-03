Миллер - Жизнь в молитве
Молиться нелегко. Для многих из нас довольно трудно открыто попросить о помощи даже хорошего друга. А если такая просьба называется «молитва», а на месте друга - Бог, просить еще труднее. Несвязанная речь, избитые формулировки, бессмысленные повторения, туманные намеки, благочестивый тон и спутанные мысли - если бы так вы говорили с друзьями и родными, они решили бы, что вы сошли с ума! Но скорее всего и вам доводилось обращаться к Богу именно так. Некоторые относятся к молитве, как к заячьей лапке, которая отводит порчу и приносит удачу.
Другие мучаются от угрызений совести, потому что их молитвенная жизнь не соответствует некоему надуманному стандарту. Возможно, в этих примерах вы узнаете самого себя.
Молитва - так часто это для нас задача, подлежащая выполнению, а потому проблема. Жизнь - это вообще вереница задач и проблем, череда дел, забот, помех, радостей и печалей. Бог - Он тоже где-то там, и мы иногда к Нему обращаемся.
Кажется, наша жизнь со всеми ее проблемами и Господь неба и земли не часто пересекаются. Но молитва вовсе не задача и не должна быть проблемой. А Бог всегда рядом - здесь и сейчас. Молитва - разговор, в котором наша жизнь и наш Бог сливаются воедино. Пол Миллер это понимает. И он написал эту книгу, чтобы помочь вам воплотить это знание в жизнь.
Пол Миллер - Жизнь в молитве: Общение с Богом в мире, полном помех
Пол Миллер; пер. с англ.
Чернигов: In Lumine Media, 2015. - 272 с.
ISBN 978-617-7168-17-0
Пол Миллер - Жизнь в молитве: Общение с Богом в мире, полном помех - Содержание
Предисловие
Введение
1. «Какая от этого польза?»
2. Куда мы направляемся
Часть 1. Учимся молиться по-детски
3. Уподобьтесь ребенку
4. Учитесь говорить с Отцом
5. Проводите время с Отцом
6. Учитесь быть беспомощными
7. Взывайте «Авва» - непрестанно
8. Смирите сердце перед Отцом
Часть 2. Учимся снова доверять
9. Век цинизма
10. Лечимся от цинизма, следуя за Иисусом
11. Стремитесь видеть Иисуса во всем
Часть 3. Учимся просить Отца
12. Почему просить так трудно
13. Почему мы можем просить
14. Насколько близок к нам Бог
15. Как относиться к невероятным обещаниям Иисуса о молитве
16. Чего мы не просим: «хлеб наш насущный»
17. Чего мы не просим: «да приидет Царствие Твое»
18. Всецело подчинитесь Богу: «да будет воля Твоя»
Часть 4. Жизнь в истории Отца
19. Следим за сюжетом
20. Отцовская любовь
21. Молитва без ответа: как понимать неожиданные повороты сюжета
22. Как Бог Сам участвует в истории
23. Молитва без истории
24. Надежда: конец истории
25. Жизнь в евангельских историях
Часть 5. Молитва в повседневной жизни
26. Помощь для повседневной молитвы
27. Следим за развитием истории с помощью молитвенных карточек
28. Труд молитвы
29. Слушаем Бога
30. Молитвенный дневник: история духовного путешествия
31. Молитва в реальной жизни
32. Незавершенные истории
Благодарности
Примечания
Благодарю!
спасибо
Благодарю
Спасибо. Книга разрывает пополам.