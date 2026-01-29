Богослужебная книга, дополняющая 24-томное издание служебных Миней Предыдущее издание этой книги (2005, 2008) содержит тексты, переданные для публикации Синодальной Богослужебной комиссией в Издательство Московской Патриархии в 1997–2004 годах.

Новое издание Минеи дополнительной включило в себя все полные службы, а также тропари, кондаки, молитвы Пресвятой Богородице и святым, утверждённые Священноначалием Русской Церкви в период с 1989 по 2017 годы. Таким образом, эта Минея может дополнить 24-томный комплект служебных Миней любого года издания, начиная с 1989. Из-за увеличившегося объёма книга разделена на две части: первая — сентябрь-февраль, вторая — март-август.

Новая Минея дополнительная, по сравнению с предыдущими её изданиями, впервые напечатана компьютерным церковнославянским шрифтом «Hirmos» (разработчик Владислав Дорош), воссоздающим гарнитуру, которой традиционно набирались большие аналойные служебные Минеи до революции. Книга напечатана в две краски, на качественной офсетной бумаге. Издание имеет большой «клиросный» формат и выдержана в едином стиле с Октоихом, Триодями постной и цветной, Минеей общей, Минеей общей новомученикам и исповедникам Церкви Русской, Ирмологием.

Ко второй части книги прилагается отдельный вкладыш с нотами стихиры «Соловецтии мученицы…», написанной многолетним членом Синодальной богослужебной комиссии протоиереем Сергием Правдолюбовым и утверждённой вместе с текстом службы Собору новомучеников и исповедников Соловецких.

Минея дополнительная в 2-х частях

ISBN 978-5-88017-609-0

Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018.

Часть 1 – 616 с.

Часть 2 – 576 + 1 вклад.

Минея дополнительная в 2-х частях – Оглавление

ЧАСТЬ 1

Сентябрь

1. Новолетие церковное и празднование Пресвятой Богородице ради иконы Ее, именуемой «Черниговская Гефсиманская» [служба].

10. Всех святых, в земли Липецкой просиявших [служба и молитва].

11. Преподобного отца нашего Силуана Афонского [служба и молитва].

18. Попразднство Воздвижения Креста Господня. И преподобного Илариона Оптинского [служба и молитва].

19. Преподобного Алексия Зосимовского [тропарь, кондак и молитва].

24. Благоверного князя Владислава Сербского [служба].

26. Святителя Тихона, патриарха Всероссийского [служба и молитва].

27. Священномученика Петра, митрополита Крутицкого [тропарь и кондак].

28. Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского [служба и молитва].

Октябрь

1. Преподобного Романа Сладкопевца [тропарь].

2. Священномученика Киприана [молитва].

8. Собор Вятских святых [тропарь, кондак и молитва].

10. Преподобного Амвросия, старца Оптинского [служба и молитва].

11. Собор преподобных отцов Оптинских [служба и молитвы].

11. Преподобного Льва Оптинского [служба].

15. Священноисповедника Афанасия, епископа Ковровского [служба и молитва].

15. Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской [служба и молитва].

23. Священномученика Владимира Амбарцумова, пресвитера Московского [служба и молитва].

31. Священномученика протоиерея Иоанна Царскосельского [тропарь и кондак].

Ноябрь

5. Святых отцов Поместного Собора Церкви Русской [тропарь, кондак и величание].

15. Преподобного Паисия Величковского [тропарь и кондак].

18. Собор святых земли Эстонской [служба и молитва].

19. Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, чудотворца [служба и молитва].

27. Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ее, именуемой «Абалакская» [служба и молитвы].

27. Собор новомучеников и исповедников Радонежских [служба и молитва].

27. Преподобномученика Кронида, архимандрита Радонежского [тропарь и кондак].

28. Священномученика митрополита Серафима [тропарь и кондак].

Декабрь

2. Священномученика Владимира Проферансова, пресвитера Московского [тропарь и кондак].

15. Священномученика Илариона, архиепископа Верейского [служба].

18. Священномученика Фаддея, архиепископа Тверского и Кашинского [тропарь и кондак].

20. Святого праведного пресвитера Иоанна Кронштадтского, чудотворца [служба и молитва].

30. Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца [служба и молитва].

Январь

5. Преподобного Симеона Псково-Печерского [служба].

10. Святителя Феофана, затворника Вышенского [служба и молитва].

24. Святой блаженной Ксении Петербургской, Христа ради юродивой [служба и молитва].

25. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской [служба и молитва].

25. Священномученика Владимира, митрополита Киевского [служба].

30. Преподобного Германа Зосимовского [тропарь, кондак и молитва].

Февраль

3. Святого праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы [тропарь и кондак].

9. Преподобных Геннадия и Никифора Важеезерских [тропарь, кондак и молитва].

13. Святителя Серафима, архиепископа Богучарского [тропарь, кондак и молитва].

17. Преподобного Варнавы Гефсиманского, Радонежского [служба и молитва].

Приложение

Богородичны воскресны на осмь гласов.

Богородичны осми гласов, поемые, егда есть «Слава» святому в Минеи.

Богородичны отпустительные воскресны, осми гласов.

Богородичны отпустительные по тропарях святых, поемые во все лето.

ЧАСТЬ 2

Март

10. Святого праведного Павла Таганрогского [тропарь, кондак и молитва].

12. Священномученика Сергия Скворцова [тропарь и кондак].

19. Святой праведной Софии, княгини Слуцкой [служба и молитва].

21. Преподобного Серафима Вырицкого [служба и молитва].

Апрель

19. Святой праведной Матроны Московской [служба и молитва].

30. Святителя Игнатия, епископа Кавказского [служба].

Май

3. Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ее, именуемой «Свенская Печерская» [служба и молитва].

3. Преподобных Иулиании и Евпраксии Московских [служба и молитва].

12. Преподобного Антония Радонежского [тропарь, кондак и молитва].

19. Святого благоверного великого князя Димитрия Донского [служба и молитва].

29. Святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского [служба и молитва].

Июнь

14. Собор святых Дивеевских [служба и молитва].

19. Святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси [служба и молитва].

19. Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского [служба и молитвы].

20. Празднование Пресвятой Богородице ради иконы Ее, именуемой «Косинская» [тропарь и кондак].

25. Святых чудотворцев Муромских князя Петра, во иноках Давида, и княгини Февронии, во инокинях Евфросинии [молитва].

25. Преподобного Далмата Исетского [тропарь и кондак].

9-я пятница по Пасхе. Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ее, именуемой «Табынская» [служба].

3-я неделя по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших [служба и молитва].

4-я неделя по Пятидесятнице. Преподобных Псково-Печерских [служба].

Июль

4. Святых царственных страстотерпцев [служба и молитва].

4. Преподобного Андрея Рублева, иконописца [служба и молитва].

5. Святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы [тропарь и кондак].

15. Служба Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси, и святому равноапостолу, великому князю Владимиру, нареченному во Святом Крещении Василию

Последование молебного пения в праздник святого равноапостольного князя Владимира и в память Крещения Руси.

31. Предпразднство происхождения Честного и Животворящего Креста Господня. И святого священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и иже с ним пострадавших преподобномученика Сергия и мучеников Юрия и Иоанна [служба и молитва].

Август

7. Священномученика протопресвитера Александра Хотовицкого [тропарь и кондак].

10. Собор новомучеников и исповедников Соловецких [служба и молитва].

12. Преподобномучеников Белогорских [тропарь и кондак].

12. Преподобномученика Варлаама, архимандрита Белогорского [тропарь и кондак].

17. Празднование Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ее, именуемой «Свенская Печерская» [служба и молитва].

21. Служба чудесному Явлению Светописанного образа Пресвятой Богородицы на в русском наСвятой Горе Афонской Свято-Пантелеимоновом монастыре.

26. Преподобномученика Адриана Ондрусовского [тропарь и кондак].

30. Праведного Петра, пресвитера Владимирского, исповедника [тропарь, кондак и молитва].

Приложение