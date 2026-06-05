Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая
Вопрос о служении мирян в православной экклезиологии ХХ века занимает особое место и имеет как богословские, так и церковно-практические предпосылки. Развитие темы соборности, евхаристической экклезиологии, а также активное участие мирян в жизни Церкви, церковных движениях, общинах и братствах делают этот вопрос особенно значимым для современного церковного сознания.
Сборник «Миряне и есть Церковь!» предлагает материалы к общецерковному обсуждению служения мирян. В него вошли тексты известных экклезиологов и церковных авторов XX века, а также современные богословские материалы, посвященные понятиям «миряне», «верные», «народ Божий», всеобщему священству и ответственности каждого христианина за жизнь Церкви.
Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая
Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 1: Миряне и есть Церковь! – 144 с.
ISBN 978-5-89100-316-3
Миряне и есть Церковь! – Содержание
От составителей
Протопр. Николай Афанасьев. Царственное священство
Протопр. Виталий Боровой. Миряне и церковь
П. Н. Евдокимов. Всеобщее священство мирян в восточной традиции
М. А. Наумова. «Верные», «миряне» и «народ Божий» в богословском наследии Н. П. Аксакова
Архим. Роберт Тафт. Какова роль мирян в Церкви? Миряне и есть Церковь!
Д. М. Гзгзян. Всеобщее священство верных и церковная иерархия
Кто такие верные
О разнице между понятиями «верные» и «миряне»
О том, как становятся верными
Семинар
С. И. Фудель. Церковь верных
Об авторах
Список сокращений
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