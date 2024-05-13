Милович-Шералиева - Возвращение героя

Все, что люди видят и делают, берет свое начало из первобытного ритуала.

Искусство, реклама, мода и быт — все это родом из ритуала и мифа. Древний ритуал — будь то праздник в честь удачной охоты, сезона дождей, разлива рек или поворота к лету — знаменует собой торжество жизни, ее победу над смертью. Ритуал как бы воспроизводит охватившую людей радость и служит просьбой продлить ее. А значит, древний ритуал, праздник — это начало всех искусств и всех наших традиций, привычек и моделей поведения.

Главные праздники по всему миру и в последние две тысячи лет — Новый год, Пасха, Рождество. Где-то более важными считаются светские праздники, где-то — религиозные. Но все они знаменуют собой точку отсчета, переход от старого к новому. Новый год — здесь название говорит само за себя. Рождество — празднование рождения Иисуса Христа, проживается как рождение нового, приход того, чего не было прежде. Пасха, само название которой у христиан означает «переход от смерти к жизни», символизирует смену прошлого будущим, отмену смерти и торжество жизни. Одним словом, все главные праздники мира восславляют новую жизнь, знаменуют собой ее гарантию и триумф.

Даже когда забывают об истоках, люди сохраняют традиции. И хотя они проявляются по-разному в зависимости от среды, географии и времени, они есть везде, как везде есть небо, солнце и земля, родители и дом. Это — вечные понятия, это константа. А уж то, какими они будут — семья и все, что вокруг, — зависит от времени и места, и это — переменная; то, что различается во все времена и в разных уголках планеты.

Итак, главные праздники есть везде, но приходятся они на разное время года. В году есть четыре — нет, даже не сезона — астрономических явления: два солнцестояния (летнее и зимнее) и два равноденствия (весеннее и осеннее). Вокруг них и строится история главных праздников со времен очень глубокой древности. Пасху всегда отмечают в середине весны. Рождество и Новый год в христианском мире — зимой. Как и шотландский Хогманайил и скандинавский Йоль, а в некоторых странах Африки, например Кении и Танзании, как и в Древнем Египте, праздники выпадают на лето.

Милович-Шералиева, Юлия - Возвращение героя - Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре

Москва : МИФ, 2024. — 240 с. : с ил. — (Сознание и архетипы).

ISBN 978-5-00214-227-9

Милович-Шералиева, Юлия - Возвращение героя – Содержание

Предисловие

Глава 1. От первобытности к Античности. Откуда родом архетипы

Глава 2. Архетипические образы в древнегреческой культуре

Глава 3. Виды архетипических сюжетов

Глава 4. Тип культуры и архетип героя

Глава 5. Путь героя по Кэмпбеллу

Глава 6. Страсти по архетипам

Глава 7. Как менялись архетипы на протяжении истории человечества

Глава 8. Как менялись психотипы в XIX–XX веках

Глава 9. Архетип возраста в произведениях XX–XXI веков

Глава 10. Проявление древних моделей в дизайне, моде и рекламе

Глава 11. Архетипы нашего времени: на страницах книг, в кино и в жизни

Глава 12. Архетипы места, чисел и форм. Архетипические предметы

Вместо послесловия