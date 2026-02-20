Миронов - Разин - Васильев - Философия

Этот учебник, подготовленный ведущими профессорами МГУ, представляет собой систематическое изложение философии как фундаментальной основы человеческой культуры. В первой части авторы дают глубокий исторический экскурс, прослеживая путь мировой мысли от античных истоков до современных интеллектуальных течений. Особое внимание уделяется тому, как классические идеи трансформировались под влиянием науки, религии и социальных перемен, что позволяет читателю увидеть преемственность философских традиций.

Во второй, теоретической части книги подробно рассматриваются ключевые разделы: онтология, гносеология, этика и социальная философия. Благодаря участию таких специалистов, как В. В. Васильев и А. В. Разин, в учебнике на высоком уровне анализируются сложнейшие современные проблемы — от природы сознания и «трудной проблемы» субъективного опыта до этических вызовов глобализирующегося мира. Издание ориентировано на развитие у студентов навыков критического анализа и способности самостоятельно ориентироваться в многообразии мировоззренческих систем.

Философия: Учебник для вузов

ред. В.В. Миронов, А.В. Разин, В.В. Васильев

М.: Академический Проект, 2020. — 650 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3210-1

Философия: Учебник для вузов – Содержание

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

Глава 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Глава 2. СОЗНАНИЕ

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 2. ВТОРОЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 3. ТРЕТИЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. ФИЛОСОФИЯ ЭЛЛИНИЗМА И ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Глава 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 6. ВОЗРОЖДЕНИЕ

Глава 7. БЭКОН И ДЕКАРТ КАК ОСНОВАТЕЛИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Глава 8. МЕТАФИЗИКИ XVII ВЕКА

Глава 9. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Глава 10. КАНТ

Глава 11. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 12. ШОПЕНГАУЭР

РАЗДЕЛ III. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ОНТОЛОГИИ КАК УЧЕНИЯ О БЫТИИ

Глава 2. ПОНЯТИЕ БЫТИЯ И ВАРИАНТЫ ОНТОЛОГИИ

Глава 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ

Глава 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Глава 4. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава 5. ОБЩЕСТВО КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РАЗДЕЛ V. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Глава 2. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Раздел VI. Философская антропология