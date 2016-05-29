До 1956-го года Игорь нёс пономарское послушание в храме села Моршово Ивановской области, а в 1956-м году поступил в Московскую Духовную Семинарию. Видимо, на этот поступок его натолкнуло духовное общение с Михаилом Ивановичем Зиминым.

В 1958-м году воспитанника Семинарии Игоря Мироновича призвали в армию, где он три года (с 1958 по 1961 годы) прослужил в стройбате. После армии он продолжил обучение уже в Ленинградской Духовной Семинарии, куда был в 1962-м году зачислен в 4-й класс.

В 1963-м году окончил полный курс Семинарии и поступил на 1-й курс Академии. В 1967-м году завершил обучение в Академии по разрядному списку первым, с балловым средним показателем 4,97. После защиты кандидатской диссертации «Книга Иова. Историко-критический анализ» Игорь Цезаревич был оставлен при Академии профессорским стипендиатом с поручением преподавания «Священной библейской истории Ветхого и Нового Заветов».

Цель преподавания Библейской истории на 1-м курсе Семинарии для Игоря Цезаревича состояла в том, чтобы привить студентам любовь к слову Божию как важнейшему источнику Божественного Откровения, на котором основывается всё богословское знание.

Игоря Цезаревича очень привечал митрополит Никодим (Ротов, 1929-1978) и склонял его к принятию монашеского пострига, но боясь обетов, Игорь Цезаревич остался по духу монашествующим в Mipy.

Жил он при Академии, в небольшой комнатке, убранство которой составляли иконный угол, книжный шкаф и рабочий стол.

Поистине поэтичная душа Игоря Цезаревича изливалась в его стихах, посвященных толкованию Библейских текстов. Многие студенты помнят, как трогательно он произносил слова св. Иоанна Златоуста: «луны — ресницы Солнца»...

За сорок лет его преподавания огромное число студентов, будущих пастырей, получало через его лекции и беседы глубокое православное понимание не только истин Священного Писания, но и жизненный опыт, которым он щедро делился с ними. У Игоря Цезаревича был особый, неподражаемый стиль Лекций, в котором в библейскую историю вплеталась библейско-богословская психология.