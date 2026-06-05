Вопрос о служении мирян в православной экклезиологии ХХ века занимает особое место и имеет как богословские, так и церковно-практические предпосылки. Развитие темы соборности, евхаристической экклезиологии, а также активное участие мирян в жизни Церкви, церковных движениях, общинах и братствах делают этот вопрос особенно значимым для современного церковного сознания.

Сборник «Миряне и есть Церковь!» предлагает материалы к общецерковному обсуждению служения мирян. В него вошли тексты известных экклезиологов и церковных авторов XX века, а также современные богословские материалы, посвященные понятиям «миряне», «верные», «народ Божий», всеобщему священству и ответственности каждого христианина за жизнь Церкви.

Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 1: Миряне и есть Церковь! – 144 с.

ISBN 978-5-89100-316-3

Миряне и есть Церковь! – Содержание