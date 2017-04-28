Миронов - Русской судьбы тайна
С принятием 5 декабря 2014 года резолюции конгресса США против незаконных действий России в Украине и в других странах постсоветского пространства вновь возникла ситуация, когда российские представители стали натужно и громогласно заявлять, что, мол, сами упомянутые незаконные действия России никак и никем не доказаны. Но разве кто-то в здравом уме и памяти станет доказывать агрессору, что он агрессор? Неужели кто-то всерьез будет говорить о честности с шулером, у которого в руках к тому же пистолет, направленный в сторону всех недовольных им?
Вся честная Россия знает, что партия «жуликов и воров», находящаяся у власти, захватила ее с помощью всевозможных махинаций и подтасовок, включая все формы давления на избирателя. Странным образом представители этой бесчестной партии почему-то вдруг посчитали, что с ними в мире из серьезных людей кто-то будет считаться, воспринимая их как вменяемых партнеров, с которыми можно иметь дело. Да, Россия пока еще в состоянии своим ядерным оружием натворить в мире много бед. Именно по этой единственной причине мировое сообщество в целом и церемонится с ней, понимая, что все же лучше откровенного мирового хулигана и мошенника в одном лице попытаться утихомирить, чем начинать с ним сразу же вооруженную борьбу, издержки которой будут весьма тяжелы. Кстати, как раз это обстоятельство и ставится подло во главу угла нынешней российской властью, что, мол, наши оппоненты побоятся с нами связываться, а значит, следует и далее давить всех недовольных нынешней Россией в полной мере, что с нами «русская правда» и ей, родимой, нет преград. Что ж, видимо, и впрямь русские люди должны получить, наконец, хороший, надежно очищающий их от бесовской гордыни космических размеров урок. Без него им в целом нет ходу в будущее, а значит, примем грядущее самое масштабное освобождение русского мира от застарелого греха спокойно и с твердою верою в последующее возрождение Святой Руси.
Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление
Санкт Петербург: Реноме, 2015 г. — 408 с.
ISBN 978–5-91918-569-7
Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление – Содержание
Предисловие
- Глава 1. Предваряющий рассказ
- Глава 2. В поисках истины
- Глава 3. Разговоры о главном
- Глава 4. Снова об Аввакуме, и не только…
- Глава 5. История церковного раскола XVII века как новая надежда Александра Печкина в деле раскрытия тайны русской натуры
- Глава 6. И снова совсем не пустые споры о смысле человеческой жизни
- Глава 7. Опять Аввакум, опять раскол церковный
- Глава 8. Политическая агрессия как камень преткновения для русского человека
- Глава 9. Россия снова упала на колени?
- Глава 10. Патриарх Никон как русская погибельная амбиция
- Глава 11. Снова встречи и снова разговоры о главном
- Глава 12. Позорный разворот российских СМИ в отношении Донецкой и Луганской республик
- Глава 13. Русские государственные и не только иуды в полный рост
- Глава 14. Еще один шаг к искомой тайне
- Глава 15. Русская бюрократия как весомая подсказка к разгадке тайны русской души
- Глава 16. Вспоминая совсем недавнее прошлое…
- Глава 17. И снова споры об Украине
- Глава 18. В поисках главного русского порока, или Кто такие русские иуды на самом деле
- Глава 19. Русский гуманизм как спекуляция на изначальном русском же произволе
- Глава 20. Анонимная смерть русских героев в Донецке, или Антирусская политика России в действии…
- Глава 21. Геополитика как любимая и крайне опасная забава русских псевдоинтеллигентов
- Глава 22. Вероятные корни погибельного соблазна для русского сознания
- Глава 23. О русском выборе без выбора
- Глава 24. Долго откладывавшийся разговор о главном…
- Глава 25. О русских издалека
- Глава 26. Унылое русское нытье после русского же радужного бездумия
- Глава 27. Парадокс президента
- Глава 28. Маркиз Астольф де Кюстин: еще шаг к разгадке русской тайны
- Глава 29. И снова Аввакум Петров, но теперь как зеркало русского будущего
- Глава 30. Иван Поддубный, русская идея и третий путь
- Глава 31. Русские дети как возмездие будущему русского мира
- Глава 32. Русская аналитика как надежда русского же будущего
- Глава 33. Русская духовность как русская же одержимость бесовскими смыслами
- Глава 34. Мрачное молчание, или Постыдная поддержка Русской православной церковью ведения Кремлем гибридной войны в Украине. С кем и с чем воистину православные люди?
- Глава 35. Русская душа в зеркале искусства
- Глава 36. Долг и любовь по-русски
- Глава 37. Русский бог нечестия
- Глава 38. «Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины…»
- Глава 39. Заочный спор с Ф. М. Достоевским
- Глава 40. Еще раз о суждениях Ф. М. Достоевского
- Глава 41. И снова «Анна Каренина». Прославленный роман как величайшая иллюзия русской светской правды
- Глава 42. Русские иуды
- Глава 43. И почему только царь?
- Глава 44. «И что это я в тебя такой влюбленный?»
- Глава 45. Судьба Украины в конце 2014 года. Пророчество Печкина
- Глава 46. А что же Пушкин?
- Глава 47. Русский страх — великий и беспощадный
- Глава 48. Лика Приз и другие добровольные «охранители» России
- Глава 49. Тотальный русский государственный терроризм - главное содержание обозримого будущего России
- Глава 50. Русские против русских во имя русских…
- Глава 51. Ключи русской судьбы: преступное законодательство, преступное правление и преступный патриотизм
- Глава 52. Замысел Александра Печкина о возможной дискуссии со своей матерью и сестрой по вопросу военных событий в Украине
- Глава 53. И все же они пойдут на Киев…
- Глава 54. От Великого церковного раскола до немыслимого еще вчера русского фашизма
- Глава 55. Необыкновенный русский фашизм. Подробности…
- Глава 56. Вспоминая 1995 год…
- Глава 57. «Время выбрало нас», или Давно искомое пророчество
- Глава 58. Загадка духовности
- Глава 59. Проба начала первой целевой дискуссии, или Спасти душу русскую
- Глава 60. Страсти по «боингу-777»
- Глава 61. Аркадий Мамонтов и Печкин
- Глава 62. Александр Печкин глазами его возлюбленной…
Вместо послесловия. Заключительные мысли Александра Печкина о тайне характера русского народа
Постскриптум. О носителях «собачьей правды»
Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление - Предисловие
Почему же роман-размышление? Автору в своей жизни приходилось многократно испытывать разочарование от чтения разнообразных романов. Что его не устраивало в них? Очень слабый результат от прочтения, а то еще и весьма вредный. О чем таком речь? Всякий раз, открывая книгу, он надеялся, что кроме ярких переживаний о судьбах героев читателю, в конце концов, будут предложены мудрые, наставительные мысли, без которых само чтение романов превращалось лишь в приятную, но заведомо пустую или очевидно вредную трату времени. Многие герои этих увлекательных произведений раз от разу только производили впечатление действительно умных или мудрых людей, создавая у читателей прямо-таки ложное представление о ключевых проблемах человеческой жизни. Очаровывая читателей, романисты регулярно оставляли их, как говорится, «у разбитого корыта». Более того, наиболее впечатлительные натуры начинали подражать фактической глупости так называемых героев-идеалистов или героев-праведников. Поэтому автор и решил написать романразмышление, в котором он мог бы попытаться изложить читателю многие насущные для него смыслы. Настоящая книга, как и предшествовавшая ей работа под названием «Русло русского речения», выходит снова по заказу одного опытного и мудрого русского человека. Именно он в марте 2014 года изначально задал повестку разговора о тайне характера русского народа как предельно актуальную. В ней, скорее всего, будут восполнены все те смыслы, какие были затронуты автором ранее.
О чем же таком важном пойдет речь? Видимо, она пойдет о попытках проникновения с помощью художественных приемов и образов в подоплеку странного поведения русского народа в истории России, когда он вдруг начинал решительно действовать вопреки здравому или рациональному смыслу, когда он становился как бы врагом самому себе. Кстати сказать, и сегодня он оказался в не менее чем когда-то, мягко скажем, пикантной ситуации, ведь его борьба с миром за Украину легко попадает в круг подобных историй прошлого. Тем более что по всему видно, что тяжба за нее есть только повод для чего-то явно большего. И все равно русские люди в своем большинстве как по невидимой команде вошли в раж патриотизма и подобающего ему странного величия.
Так вот как раз уяснению причин сего внешне вполне самоубийственного массового поведения и будет посвящен предлагаемый к прочтению новый роман, который, по мысли его автора, возможно, и поможет открыть сакральные смыслы всей русской истории.
Главный герой этого произведения заметно отличается своим образом мысли и образом жизни от обычного человека или обывателя, который богат и знаменит или не очень, но который все равно жив по большей части лишь земным смыслом. Иначе говоря, героя мало интересует все, что находится в пределах только телесного счастья или в пределах земного тщеславия, связанного с упомянутым счастьем. Он всю жизнь ищет причины людского нечестия и людской пошлости. Для него важно понять, что в человеческой жизни не так, что в результате в подлинном бытии совесть и честь — пустые слова. Герой романа решает задачи за многих других людей, которым просто недосуг заниматься главным — смыслом собственной жизни. Как знать, может быть, подробный, почти дневниковый рассказ о его усилиях и станет кому-то из читателей решающей помощью в осознании ими важности и насущности познания смысла человеческой жизни? В таком случае автор этой книги с радостью посчитает свою задачу выполненной.
No comments yet. Be the first!