Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Философия - учебник для ВУЗов

Миронов - Разин - Васильев - Философия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Этот учебник, подготовленный ведущими профессорами МГУ, представляет собой систематическое изложение философии как фундаментальной основы человеческой культуры. В первой части авторы дают глубокий исторический экскурс, прослеживая путь мировой мысли от античных истоков до современных интеллектуальных течений. Особое внимание уделяется тому, как классические идеи трансформировались под влиянием науки, религии и социальных перемен, что позволяет читателю увидеть преемственность философских традиций.

Во второй, теоретической части книги подробно рассматриваются ключевые разделы: онтология, гносеология, этика и социальная философия. Благодаря участию таких специалистов, как В. В. Васильев и А. В. Разин, в учебнике на высоком уровне анализируются сложнейшие современные проблемы — от природы сознания и «трудной проблемы» субъективного опыта до этических вызовов глобализирующегося мира. Издание ориентировано на развитие у студентов навыков критического анализа и способности самостоятельно ориентироваться в многообразии мировоззренческих систем.

Философия: Учебник для вузов

  • ред. В.В. Миронов, А.В. Разин, В.В. Васильев

  • М.: Академический Проект, 2020. — 650 с. — (Gaudeamus).

  • ISBN 978-5-8291-3210-1

Философия: Учебник для вузов – Содержание

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

  • Глава 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 2. СОЗНАНИЕ

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 2. ВТОРОЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 3. ТРЕТИЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. ФИЛОСОФИЯ ЭЛЛИНИЗМА И ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

  • Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

  • Глава 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 6. ВОЗРОЖДЕНИЕ

  • Глава 7. БЭКОН И ДЕКАРТ КАК ОСНОВАТЕЛИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • Глава 8. МЕТАФИЗИКИ XVII ВЕКА

  • Глава 9. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

  • Глава 10. КАНТ

  • Глава 11. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 12. ШОПЕНГАУЭР

РАЗДЕЛ III. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

  • Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ОНТОЛОГИИ КАК УЧЕНИЯ О БЫТИИ

  • Глава 2. ПОНЯТИЕ БЫТИЯ И ВАРИАНТЫ ОНТОЛОГИИ

  • Глава 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ

  • Глава 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

  • Глава 4. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  • Глава 5. ОБЩЕСТВО КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РАЗДЕЛ V. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

  • Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

  • Глава 2. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

  • Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Раздел VI. Философская антропология

  • Глава 1. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРЕДМЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

  • Глава 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Views 93
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

