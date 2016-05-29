Миронович - Лекции по Священной Библейской истории
До 1956-го года Игорь нёс пономарское послушание в храме села Моршово Ивановской области, а в 1956-м году поступил в Московскую Духовную Семинарию. Видимо, на этот поступок его натолкнуло духовное общение с Михаилом Ивановичем Зиминым.
В 1958-м году воспитанника Семинарии Игоря Мироновича призвали в армию, где он три года (с 1958 по 1961 годы) прослужил в стройбате. После армии он продолжил обучение уже в Ленинградской Духовной Семинарии, куда был в 1962-м году зачислен в 4-й класс.
В 1963-м году окончил полный курс Семинарии и поступил на 1-й курс Академии. В 1967-м году завершил обучение в Академии по разрядному списку первым, с балловым средним показателем 4,97. После защиты кандидатской диссертации «Книга Иова. Историко-критический анализ» Игорь Цезаревич был оставлен при Академии профессорским стипендиатом с поручением преподавания «Священной библейской истории Ветхого и Нового Заветов».
Цель преподавания Библейской истории на 1-м курсе Семинарии для Игоря Цезаревича состояла в том, чтобы привить студентам любовь к слову Божию как важнейшему источнику Божественного Откровения, на котором основывается всё богословское знание.
Игоря Цезаревича очень привечал митрополит Никодим (Ротов, 1929-1978) и склонял его к принятию монашеского пострига, но боясь обетов, Игорь Цезаревич остался по духу монашествующим в Mipy.
Жил он при Академии, в небольшой комнатке, убранство которой составляли иконный угол, книжный шкаф и рабочий стол.
Поистине поэтичная душа Игоря Цезаревича изливалась в его стихах, посвященных толкованию Библейских текстов. Многие студенты помнят, как трогательно он произносил слова св. Иоанна Златоуста: «луны — ресницы Солнца»...
За сорок лет его преподавания огромное число студентов, будущих пастырей, получало через его лекции и беседы глубокое православное понимание не только истин Священного Писания, но и жизненный опыт, которым он щедро делился с ними. У Игоря Цезаревича был особый, неподражаемый стиль Лекций, в котором в библейскую историю вплеталась библейско-богословская психология.
Игорь Цезаревич Миронович - Лекции по Священной Библейской истории Ветхого и Нового Заветов, читанные слушателям Свято-Иоанновских Богословских Курсов
Духовно-просветительское издание
Издательство «Воскресение», Санкт-Петербург, 2013 – 1376 стр.
Издание первое
ISBN 5-8335-0747
Игорь Цезаревич Миронович - Лекции по Священной Библейской истории Ветхого и Нового Заветов - Содержание
От Издательства, Благовестник, возвещающий мир
Отзыв проф. К.А. Роговой об отредактированном курсе Лекций
I КУРС
- ЛЕКЦИЯ 1. Значение предмета. Общие предварительные сведения ЛЕКЦИЯ 2. Понятие о Божественном откровении в Священном Писании и Священном Предании
- ЛЕКЦИЯ 3. Библейский канон
- ЛЕКЦИЯ 4. Богодухновенность Священного Писания
- ЛЕКЦИЯ 5. Соотношение Заветов и главный предмет Священного Писания
- ЛЕКЦИЯ 6. Чудеса — проявления всемогущества Божия
- ЛЕКЦИЯ 7. Церковь как хранительница и истолковательница Священного Писания
- ЛЕКЦИЯ 8. Единство церковного сознания в понимании Священного Писания. Деление книг Ветхого Завета
- ЛЕКЦИЯ 9. Необходимость молитвы в понимании Священного Писания. Деление книг Нового Завета
- ЛЕКЦИЯ 10. Всеобщая история человечества. Происхождение Mиpa и человека
- ЛЕКЦИЯ 11. Грехопадение прародителей
- ЛЕКЦИЯ 12. История Человечества до Потопа
- ЛЕКЦИЯ 13. Первое Мессианское пророчество
- ЛЕКЦИЯ 14. Родословие Сифитов и Каинитов
- ЛЕКЦИИ 15-16. Всемирный Потоп
- ЛЕКЦИЯ 17. Происхождение народов. История праотцев
- ЛЕКЦИЯ 18. История Авраама
- ЛЕКЦИЯ 19. Мессианские пророчества Ветхого Завета в свете Воскресения Христова
- ЛЕКЦИЯ 20. История Авраама (продолжение). Мессианские прообразы Христа
- ЛЕКЦИЯ 21. История Патриархов: Исаака, Иакова, Иосифа
II КУРС
- ЛЕКЦИЯ I. Обзор тем 1-го Курса
- ЛЕКЦИЯ 2. Раздоры. Обзор истории от Иисуса Навина
- ЛЕКЦИЯ 3. Иисус Навин. Завоевание Земли Обетованной
- ЛЕКЦИЯ 4. Период Судей. Первосвященник и судья Илий. Пророк Самуил. Таинство священства
- ЛЕКЦИЯ 5. Пророк Самуил
- ЛЕКЦИЯ 6. Саул. Давид
- ЛЕКЦИЯ 7. Давид. 50-й псалом. Псалмы
- ЛЕКЦИЯ 8. Давид. Соломон
- ЛЕКЦИЯ 9. Соломон. Построение Иерусалимского Храма
- ЛЕКЦИЯ 10. Расцвет еврейской религиозной поэзии в эпоху Давида и Соломона
- ЛЕКЦИЯ 11. Книга Иова
- ЛЕКЦИЯ 12. Книга Иова (продолжение)
- ЛЕКЦИЯ 13. Ожидание Спасителя
- ЛЕКЦИЯ 14. Ожидание Спасителя (продолжение). Песнь Песней. Экклезиаст
- ЛЕКЦИИ 15—19. Эпоха Разделённой Монархии (Книги Царств; Паралипоменон):
- I.История Израильского царства до его падения (722/21 год до Рождества Христова)
- II.История Иудейского царства до его падения в 586-м году до Рождества Христова
- ЛЕКЦИЯ 20. Ветхозаветные пророчества о воскресении мертвых
- ЛЕКЦИЯ 21. Конец Разделённой монархии
- ЛЕКЦИЯ 22. Вавилонский плен и послепленный период до присоединения Палестины к Римской империи
- ЛЕКЦИЯ 23. Мидо-Персидская монархия. Междузаветный период. Эпоха Маккавеев
III КУРС
- ЛЕКЦИЯ 1. Введение. Время и вечность в Священном Писании ... ЛЕКЦИЯ 2. Беседы Иисуса Христа с Никодимом и Самарянкой ..
- ЛЕКЦИЯ 3. Христос Евхаристический
- ЛЕКЦИЯ 4. Христос Евхаристический (продолжение). Праздник Кущей
- ЛЕКЦИЯ 5. Христос и женщина, взятая в прелюбодеянии
- ЛЕКЦИЯ 6. Христос и фарисеи. Дети Божий и дети диавола
- ЛЕКЦИЯ 7. Христос и фарисеи (продолжение). Исцеление слепорожденного
- ЛЕКЦИЯ 8. Христос — Пастырь Добрый
- ЛЕКЦИЯ 9. Христос — Пастырь Добрый (продолжение). Воскрешение Лазаря. Заседание Синедриона
- ЛЕКЦИЯ 10. Тайная Вечеря. Прощальная беседа Христа
- ЛЕКЦИИ 11—13. Прощальная беседа Христа (продолжение)
- ЛЕКЦИЯ 14. Первосвященническая молитва Господа
- ЛЕКЦИЯ 15. Гефсиманская молитва Господа. Суд над Иисусом
- ЛЕКЦИЯ 16. Суд над Иисусом (продолжение)
- ЛЕКЦИЯ 17. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и Крестная смерть Иисуса
- ЛЕКЦИЯ 18. Евангелие как основа жизни
- ЛЕКЦИЯ 19. Погребение и Воскресение Христово
- ЛЕКЦИЯ 20. Явления Воскресшего Иисуса Христа
- ЛЕКЦИЯ 21. Призвание Апостола Павла
- ЛЕКЦИЯ 22 - 23. Апостолат мирян
- ЛЕКЦИЯ 24. Значение разума в постижении Священного Писания
- ЛЕКЦИЯ 25. Иконопочитание. Иконописный облик Христа
- ЛЕКЦИЯ 26. Обзор экзаменационной программы
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
- < Молитвенные размышления>
- Молитвы
- Стихи
- Проповедь
ВОСПОМИНАНИЯ РАЗНЫХ ЛИЦ
- Архиепископ Ионафан (Елецких). Игорь Цезаревич Миронович - старец-мирянин
- Протоиерей Димитрий Юревич. Праведник, стяжавший Духа Святаго
- Протоиерей Евгений Горячев. Памяти учителя
- Протоиерей Иоанн Кадар. Человек, доверявший Богу
- Воспоминания Людмилы Ивановны Столярской
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Воспоминания выпускниц Курсов:
- I. Таисия Черненко. Мера проповеди — любовь
- II. Рудяк Татьяна Степановна. Воспоминания
Игорь Цезаревич Миронович - Лекции по Священной Библейской истории Ветхого и Нового Заветов - Священная библейская история Ветхого и Нового Заветов
Определимся с каждым словом. Сейчас происходит такая девальвация слов. Употребляются они не по назначению, профанируются. Мы должны с вами точно определиться, что мы называем священным. Для нас, как верующих людей, священным является всё, что связано с Церковью, с религией. Вот это есть священное. Сказать: священная война, память об этом для меня священна, эти битвы, эти воспоминания священны — нельзя. Нельзя так называть священным ничего, кроме того, что имеет отношение к Церкви, к вере. Вот это священно.
Библейская история: Это история, написанная отчасти свидетелями, как Апостолы, которые были и очевидцами того, что происходило, отчасти пророками, которых Бог призывал и открывал им Свои тайны. Слишком велика претензия человеческого разума на то, чтобы он собственными своими силами доходил до правильных понятий о Боге. Необходимо откровение. Поэтому писатель Священной Истории — это человек, избранный Богом быть свидетелем, и в то же время человек, который получает от Бога откровение. И записывает, и передаёт то и только то, что угодно Господу. Отсюда Писание, повторяю, это почти что лицезрение Бога. И у Святых Отцов взгляд такой был на Священное Писание: когда ты молишься — ты беседуешь с Богом; когда ты читаешь Писание — Бог беседует с тобой. Хотите пребывать в беседе с Богом? — Открывайте Писание и начинайте читать. Сразу же начинается непосредственный контакт с Существом, Которое невозможно определить, потому что Он выше всяких самых прекрасных представлений. И тем не менее, Он свидетельствует о Себе Своим личным присутствием в душе каждого из нас.
Только вот, как приёмник нужно настроить на определённую волну, чтобы услышать, что вызываемый хочет сказать, так и себя нужно настроить соответствующим образом, чтобы воспринимать и чувствовать этот голос Божий. Следовательно, одни из авторов книг Священных были очевидцами событий, другие описывали то, чего они не знали и при чём не присутствовали, — по откровению. И вот это таинственное соавторство Бога с человеком плодом своим имело Его слово. Оно дошло до нас, и весь объём Библии в его ветхозаветной части мы получили от Ветхозаветной иудейской Церкви.
Ну, а с момента, когда пришёл на землю Господь и стал учить, Его Апостолы учили устно, а потом появились первые записи. Сам Христос не писал. Он учил устно.
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