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Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая

Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Вопрос о служении мирян в православной экклезиологии ХХ века занимает особое место и имеет как богословские, так и церковно-практические предпосылки. Развитие темы соборности, евхаристической экклезиологии, а также активное участие мирян в жизни Церкви, церковных движениях, общинах и братствах делают этот вопрос особенно значимым для современного церковного сознания.

Сборник «Миряне и есть Церковь!» предлагает материалы к общецерковному обсуждению служения мирян. В него вошли тексты известных экклезиологов и церковных авторов XX века, а также современные богословские материалы, посвященные понятиям «миряне», «верные», «народ Божий», всеобщему священству и ответственности каждого христианина за жизнь Церкви.

Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 1: Миряне и есть Церковь! – 144 с.

ISBN 978-5-89100-316-3

Миряне и есть Церковь! – Содержание

  • От составителей

  • Протопр. Николай Афанасьев. Царственное священство

  • Протопр. Виталий Боровой. Миряне и церковь

  • П. Н. Евдокимов. Всеобщее священство мирян в восточной традиции

  • М. А. Наумова. «Верные», «миряне» и «народ Божий» в богословском наследии Н. П. Аксакова

  • Архим. Роберт Тафт. Какова роль мирян в Церкви? Миряне и есть Церковь!

  • Д. М. Гзгзян. Всеобщее священство верных и церковная иерархия

  • Кто такие верные

    • О разнице между понятиями «верные» и «миряне»

    • О том, как становятся верными

    • Семинар

  • С. И. Фудель. Церковь верных

  • Об авторах

  • Список сокращений

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Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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