Миркина - Истина и ее двойники

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Истина и ее двойники» Зои Миркиной — это глубокое философское и поэтическое размышление о подлинности духовного опыта и опасностях его имитации. Основная мысль автора заключается в том, что Истина не является набором застывших догм или правильных слов, а представляет собой живое, трепетное присутствие Бога в сердце человека. Миркина с хирургической точностью описывает «двойников» — тени и суррогаты Истины, которые часто принимают вид высокой морали, религиозного рвения или идеологической убежденности, но при этом лишены любви и внутреннего света, становясь лишь мертвой формой.

В своих эссе автор призывает читателя к предельной внутренней честности и тишине, в которой только и может быть услышан голос Бога. Миркина подчеркивает, что путь к Истине всегда лежит через страдание, сострадание и отказ от собственного эго, в то время как «двойники» предлагают легкие ответы и внешнюю самоуверенность. Книга наполнена пронзительными метафорами и обращениями к мировому культурному наследию, утверждая, что подлинная духовность всегда универсальна и узнаваема по плодам внутреннего мира и свободы. Это произведение служит духовным компасом для тех, кто стремится отличить подлинное сияние вечности от обманчивого блеска человеческих конструкций.

Зоя Миркина – Истина и ее двойники

Москва: «Протестант», 1993. – 96 с.

ISBN 5-85770-007-8

Зоя Миркина – Истина и ее двойники – Содержание

Г.Померанц. Учиться падать

ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

  • Глава 1. Созерцание

  • Глава 2. Мера жизни

  • Глава 3. Усилие, которым берется царство

  • Глава 4. Открытые вопросы

  • Глава 5. Два страха, две свободы

  • Глава 6. Расколотая душа

  • Глава 7. Взломанная тайна

  • Глава 8. Логика и страх Божий

  • Глава 9. Страдающий демон

  • Глава 10. Лишние

  • Глава 11. Реальность и факты

  • Глава 12. Я стою на мосту

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

  • Глава 1. Символ веры

  • Глава 2. Стихия и дух

  • Глава 3. «В глубокой задумчивости»

  • Глава 4. Святыня красоты

  • Глава 5. Трое в одном лице

  • Глава 6. *Есть высший судия»

  • Глава 7. Собственник и мот

  • Глава 8. Запах вечности

Примечания

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books