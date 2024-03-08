Минирт - Майер - Хемфельт - Снид - Хокинс – Наркотик под названием еда

Знакомьтесь: Барбара Джеймисон, крупная женщина весом под девяносто килограммов. В детстве Барбара мечтала: вырасту — стану стройной, красивой, уверенной в себе успешной женщиной. Эти фантазии скрашивали ее нелегкую жизнь. Она представляла себя учительницей, которая работает с больными детьми. Сейчас ей за тридцать, и при виде Барбары никто и не вспомнит об уверенности и процветании, а тем более о стройности и красоте.

И поэтому она не стремится, чтобы кто-то ее видел. Вот и сегодня вечером Барбара, хотя была дома одна, заперла дверь спальни. Плюхнувшись на кровать, она принялась вскрывать пакетики и коробочки и смаковать лакомства: жареный цыпленок с хрустящей корочкой, крабовый салат, обильно политый майонезом. И на закуску — шоколадный крем и пончики, целая упаковка.

Намереваясь всласть наесться, Барбара всегда выбирала высококалорийную еду. Приступы обжорства начались у нее еще в подростковом возрасте - они помогали ей уживаться с отцом. Отставной военный, он был человеком требовательным и грубым. Мать Барбары заболела раком, когда девочке было десять лет, и, хотя прожила еще долго, не могла думать ни о чем, кроме своей болезни. Получилось, что Барбара росла и взрослела без материнской любви. Отец же воспитывал дочку в жесткой армейской манере, к тому же он был подвержен вспышкам ярости, которые с годами становились все сильнее. А еще папа Барбары очень любил выпить...

В старших классах Барбара увлекалась различными диетами, но долго не выдерживала — возвращалась к обжорству. Когда она училась в колледже, то нашла себе любимое местечко, где можно было недорого и быстро наесться до отвала. Затем она неслась в общежитие и, склонившись над унитазом, извергала съеденное. В замкнутом круге «пиршество - рвота» Барбара крутилась все годы учебы. Надежда на благоприятные перемены посетила сердце Барбары, когда в ее жизни появился Том. Однако их трудная семейная жизнь закончилась разрывом.

После ухода мужа Барбаре стало легче устраивать себе пиры — не нужно было таиться. И чудовище, живущее у нее внутри, требовало обильной еды все чаще.

Сейчас чудовище угомонилось, и Барбара остановилась, даже не доев всего. Она чувствовала себя такой жалкой и несчастной, что неспособна была двинуться с места. Смахнув с постели остатки еды, она откинулась на подушки. Погружаясь в дремоту, она почти равнодушно спросила Бога: «Господи, что со мной будет?»

Наконец компульсивное стремление к еде (иными словами - пищевая зависимость) стало настолько сильным, что Барбаре пришлось обратиться за профессиональной помощью.

Фрэнк Минирт, Пол Майер, Роберт Хемфельт, Шарон Снид, Дон Хокинс – Наркотик под названием еда - Программа избавления от пищевой зависимости

М.: Триада, 2022. – 299 с.

ISBN 978-5-86181-589-5

Фрэнк Минирт, Пол Майер, Роберт Хемфельт, Шарон Снид, Дон Хокинс – Наркотик под названием еда – Содержание

Часть 1. Суть проблемы

Глава 1. Когда еда превращается в наркотик?

Глава 2. А я все ем, и ем, и ем... Почему?

Глава З. Как раны детства исцелить? Чем голод сердца утолить?

Глава 4. Механизмы зависимости

Часть 2. Десять тропинок к здоровью

Глава 5. Первая тропа. Наука побеждать

Глава 6. Вторая тропа. Здоровая еда - залог успеха

Глава 7. Третья тропа. Прощание

Глава 8. Четвертая тропа. Очистительные страдания

Глава 9. Пятая тропа. Новые дали

Глава 10. Шестая тропа. Вера в новые перспективы

Глава 11. Седьмая тропа. Новые спутники

Глава 12. Восьмая тропа. «Двоим лучше, нежели одному»

Глава 13. Девятая тропа. Как сохранить плоды победы?

Глава 14. Десятая тропа. Срыв

Приложение. Список взаимозаменяемых продуктов