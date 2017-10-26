Благотворительность перед молитвой

Хорошо давать цдаку перед молитвой, в соответствии с приведенным в трактате «Бава батра»: «Рабби Элазар давал монету бедняку, а потом молился». Великий Аризаль имел обыкновение давать подаяние стоя, перед тем, как произнести слова «А Ты властвуешь над всем», которые стоят в той части «Псукей дезимра», которая называется «И благословил Давид». Также и перед полуденной молитвой Минха Аризаль обычно давал цдаку.

И каждый раз (и утром, и днем) он отделял с этой целью три монеты: две сразу, а затем еще одну - и это обычай, достойный подражания для каждого человека. Вечерняя же молитва Маарив не является подходящим временем для пожертвований. И тем не менее, надо помнить, что сама по себе заповедь благотворительности постоянна, и человек обязан выполнить ее в любое время, когда он видит бедняков, днем ли это, или ночью. А потому, если некий бедняк приходит просить пожертвование на вечернюю молитву или ночью, необходимо помочь ему и тем самым выполнить заповедь-повеление из Торы.

Благотворительность перед поездкой

Хорошо давать пожертвование перед тем, как отправиться в путь, как сказано: «Цдака пред Ним пойдет, и направит Он ее по пути стоп Своих». И надо постараться дать собирающемуся в дорогу человеку монету, чтобы он передал ее беднякам в том месте, куда он собирается прибыть, ибо тогда он будет считать посланником заповеди, а, как известно, с посланниками заповеди не может приключиться ничего дурного.

Или пусть этот человек сам отделит монету и сделает какой-то знак, чтобы не спутать ее с другими, и скажет: «Когда я прибуду в такое-то место, то, не связывая себя обетом, я передам эту монету на нужды благотворительности ради поднятия святой души рабби Меира-чудотворца».

Раввин Мишаэль Аронсон - Милосердие

Составитель и редактор: Раввин Мишаэль Аронсон (Аронбаев)

Перевод с иврита: Эстер Сегаль

Корректура: Лея Халанай

Издание: V’hachai Yiten El Libo, Со.,2013

418с.

Раввин Мишаэль Аронсон - Милосердие - Содержание

Предисловие

Часть первая - Цдака (благотворительность)

Вступление - Собрание изречений мудрецов о важности заповеди цдака

Глава 1

Законы и изречения мудрецов о заповеди цдака

Глава 2

Времена, благоприятные для благотворительности ...

Времена, благоприятные для благотворительности в соответствии с учением любавичского ребе

Глава 3

Рассказы о заповеди благотворительности

Цдака спасает от смерти: Невеста и змея

Змея и каравай хлеба

Сон и его толкование

Праведный Биньямин

Урок для звездочета

Тот, кто проявляет милосердие к другим, получает милосердие с Небес: Откуда придет мне спасение?

Колодец жизни

Цдака спасает от непредвиденных расходов: Не корысти ради!

Благотворительность вместо операции

Колесо вращается в мире: Самое надежное вложение

Письмо, доставленное точно в срок

Выкуп пленных: Самая дорогая вещь в мире

Рейх Лакиш

Безоружный мудрец и бандиты

Рабби Пинхас бен Яир и река

В заслугу выкупа пленных

Сверкающие монеты

Цдака для мудреца: Святая хитрость

Отдавать из самого лучшего: Щедрый «жадина»

Поддержи его: Особый гость Цемах-Цедека

Хитрый план

Не собственность, но залог: Залог пророка Элияу

Тайная благотворительность: Под покровом тайны

Три тайных суда в Бердичеве

Богач-бедняк

Ангел- избавитель

Горячий суп и тепло души

Исраэль - святой «гой»

Дай ему по мере нужды его, в чем он нуждаться будет: Тайна откормленной курицы

Благотворительная помощь не евреям: Рабби Элазар бен Шамуа и римлянин

Сироты: Сон о кладе

Заповедь о Лекете: О том, что стоит забыть

Давай десятину, чтобы разбогатеть: Превращение скупца

Щедрая вода

Полезные мыши

Благочестивый осел

Верное средство для спасения бизнеса

Духовная Цдака: Рабби Зейра и хулиганы

Подарок с того света

Произведение благотворительности - мир: Цдака Абы Юдана и его жены

Не нуждаться в помощи других людей: Отец наш - милосерден

Бокал пророка Элияу

Справедливость его пребывает вечно: Город, купленный рабби Акивой

Купец, приобретший долю в будущем мире

Глава 4

Неисповедимы пути Г-сподни

Часть вторая - Гмилут Хасадим (добрые дела)

Вступление - Собрание изречений мудрецов о важности заповеди Гмилут Хасадим

Глава 1

Законы и изречения мудрецов о заповеди гостеприимства

Глава 2

Рассказы о заповеди гостеприимства

Уроки царя Давида

Просьба доброго хозяина

Человек в белом саване

«Дедушка» всех евреев

Как найти сокровище

Гость на праздник

Глава 3

Законы и высказывания мудрецов о заповеди посещения больных

Глава 4

Рассказы о заповеди посещения больных

Рабби Акива «оживляет» больного

Рабби Ейса спасает умирающего

Аба Тахана спасает больного

Глава 5

Законы и высказывания мудрецов о заповеди Ахнасат Кала (помощь невесте)

Глава 6

Рассказы о заповеди ахнасат кала

Этроги, оставшиеся после праздника Суккот

Жена старца Илеля и бедняк

Свадьба, которая состоялась в заслугу скупердяя

Ошибка полицейского

Великая заслуга спасения невесты

Дома Оренштейна

Щедрый Ротшильд

Проданная и выкупленная доля в «будущем мире»

Прекрасны дочери Израиля

Из биографии составителя данной книги

Раввин Мишаэль Аронсон - Милосердие - Змея и каравай хлеба

Среди многочисленных учеников рабби Ханины было двое особенно бедных. Эта бедность мешала им осваивать святую науку с такой же сосредоточенностью, как другим ученикам, ибо им приходилось очень тяжело работать ради элементарного пропитания. Но они не роптали, а с радостью использовали каждую свободную минуту для того, чтобы прийти в дом учения и погрузиться в изучение Святой Торы. Однажды эти двое отправились в лес, чтобы собирать хворост, который они намеревались затем продать другим людям для растопки печей. Они были большими друзьями и все старались делать вместе: и зарабатывать на хлеб, и затем делить его за трапезой. На этот раз, в лесу, они тоже должны были рано или поздно проголодаться, а потому припасли один каравай на двоих, чтобы поделить его пополам после утомительной работы.

Но их планам на этот хлеб было не суждено сбыться, потому что по пути в лес они повстречали изможденного голодного старика, который, еле волоча ноги, подошел к ним и буквально взмолился о помощи.- Прошу вас, сжальтесь надо мной, - сказал он, - сделайте милость и дайте мне съесть хотя бы маленький кусочек хлеба! Уже три дня, как у меня во рту не было ни крошки, и я больше не могу продолжать свой путь. Услышав эти слова, два товарища остановились, вытащили из котомки свой драгоценный каравай и разломили его пополам: половину - для себя, половину - для голодного путника. Тот тут же впился зубами в щедрый дар и начал оживать буквально на глазах. А потом благословил своих спасителей:- Пусть Б-г оживит и укрепит ваши души сегодня так же, как вы оживили и укрепили мою!

На этом они расстались, и каждый продолжил свой путь: старик - по дороге, юноши - в лес, где их ожидало много работы. Целый день они обрубали сухие ветки и вязали их в вязанки, а когда проголодались, довольствовались лишь четвертушкой каравая на каждого. Но хоть этим и нельзя было наесться, они ничуть не жалели о том, что поделились со стариком и что оставили себе всего ничего. Напротив, сердца их наполнялись радостью, оттого что они удостоились облегчить несчастному муки голода. А когда под вечер они вернулись домой с большими вязанками хвороста (каждому по одной), их ждало настоящее потрясение: в хворосте обнаружилась разрубленная пополам ядовитая змея - голова и полтуловища в вязанке у одного, половина туловища и хвост в вязанке у другого. Тут-то они и поняли, что в заслугу разломленного пополам каравая, Небеса удостоили их и смертоносного гада разрубить своими топорами пополам!

(На основе рассказа из Иерусалимского Талмуда, трактат «Шабат», конец 6 главы)

Раввин Мишаэль Аронсон - Милосердие - Сон и его толкование

Однажды утром рабби Ицхак шел в синагогу и по дороге встретил нищего, который держал в руках мелкую монету в пол гроша. Увидев рабби, нищий подошел к нему и взмолился: Рабби, пожалей меня и помоги утолить голод мне и моим сыновьям и дочерям! Мы очень хотим есть, но у нас нет ничего съестного. Ужасно расстроился рабби Ицхак, что нет у него возможности помочь этому несчастному и сказал: Что я могу сделать, если у меня есть при себе только одна мелкая монета в полгроша.Сказал на это бедняк: Вот и отлично! Ведь и у меня есть пол гроша. И если ты мне отдашь свою монету, то вместе получится целый грош, которого мне хватит, чтобы купить целый каравай хлеба для моей семьи.

Естественно, рабби Ицхак тут же отдал нищему свои полгроша, а тот страшно обрадовался представившейся ему возможности купить хлеб и утолить голод своих домочадцев.Вот, казалось бы, и все. Но не все... В ту же ночь рабби Ицхаку приснился жуткий сон, что вот он стоит на берегу моря и его враги приближаются и хотят сбросить его в воду. А поодаль стоит его великий учитель рабби Шимон бар Йохай и протягивает ему руки, чтобы спасти его от преследователей, но не может до него дотянуться. И вот уже враги схватили его и бросили в море. И воды поглотили его, и он почти захлебнулся. Но тут произошло самое настоящее чудо: откуда ни возьмись появился утренний нищий, которому рабби Ицхак отдал свою монету, вытащил его из моря и благополучно доставил к рабби Шимону.

Рабби Ицхак проснулся в дрожи и страхе и тут же, осознав, что это было не наяву, догадался о пророческом указании, полученном в вещем сне. Он понял, что его ожидала какая-то большая опасность, и что он чудом ее избежал. И с Неба ему указали, насколько велика награда человеку, который помогает бедняку. Ведь даже его великий учитель не в силах был спасти его от опасности. И только заслуга цдаки, которую он дал тому нищему накануне утром, спасла его от опасности.

(На основе книги «Зоар хадаш», том 2)