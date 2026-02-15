«Истина и ее двойники» Зои Миркиной — это глубокое философское и поэтическое размышление о подлинности духовного опыта и опасностях его имитации. Основная мысль автора заключается в том, что Истина не является набором застывших догм или правильных слов, а представляет собой живое, трепетное присутствие Бога в сердце человека. Миркина с хирургической точностью описывает «двойников» — тени и суррогаты Истины, которые часто принимают вид высокой морали, религиозного рвения или идеологической убежденности, но при этом лишены любви и внутреннего света, становясь лишь мертвой формой.

В своих эссе автор призывает читателя к предельной внутренней честности и тишине, в которой только и может быть услышан голос Бога. Миркина подчеркивает, что путь к Истине всегда лежит через страдание, сострадание и отказ от собственного эго, в то время как «двойники» предлагают легкие ответы и внешнюю самоуверенность. Книга наполнена пронзительными метафорами и обращениями к мировому культурному наследию, утверждая, что подлинная духовность всегда универсальна и узнаваема по плодам внутреннего мира и свободы. Это произведение служит духовным компасом для тех, кто стремится отличить подлинное сияние вечности от обманчивого блеска человеческих конструкций.

Зоя Миркина – Истина и ее двойники

Москва: «Протестант», 1993. – 96 с.

ISBN 5-85770-007-8

Зоя Миркина – Истина и ее двойники – Содержание

Г.Померанц. Учиться падать

ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

Глава 1. Созерцание

Глава 2. Мера жизни

Глава 3. Усилие, которым берется царство

Глава 4. Открытые вопросы

Глава 5. Два страха, две свободы

Глава 6. Расколотая душа

Глава 7. Взломанная тайна

Глава 8. Логика и страх Божий

Глава 9. Страдающий демон

Глава 10. Лишние

Глава 11. Реальность и факты

Глава 12. Я стою на мосту

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

Глава 1. Символ веры

Глава 2. Стихия и дух

Глава 3. «В глубокой задумчивости»

Глава 4. Святыня красоты

Глава 5. Трое в одном лице

Глава 6. *Есть высший судия»

Глава 7. Собственник и мот

Глава 8. Запах вечности

Примечания