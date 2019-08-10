Дар пророчества дается избранным — праведникам и святым. Сергий Радонежский предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле, вдохновил и поддержал князя в минуты колебаний.

Он видел будущее и предназначение каждого человека, творил много чудес, исцелял и вразумлял, еще при жизни удостоился видений, непостижимых уму. Сергий был не только учителем и путеводителем, но и великим деятелем, оставил нам Троице-Сергиеву лавру и еще несколько десятков монастырей.

Миронихина Любовь - Сергий Радонежский

М.: Олимп; ООО«Фирма «Издательство ACT», 1999. —192 с

ISBN 5-7390-0695-3

Миронихина Любовь - Сергий Радонежский - Содержание

Введение

Пустынник

Целитель и чудотворец

Пророк

Праведники живут вовеки

Миронихина Любовь - Сергий Радонежский - Введение

Как светило светлое воссиял он встране Русской посреди тьмы и мрака.

Епифаний

Время общественных бедствий естьего время: когда все уже кажется гибнущим, тогда воздвигается Сергий.

А. Муравьев

Cмутные времена посылаются в мир для спасения и помощи людям такие светочи, как Сергий Радонежский. В чем тайна великогостарца? Он ушел от мира, стал отшельником в дремучих Радонежских лесах — и всю жизнь служил народу и отечеству, боролся с враждой и разделенностью князей, с прочими пороками, разъедающими человеческие сердца. Он не оставил писаний и поучений — и считался всенародным учителем, путеводителем и наставником. Нравственный авторитет скромного игумена Святотроицкой обители был так велик, что князь и митрополиты обращались к нему в трудные минуты за советом, вразумлением и добрым предсказанием. Потому что еще при жизни Сергий почитался величайшим из пророков. Дар пророчества дается избранным — праведникам и святым, достигшим больших высот в духовной жизни. Сергий стал истинно народным святым. Еще при жизни шли к нему бояре и мужики, военачаль ники и простые бабы, богатые и бедные. Великий старец принимал всех, каждому своими «тихими и кроткими словесами» давал утешение и всякого просящего наставлял. Еще одна тайна — «посмертная жизнь» преподобного Сергия. После кончины он стал не просто легендарным воспоминанием, историческим героем, которого чтят за то, что он много потрудился для России.

Радонежский старец словно «соприсутствует нам духом» вот уже шесть столетий. Все так же взывают к нему о помощи и в скорбные минуты припадают к его святым мощам — и он помогает. «Посмертная жизнь» преподобного Сергия, его частые явления среди людей и помощь родной обители стали такой же реальностью, как и его земная жизнь. Россия многим обязана радонежскому чудотворцу. Каждый школьник знает, что Сергий предсказал Дмитрию Донскому победу над татарами на Куликовом поле, вдохновил и поддержал князя в минуты сомнений и колебаний. Эта победа стала переломной в истории страны. Не потому, что положила конец владычеству татар: еще целое столетие они хозяйничали на Руси и брали дань. Значение этой победы больше нравственное: русский народ после Куликова поля словно очнулся после вековой спячки, поверил в себя и стал себя уважать. Вместе с митрополитом Алексием и Дмитрием Донским преподобный Сергий всю жизнь «собирал Русь» — мирил князей, увещевал, грозил карой Божией за нескончаемые раздоры и между усобицы. Подумать только, православные убивали друг друга, уводили сограждан в плен, как рабов!

Летописи полны сказаний о вражде между соседями, о коварстве, предательствах и кровавых войнах. Не раз Сергий брал в руки посох и шел в Ростов, Нижний Новгород, Рязань с миссией посла и миротворца. Но был он не только миротворцем и молитвенником, но и великим делателем. Оставил после себя Троице-Сергиеву лавру, одну из четырех лавр в стране, для многих православных самое святое и прекрасное место на земле; заложил и построил еще не сколько монастырей. А его ученики и ученики учеников создали десятки пустынь и обителей. Сергия называют «отцом истинного монашества» за то, что он вернул в русские монастыри общежительный устав, несмотря на сопротивление недовольных монахов. Современники оставили немного свидетельств орадонежском игумене. Главный источник, откуда мы черпаем сведения о нем, — житие, написанное его учеником Епифанием. Это не историческая книга и не биографический очерк. В этом удивительном повествовании органично переплетаются чудесное с обыденным, рисуя яркий образ преподобного Сергия. Радонежский чудотворец — наше духовное богатство, ангел-хранитель русской земли. Он стал самым драгоценным человеком из всех посланных России за тысячу с лишним лет ее христианского существования. Собственным примером, а не высоконравственными словами Сергий учит нас смирению и милосердию, труду и мужеству, умиротворению и единению людей не на плотских, мирских началах, а на началах веры в Единую Троицу.