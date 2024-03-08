Минирт - Майер - Хемфельт - Снид - Хокинс – Наркотик под названием еда
Знакомьтесь: Барбара Джеймисон, крупная женщина весом под девяносто килограммов. В детстве Барбара мечтала: вырасту — стану стройной, красивой, уверенной в себе успешной женщиной. Эти фантазии скрашивали ее нелегкую жизнь. Она представляла себя учительницей, которая работает с больными детьми. Сейчас ей за тридцать, и при виде Барбары никто и не вспомнит об уверенности и процветании, а тем более о стройности и красоте.
И поэтому она не стремится, чтобы кто-то ее видел. Вот и сегодня вечером Барбара, хотя была дома одна, заперла дверь спальни. Плюхнувшись на кровать, она принялась вскрывать пакетики и коробочки и смаковать лакомства: жареный цыпленок с хрустящей корочкой, крабовый салат, обильно политый майонезом. И на закуску — шоколадный крем и пончики, целая упаковка.
Намереваясь всласть наесться, Барбара всегда выбирала высококалорийную еду. Приступы обжорства начались у нее еще в подростковом возрасте - они помогали ей уживаться с отцом. Отставной военный, он был человеком требовательным и грубым. Мать Барбары заболела раком, когда девочке было десять лет, и, хотя прожила еще долго, не могла думать ни о чем, кроме своей болезни. Получилось, что Барбара росла и взрослела без материнской любви. Отец же воспитывал дочку в жесткой армейской манере, к тому же он был подвержен вспышкам ярости, которые с годами становились все сильнее. А еще папа Барбары очень любил выпить...
В старших классах Барбара увлекалась различными диетами, но долго не выдерживала — возвращалась к обжорству. Когда она училась в колледже, то нашла себе любимое местечко, где можно было недорого и быстро наесться до отвала. Затем она неслась в общежитие и, склонившись над унитазом, извергала съеденное. В замкнутом круге «пиршество - рвота» Барбара крутилась все годы учебы. Надежда на благоприятные перемены посетила сердце Барбары, когда в ее жизни появился Том. Однако их трудная семейная жизнь закончилась разрывом.
После ухода мужа Барбаре стало легче устраивать себе пиры — не нужно было таиться. И чудовище, живущее у нее внутри, требовало обильной еды все чаще.
Сейчас чудовище угомонилось, и Барбара остановилась, даже не доев всего. Она чувствовала себя такой жалкой и несчастной, что неспособна была двинуться с места. Смахнув с постели остатки еды, она откинулась на подушки. Погружаясь в дремоту, она почти равнодушно спросила Бога: «Господи, что со мной будет?»
Наконец компульсивное стремление к еде (иными словами - пищевая зависимость) стало настолько сильным, что Барбаре пришлось обратиться за профессиональной помощью.
Фрэнк Минирт, Пол Майер, Роберт Хемфельт, Шарон Снид, Дон Хокинс – Наркотик под названием еда - Программа избавления от пищевой зависимости
М.: Триада, 2022. – 299 с.
ISBN 978-5-86181-589-5
Фрэнк Минирт, Пол Майер, Роберт Хемфельт, Шарон Снид, Дон Хокинс – Наркотик под названием еда – Содержание
Часть 1. Суть проблемы
- Глава 1. Когда еда превращается в наркотик?
- Глава 2. А я все ем, и ем, и ем... Почему?
- Глава З. Как раны детства исцелить? Чем голод сердца утолить?
- Глава 4. Механизмы зависимости
Часть 2. Десять тропинок к здоровью
- Глава 5. Первая тропа. Наука побеждать
- Глава 6. Вторая тропа. Здоровая еда - залог успеха
- Глава 7. Третья тропа. Прощание
- Глава 8. Четвертая тропа. Очистительные страдания
- Глава 9. Пятая тропа. Новые дали
- Глава 10. Шестая тропа. Вера в новые перспективы
- Глава 11. Седьмая тропа. Новые спутники
- Глава 12. Восьмая тропа. «Двоим лучше, нежели одному»
- Глава 13. Девятая тропа. Как сохранить плоды победы?
- Глава 14. Десятая тропа. Срыв
Приложение. Список взаимозаменяемых продуктов
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