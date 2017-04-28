С принятием 5 декабря 2014 года резолюции конгресса США против незаконных действий России в Украине и в других странах постсоветского пространства вновь возникла ситуация, когда российские представители стали натужно и громогласно заявлять, что, мол, сами упомянутые незаконные действия России никак и никем не доказаны. Но разве кто-то в здравом уме и памяти станет доказывать агрессору, что он агрессор? Неужели кто-то всерьез будет говорить о честности с шулером, у которого в руках к тому же пистолет, направленный в сторону всех недовольных им?

Вся честная Россия знает, что партия «жуликов и воров», находящаяся у власти, захватила ее с помощью всевозможных махинаций и подтасовок, включая все формы давления на избирателя. Странным образом представители этой бесчестной партии почему-то вдруг посчитали, что с ними в мире из серьезных людей кто-то будет считаться, воспринимая их как вменяемых партнеров, с которыми можно иметь дело. Да, Россия пока еще в состоянии своим ядерным оружием натворить в мире много бед. Именно по этой единственной причине мировое сообщество в целом и церемонится с ней, понимая, что все же лучше откровенного мирового хулигана и мошенника в одном лице попытаться утихомирить, чем начинать с ним сразу же вооруженную борьбу, издержки которой будут весьма тяжелы. Кстати, как раз это обстоятельство и ставится подло во главу угла нынешней российской властью, что, мол, наши оппоненты побоятся с нами связываться, а значит, следует и далее давить всех недовольных нынешней Россией в полной мере, что с нами «русская правда» и ей, родимой, нет преград. Что ж, видимо, и впрямь русские люди должны получить, наконец, хороший, надежно очищающий их от бесовской гордыни космических размеров урок. Без него им в целом нет ходу в будущее, а значит, примем грядущее самое масштабное освобождение русского мира от застарелого греха спокойно и с твердою верою в последующее возрождение Святой Руси.

Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление

Санкт Петербург: Реноме, 2015 г. — 408 с.

ISBN 978–5-91918-569-7

Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление – Содержание

Предисловие

Глава 1. Предваряющий рассказ

Глава 2. В поисках истины

Глава 3. Разговоры о главном

Глава 4. Снова об Аввакуме, и не только…

Глава 5. История церковного раскола XVII века как новая надежда Александра Печкина в деле раскрытия тайны русской натуры

Глава 6. И снова совсем не пустые споры о смысле человеческой жизни

Глава 7. Опять Аввакум, опять раскол церковный

Глава 8. Политическая агрессия как камень преткновения для русского человека

Глава 9. Россия снова упала на колени?

Глава 10. Патриарх Никон как русская погибельная амбиция

Глава 11. Снова встречи и снова разговоры о главном

Глава 12. Позорный разворот российских СМИ в отношении Донецкой и Луганской республик

Глава 13. Русские государственные и не только иуды в полный рост

Глава 14. Еще один шаг к искомой тайне

Глава 15. Русская бюрократия как весомая подсказка к разгадке тайны русской души

Глава 16. Вспоминая совсем недавнее прошлое…

Глава 17. И снова споры об Украине

Глава 18. В поисках главного русского порока, или Кто такие русские иуды на самом деле

Глава 19. Русский гуманизм как спекуляция на изначальном русском же произволе

Глава 20. Анонимная смерть русских героев в Донецке, или Антирусская политика России в действии…

Глава 21. Геополитика как любимая и крайне опасная забава русских псевдоинтеллигентов

Глава 22. Вероятные корни погибельного соблазна для русского сознания

Глава 23. О русском выборе без выбора

Глава 24. Долго откладывавшийся разговор о главном…

Глава 25. О русских издалека

Глава 26. Унылое русское нытье после русского же радужного бездумия

Глава 27. Парадокс президента

Глава 28. Маркиз Астольф де Кюстин: еще шаг к разгадке русской тайны

Глава 29. И снова Аввакум Петров, но теперь как зеркало русского будущего

Глава 30. Иван Поддубный, русская идея и третий путь

Глава 31. Русские дети как возмездие будущему русского мира

Глава 32. Русская аналитика как надежда русского же будущего

Глава 33. Русская духовность как русская же одержимость бесовскими смыслами

Глава 34. Мрачное молчание, или Постыдная поддержка Русской православной церковью ведения Кремлем гибридной войны в Украине. С кем и с чем воистину православные люди?

Глава 35. Русская душа в зеркале искусства

Глава 36. Долг и любовь по-русски

Глава 37. Русский бог нечестия

Глава 38. «Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины…»

Глава 39. Заочный спор с Ф. М. Достоевским

Глава 40. Еще раз о суждениях Ф. М. Достоевского

Глава 41. И снова «Анна Каренина». Прославленный роман как величайшая иллюзия русской светской правды

Глава 42. Русские иуды

Глава 43. И почему только царь?

Глава 44. «И что это я в тебя такой влюбленный?»

Глава 45. Судьба Украины в конце 2014 года. Пророчество Печкина

Глава 46. А что же Пушкин?

Глава 47. Русский страх — великий и беспощадный

Глава 48. Лика Приз и другие добровольные «охранители» России

Глава 49. Тотальный русский государственный терроризм - главное содержание обозримого будущего России

Глава 50. Русские против русских во имя русских…

Глава 51. Ключи русской судьбы: преступное законодательство, преступное правление и преступный патриотизм

Глава 52. Замысел Александра Печкина о возможной дискуссии со своей матерью и сестрой по вопросу военных событий в Украине

Глава 53. И все же они пойдут на Киев…

Глава 54. От Великого церковного раскола до немыслимого еще вчера русского фашизма

Глава 55. Необыкновенный русский фашизм. Подробности…

Глава 56. Вспоминая 1995 год…

Глава 57. «Время выбрало нас», или Давно искомое пророчество

Глава 58. Загадка духовности

Глава 59. Проба начала первой целевой дискуссии, или Спасти душу русскую

Глава 60. Страсти по «боингу-777»

Глава 61. Аркадий Мамонтов и Печкин

Глава 62. Александр Печкин глазами его возлюбленной…

Вместо послесловия. Заключительные мысли Александра Печкина о тайне характера русского народа

Постскриптум. О носителях «собачьей правды»

Александр Николаевич Миронов - Русской судьбы тайна. Роман-размышление - Предисловие

Почему же роман-размышление? Автору в своей жизни приходилось многократно испытывать разочарование от чтения разнообразных романов. Что его не устраивало в них? Очень слабый результат от прочтения, а то еще и весьма вредный. О чем таком речь? Всякий раз, открывая книгу, он надеялся, что кроме ярких переживаний о судьбах героев читателю, в конце концов, будут предложены мудрые, наставительные мысли, без которых само чтение романов превращалось лишь в приятную, но заведомо пустую или очевидно вредную трату времени. Многие герои этих увлекательных произведений раз от разу только производили впечатление действительно умных или мудрых людей, создавая у читателей прямо-таки ложное представление о ключевых проблемах человеческой жизни. Очаровывая читателей, романисты регулярно оставляли их, как говорится, «у разбитого корыта». Более того, наиболее впечатлительные натуры начинали подражать фактической глупости так называемых героев-идеалистов или героев-праведников. Поэтому автор и решил написать романразмышление, в котором он мог бы попытаться изложить читателю многие насущные для него смыслы. Настоящая книга, как и предшествовавшая ей работа под названием «Русло русского речения», выходит снова по заказу одного опытного и мудрого русского человека. Именно он в марте 2014 года изначально задал повестку разговора о тайне характера русского народа как предельно актуальную. В ней, скорее всего, будут восполнены все те смыслы, какие были затронуты автором ранее.

О чем же таком важном пойдет речь? Видимо, она пойдет о попытках проникновения с помощью художественных приемов и образов в подоплеку странного поведения русского народа в истории России, когда он вдруг начинал решительно действовать вопреки здравому или рациональному смыслу, когда он становился как бы врагом самому себе. Кстати сказать, и сегодня он оказался в не менее чем когда-то, мягко скажем, пикантной ситуации, ведь его борьба с миром за Украину легко попадает в круг подобных историй прошлого. Тем более что по всему видно, что тяжба за нее есть только повод для чего-то явно большего. И все равно русские люди в своем большинстве как по невидимой команде вошли в раж патриотизма и подобающего ему странного величия.

Так вот как раз уяснению причин сего внешне вполне самоубийственного массового поведения и будет посвящен предлагаемый к прочтению новый роман, который, по мысли его автора, возможно, и поможет открыть сакральные смыслы всей русской истории.

Главный герой этого произведения заметно отличается своим образом мысли и образом жизни от обычного человека или обывателя, который богат и знаменит или не очень, но который все равно жив по большей части лишь земным смыслом. Иначе говоря, героя мало интересует все, что находится в пределах только телесного счастья или в пределах земного тщеславия, связанного с упомянутым счастьем. Он всю жизнь ищет причины людского нечестия и людской пошлости. Для него важно понять, что в человеческой жизни не так, что в результате в подлинном бытии совесть и честь — пустые слова. Герой романа решает задачи за многих других людей, которым просто недосуг заниматься главным — смыслом собственной жизни. Как знать, может быть, подробный, почти дневниковый рассказ о его усилиях и станет кому-то из читателей решающей помощью в осознании ими важности и насущности познания смысла человеческой жизни? В таком случае автор этой книги с радостью посчитает свою задачу выполненной.